¡Vuelve el Rock Fest! La fiesta de música nacional más grande de la historia será en mayo del 2022

Tome nota porque esto es grande, el festival de música costarricense más enorme de todos los tiempos: el Rock Fest, regresa con estos invitados: 50 Al Norte, Adaptados, Adrenal, Akasha, Alphabetics, Bufonic, Billy The Kid, Pedro Capmany y Café con Leche, Deznuke, El Guato, El Parque, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, Kadeho, La Versión Extendida de las Cosas, Ladrona, Los Waldners, y Mentados.

¡Y aún hay más! En el Rock Fest también estarán tocando Federico Miranda/Baula Project, Mekatelyu, Mimayato, The Movement In Codes, Nakury & Barzo, Nou Red, Pazword, Rebelde Groove (Henry D’Arias), Santos & Zurdo, The Great Wilderness, Tropa 56 y Xpunkha.

El esperado encuentro está pactado para el 14 de mayo de 2022 en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela. Allí se montarán tres tarimas para que el público costarricense disfrute, en 12 horas de programación, lo mejor de la música criolla.

Gandhi (arriba) y Kadeho (esquina derecha) aportarán su experiencia en el Rock Fest. Nakury & Barzo llegan por primera vez al festival con su estilo hip-hop. (Archivo)

Este 2022 el Rock Fest celebrará sus 25 años de existencia y, por este motivo, es que la fiesta es por todo lo alto. Así lo confirmó Ernesto Aducci, creador y productor del festival. “El Rock Fest no es un concierto, eso es algo que la gente tiene que entender. El rock tiene vida propia y el festival vuelve cuando es necesario”, dijo Aducci.

Justamente la pandemia, que ha atacado al mundo y a la escena de la música costarricense, es una buena oportunidad para retomar este festejo que, desde hace un cuarto de siglo, se ha convertido en uno de los escenarios más importantes para que los artistas criollos se reúnan a compartir sus obras.

“La escena de la música está caída desde la pandemia, hay poca oportunidad. Ahora tratamos de que el espectáculo sea una bujía que vuelva a despertar la escena de los músicos y al público”, agregó el productor.

El festival ha estado presente en la memoria de los ticos desde que, en 1996, Aducci y Danny Morales lo crearon como una vitrina para el rock nacional. La última versión se llevó a cabo en el año 2013 en el Palacio de los Deportes, en Heredia, y este 2022 volverá con mucha más fuerza, variedad de géneros y de artistas que representan la diversidad de la propuesta artística local.

Akasha, Nou Red y El Guato, liderado por Geova Durán, se suman a la lista de invitados al 25 aniversario del Rock Fest. (Archivo)

Para ser específicos, en esta edición de aniversario el encuentro presentará propuestas de rock, pop y reggae. “El talento pasó a través de una curaduría donde se escogieron artistas que son parte de esta historia de los 25 años, así como artistas más recientes que trabajan muy fuerte a nivel nacional e internacional. También se seleccionaron artistas femeninas que son parte fundamental de la escena de rock”, explicó la organización.

El espectáculo está pactado para dar inicio a las 10 a. m. y, tal como se mencionó antes, se extenderá durante 12 horas. Las entradas estarán a la venta a partir del 2 de diciembre en el sitio www.eticket.cr, los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).

Fiesta entre amigos

Uno de los pilares fundamentales del Rock Fest es la camaradería que se vive entre los artistas que participan. Sin duda, la amistad y el sentimiento de alegría por compartir escenario estarán muy presentes en los 25 años del festival.

Una de las bandas con más trayectoria en el evento musical será Gandhi. Como era de esperarse, el grupo no faltará a la cita, disfrutando una vez más del aliento del público y el muy sano ambiente entre colegas.

“Es un honor poder tener acceso al festival casi como de facto, es un orgullo tener la oportunidad de vernos como parte esencial del line-up. Al conmemorar los 25 años del festival siento que se está haciendo también un reconocimiento a las bandas que han estado allí sosteniendo la música. Es un lindo festejo de cumpleaños con muchos amigos”, concluyó Luis Montalbert, cantante de Gandhi.

Por primera vez en el escenario del Rock Fest se presentarán las bandas The Waldners y Nou Red, ambas agrupaciones se mostraron muy emocionadas por ser parte del festejo.

“Nos llena de satisfacción ser parte de este evento que ha marcado la historia de la música costarricense. Compartir con bandas que llevan mucho tiempo circulando nos llena de emoción. Todo es parte del peso que tiene esta participación, porque así es como nos gustaría vernos en un futuro, como una banda que tuvo relevancia para muchas personas como la tienen los amigos que van a estar en el festival”, dijo Luis Carballo, de The Waldners.

Desde 1996 el Rock Fest es considerado una de las vitrinas más importantes para la música costarricense. (Archivo)

Por su parte, Elizzabeth Naranjo, de Nou Red, afirma que ser parte de la representación femenina en el encuentro es una motivación muy importante para su carrera y la de su compañera de grupo Valeria Delgado. “Estamos sumamente agradecidas con la oportunidad de ser parte de un festival tan importante para la música costarricense. Nos encanta que se tomen en cuenta otros géneros en el evento, porque se trata de compartir con músicos de otras generaciones y propuestas, se siente la camaradería entre todos”, afirmó Naranjo.

Por su parte José Coto, de Adaptados -banda que también debutarán en el festival- comentó: “Volver a un escenario en un momento tan difícil para la música es algo muy importante. Además, ser parte del Rock Fest, para nosotros es muy relevante porque es un gran montaje que permite que las bandas se luzcan con una producción de primer nivel”.

Una de las propuestas nuevas y llamativas del show es la presencia del dúo Nakury & Barzo. Tras confirmarse su participación no dudaron en expresar su complacencia: “Estamos muy felices de representar el estilo hip-hop que, históricamente, ha estado tan relacionado con el rock. Nos emociona compartir con artistas tan legendarios y legendarias que tienen mucha trayectoria. Qué mejor manera de empezar el año que con un evento que tiene tanta tradición, que además genera comunidad y encuentro de artistas que es sumamente importante”, dijo la rapera Nakury.