‘Solo’, pero acompañado de su inseparable guitarra, este es el nuevo disco de David Coto

David Coto acompaña con su guitarra a varios artistas nacionales, también es miembro de la agrupación Malpaís. (Ronny Yax/Cortesía)

La guitarra clásica siempre ha sido una pasión para el artista costarricense David Coto. De hecho, con su segundo disco de estudio titulado Solo, su amor por el instrumento lo ha llevado a darle un nuevo aire al sonido de sus cuerdas.

El álbum ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y cuenta con obras originales y arreglos de canciones que Coto le pidió prestadas a otros artistas que admira.

El disco se concibió durante la pandemia, pues el 2020, sin duda, fue de buena cosecha creativa para el intérprete y también compositor. Los tiempos de soledad fueron un impulso para la creación de Solo, así lo confirmó el guitarrista.

[ David Coto, guitarrista de Malpaís, estrenará disco solista ]

“Me he dedicado toda mi vida a la guitarra solística clásica y ahí está la primera connotación del título del disco. Luego, la coyuntura pandémica influyó. Como me dedico montones a tocar con Malpaís, a grabar con otros artistas y a la producción musical, el parón de la pandemia fue como ponerle un alto a todo este otro mundo que me encanta, pero que al mismo tiempo me llevó a estar encerrado de nuevo con la guitarra. Todo esto me volvió a conectar con ese amor que tengo”, explicó el guitarrista.

En la producción, Coto presenta cuatro composiciones propias: Minuto, Vals del amanecer, Estudio número cuatro e Instante. Estas canciones tienen un sentido conectado con el tiempo, con la percepción que el artista ha tenido del tiempo durante estos meses de encierro.

“La incertidumbre ha sido el común denominador que nos abraza a todos. La idea del tiempo, para mí, tomó una connotación muy diferente, pensé mucho en qué era el tiempo y, sobre todo, en qué estoy haciendo yo con él. Fue una reflexión muy bonita porque me conectó con la convicción de que estoy aquí para seguir mis sueños y hacer música. Ese es mi tiempo”, agregó el artista.

Solo cuenta también con el aporte de canciones de otros compositores como El portoncito (Max Goldenberg), No nos sobran los domingos (Debi Nova), Abril (Jaime y Fidel Gamboa), Limonada (Perrozompopo), Luna Liberiana (Jesús Bonilla) y Here, There and Everywhere (The Beatles). Cada pieza fue arreglada por el propio Coto para interpretarla en guitarra clásica.

Cada tema tiene un significado especial para el guitarrista. Para el guitarrista Luna Liberiana representa el vínculo de la guitarra como instrumento de música popular y la conexión de mundos musicales sin etiquetas. En el caso de Abril es un homenaje a Malpaís, el grupo que lo llevó a reconectar con el gen de la creatividad.

La pieza de Debi Nova lo enamoró desde su melodía y se propuso hacerla a su estilo, lo mismo con las composiciones de Goldenberg y Perrozompopo.

Con respecto a la canción de The Beatles, el artista confirmó que es una de las canciones que más le ha gustado en su vida.

“Hacer este disco va por la línea de que para mí fue algo paliativo. Había este miedo e incertidumbre de estar encerrado y lo que tenía en ese momento eran la guitarra y la música. Este es un recordatorio muy grande de qué es lo que vine a hacer al mundo”, concluyó.