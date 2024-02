‘We Are the World’: ¿Cuáles estrellas de USA for Africa aún viven y cuántos años tienen?

Es de esas canciones que siempre provoca algo cuando sale en la radio. Para los más fiebres de la música es una oportunidad de probar, por enésima vez, sus conocimientos, al ir identificando las voces que dan forma a We Are the World: ese es Springsteen, esa es Cyndi, ese es Bob Dylan...

Canción benéfica por excelencia y modelo a seguir por las celebridades cada vez que hay una tragedia, We Are the World se inspiró en la exitosa fórmula que probaron los músicos británicos en 1984, cuando Do They Know it’s Christmas? juntó a muchas de las voces más famosas del Reino Unido para grabar una canción cuyas ganancias se donaron para combatir el hambre en África.

Así, el 28 de enero de 1985, en los estudios de A&M en Los Ángeles, California, se reunieron algunas de las más rutilantes estrellas del pop y rock de Estados Unidos. En una jornada maratónica que se extendió a lo largo de la madrugada del día siguiente, aquel montón de titanes del entretenimiento se alineó al mando del productor Quincy Jones, quien dirigió aquello como si fuera un coro escolar.

Coescrita por Lionel Richie y Michael Jackson, We Are the World se convirtió en un hito, no solo de los esfuerzos para dar algo de alivio desde el mundo del entretenimiento a los padecimientos de una África golpeada por la hambruna y la pobreza, sino también de la cultura ochentera.

Michael Jackson y Bob Dylan coincidieron en sus carreras en un estudio de grabación solo para la grabación de 'We Are the World'. (Netflix/Netflix)

Con el reciente estreno del documental The Greatest Night in Pop, en Netflix, nuevas generaciones se han visto expuestas a la historia detrás de la concepción y grabación de la emblemática pieza, la cual no solo alcanzó la cima de las listas de popularidad, sino que en 1986 se alzó con cuatro premios Grammy, incluyendo los de Grabación y Canción del Año.

A 29 años de la salida de We Are the World, muchas de las figuras que tomaron parte en su grabación ya han fallecido. En tanto, quienes se contaban entonces entre las estrellas más jóvenes del grupo, hoy son adultos mayores, ya que casi todos pasan de los 70 años.

Entre los sobrevivientes hay casos excepcionales de longevidad, como Quincy Jones y Willie Nelson, ambos de 90 años. Si bien Quincy lleva ya algún tiempo retirado del ojo público, Willie sigue dando conciertos y sin aparente ánimo de retiro.

En tanto, de los participantes ya fallecidos, Michael Jackson fue quien murió más joven, con apenas 50 años, mientras que Harry Belafonte, quien puso en marcha el proyecto, fue quien más se acercó a cumplir el siglo (murió con 96 años, en el 2023).

Repasemos a continuación qué ha sido de los participantes de aquella noche mágica. Para esto dividimos el grupo en cuatro apartados: los productores, los solistas, los coristas (artistas que no tuvieron una línea individual en la canción pero que sí participaron en el coro) y la banda, que, vale decir, incluyó a algunos de los ejecutantes más cotizados de la escena musical de Los Ángeles, muchos de ellos colaboradores frecuentes de Jones y partícipes de algunos de los discos más emblemáticos de Michael Jackson.

USA for Africa: los participantes

Producción:

Quincy Jones, productor y conductor: 90 años.

Michael Omartian, productor y teclados: 78 años.

Ken Kragen, organizador: Falleció el 15 de diciembre del 2021, a los 85 años.

Dionne Warwick y Stevie Wonder se cuentan entre los artistas que tuvieron líneas en solitario para la grabación de 'We Are the World'. (Netflix/Netflix)

Solistas, en orden de aparición:

Lionel Richie: 74 años.

Stevie Wonder: 73 años.

Paul Simon: 82 años.

Kenny Rogers: Falleció el 20 de marzo del 2020, a los 81 años.

James Ingram: Falleció el 29 de enero del 2019, a los 66 años.

Tina Turner: Falleció el 24 de mayo del 2023, a los 83 años.

Billy Joel: 74 años.

Michael Jackson: Falleció el 25 de junio del 2009, a los 50 años.

Diana Ross: 79 años.

Dionne Warwick: 83 años.

Willie Nelson: 90 años.

Al Jarreau: Falleció el 12 de febrero del 2017, a los 76 años.

Bruce Springsteen: 74 años.

Kenny Loggins: 76 años.

Steve Perry, de Journey: 75 años.

Daryl Hall, de Hall & Oates: 77 años.

Huey Lewis, de Huey Lewis and the News: 73 años.

Cyndi Lauper: 70 años.

Kim Carnes: 78 años.

Bob Dylan: 82 años.

Ray Charles: Falleció el 10 de junio del 2004, a los 73 años.

El documental 'The Greatest Night in Pop', de Netflix, reveló detalles íntimos de lo que se vivió la noche en la que la canción benéfica cobró vida. (Netflix/Netflix)

Coristas, en orden alfabético:

Dan Aykroyd, de los Blues Brothers y actor: 71 años.

Harry Belafonte: Falleció el 25 de abril del 2023, a los 96 años.

Lindsey Buckingham, de Fleetwood Mac: 74 años.

Mario Cipollina (bajista de Huey Lewis and the News): 69 años.

Johnny Colla (saxofonista y guitarrista de Huey Lewis and the News): 71 años.

Sheila E.: 66 años.

Bob Geldof: 72 años.

Bill Gibson (baterista de Huey Lewis and the News): 72 años.

Chris Hayes (guitarrista de Huey Lewis and the News): 66 años.

Sean Hopper (tecladista de Huey Lewis and the News): 70 años.

Jackie Jackson, de The Jackson 5: 72 años.

La Toya Jackson: 67 años.

Marlon Jackson, de The Jackson 5: 66 años.

Randy Jackson, de The Jackson 5: 62 años.

Tito Jackson, de The Jackson 5: 70 años.

Waylon Jennings: Falleció el 13 de febrero del 2002, a los 64 años.

Bette Midler: 78 años.

John Oates, de Hall & Oates: 75 años.

Jeffrey Osborne: 75 años.

Anita Pointer (de las Pointer Sisters): Falleció el 31 de diciembre del 2022, a los 74 años.

June Pointer (de las Pointer Sisters): Falleció el 11 de abril del 2006, a los 52 años.

Ruth Pointer (de las Pointer Sisters): 77 años.

Smokey Robinson: 83 años.

Huey Lewis no fue contemplado inicialmente para tener una parte solista en la canción, pero debió asumirla cuando se supo que Prince no llegaría a la grabación. (Netflix/Netflix)

La banda:

John Barnes, teclados, programación y arreglos: Falleció el 20 de marzo del 2022.

David Paich, de Toto, sintetizador: 69 años.

Michael Boddicker, sintetizador y programación: 71 años.

Ian Underwood, sintetizador y programación: 84 años.

Steve Porcaro, de Toto, sintetizador y programación: 66 años.

Paulinho da Costa, percusión: 75 años.

Louis Johnson, bajo: Falleció el 21 de mayo del 2015, a los 60 años.

Greg Phillinganes, teclados: 67 años.

John Robinson, batería: 69 años.