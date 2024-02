Tito Oses se reencuentra con el mundo de las canciones

Hace varios años que Tito Oses se había alejado de los estudios de grabación. En ese tiempo, el artista tico se dedicó de lleno a la actuación, su otra faceta artística, aunque nunca dejó de componer.

Este 2024, el cantautor regresó a la escena que lo dio a conocer con el tema Rezo, una canción con un mensaje positivo frente a la situación actual del mundo.

Pero recapitulando lo que Oses hizo en últimos años, está su papel protagónico en el filme Todos somos Óscar, así como en otras producciones dentro y fuera del país como la cinta Petunia. También participó en un cortometraje que se publicó durante la cuarentena por la pandemia.

Entre los sets de filmación, Oses escribió Rezo y otros dos temas más, los cuales serán parte de un disco de éxitos que publicará este año.

El último álbum de estudio de Tito Oses fue 'Destino', en el 2017. Después de estos años de silencio musical, regresó a la escena con el sencillo 'Rezo'. (Mario Peraza/Cortesía)

Oses manifestó que con Rezo quiso comunicarse con el mundo, transmitir que no está de acuerdo con mucho de lo que está sucediendo en la actualidad. Como artista y como persona, tuvo esa necesidad. “Nos tenemos que atrever a hacer las cosas de otra manera a como las hemos hecho, pues no ha funcionado. El mundo está en una crisis y dicen que la locura es seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes”, afirmó.

El artista reconoció que esta canción es una manera de impulsarse a sí mismo, no a los demás, porque eso sería “pretencioso”. Agregó que siempre se ha sentido privilegiado de haber nacido en un país sin ejército y en el que tiene la oportunidad de decir lo que se piensa.

La nueva producción discográfica de Tito Oses

La carrera en la música de Oses ya suma varias décadas, y en ese camino ha cosechado el cariño de un público fiel que lo ha acompañado en su crecimiento artístico. Es por esta razón que, este 2024, quiso darles a sus seguidores una nueva opción para escuchar aquellos temas que ya son clásicos en su hoja de vida.

En el disco de éxitos, que está pronto a estrenar, presentará temas como Prohibido prohibir (incluyendo la versión con varios invitados), Estar sin ti, Pudo haber sido y Hay amores. El artista comentó que entre la publicación de los nuevos sencillos también habrá una versión remozada de alguna de las canciones clásicas.

“Pasé del acetato al casete, de ahí al disco compacto, al MP3, al MP4, al Wav y ahora a los sencillos. Pero mantendré la edición de un álbum completo con formato de nueve u 11 canciones”, aseveró Oses sobre su interés de una nueva producción de larga duración.

El último álbum que sacó a la luz Oses fue Destino (2017), con el que alcanzó sonar fuerte con los extractos Hay amores y Toda tú en radios nacionales, algo que de nuevo le sucedió con Rezo, que ha tenido buena aceptación en las programaciones de las emisoras ticas.

“Estoy totalmente agradecido con el público, que ya va por unas tres generaciones que me acompaña. No me sueltan y yo no los suelto, tenemos una relación de muchos años”, dijo con cariño.

En el programa para este 2024, Oses pretende seguir con la promoción de su nueva música y dejará para más adelante los conciertos.