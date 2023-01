Shakira se sincera sobre su catarsis musical: ‘Hemos de levantarnos 70 veces 7′

Han pasado tan solo unos días desde que Bizarrap estrenó su Sesión Musical #53 con Shakira como invitada y ya la producción es todo un éxito planetario.

YouTube dio a conocer que en menos de 24 horas, el video de la sesión se convirtió en el número uno en tendencias en más de veinte países, entre ellos Costa Rica. Hasta este sábado 14 de enero, la pieza ya sumaba más de 97 millones de visualizaciones, y la cifra sigue subiendo.

Mientras que en Spotify, la sesión musical acumuló 14.4 millones en cuestión de 24 horas convirtiéndose en “el más grande debut en la historia de la música en español”, según publicó la misma colombiana en sus redes sociales.

Shakira se unió a Bizarrap en la 'Sesión Musical #53', que se estrenó el miércoles 11 de enero. (Captura)

Este éxito llevó a Shakira a sincerarse sobre lo que realmente significa esta producción con el argentino. En la viral canción, la artista se refiere con abundancia de palabras a a su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, y a la novia de este, Clara Chía.

“Lo que para mi era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas”, comenzó diciendo la cantante en su emotivo post en sus redes sociales.

La colombiana aseguró que esas mujeres son su inspiración. Por ello, insistió en que “este logro no es mío sino de todas”.

Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, finalizó la intérprete.

¿Qué cantó Shakira en la sesión musical?

En el coro, la cantante afirma que “una loba como yo no está pa’ tipos como tú”; y agrega: “A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

“Esto es pa’ que te notifiquen, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal...pique”, dice.

Y para rematar agrega: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y con la deuda de Hacienda”.

Además, en relación a Clara Chía cantó que: “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio... mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también”.

Y por si quedaban dudas sobre quién habla, la colombiana dice: “Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena”.