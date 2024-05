¿Por qué Marvin Araya, de la Orquesta Filarmónica, llevó clases sobre Taylor Swift?

Vinilos, diferentes versiones de los mismos discos, colores para cada una de las producciones, diversas eras, brazaletes de la amistad, mensajes en cada canción, en fin: el mundo de Taylor Swift es más grande de lo que muchos se imaginan y ahora Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, lo conoce de primera mano.

Araya sabía que los shows que daría la orquesta sobre la obra de la cantante estadounidense generarían interés. Lo que Araya no se imaginaba era el impacto que tendría este show en los fanáticos de la diva en Costa Rica, al punto que las tres funciones que anunció el ensamble para el 25 y el 26 de mayo, en el Teatro Popular Melico Salazar, se agotaron en cuestión de minutos. Las entradas simplemente volaron.

Laura Villalobos es la fanática de Taylor Swift que ha dado clases sobre la artista al maestro Marvin Araya. (Orquesta Filarmónica)

“Todos los conciertos de la Orquesta Filarmónica implican una preparación para mí, pero con Taylor Swift me pasó algo que no me ha pasado nunca: es una cultura, todo tiene una razón de ser, todo tiene un porqué y todo tiene un significado detrás. Por ejemplo, no es igual hablar de la canción Red que de la canción Red Taylor’s Version. Entonces lo tomé muy en serio”, cuenta Araya.

El músico relata que se vio obligado a tomar varias clases de Taylor Swift con Laura Villalobos, una estudiosa fanática de la cantante y quien viajó a Brasil, Argentina y México a ver a la intérprete en su más reciente gira internacional The Eras Tour.

“No se trata solo de hacer un concierto de canciones, es un concierto realmente con identidad, los fans la tienen clara y por respeto a esa identidad dije: ‘Bueno, voy a sentarme a ver qué es la cosa’, y ya he invertido varias semanas de trabajo con profesora pagada, como cuando le va mal a uno en el cole y la mamá lo manda a una tutoría, así tuve que sentarme con alguien especializado en Taylor Swift”, explica.

De acuerdo con Araya, en estas clases ha podido “estudiar bien y darle el lugar que merece” a la cantautora que actualmente se considera un actor económico indispensable en los Estados Unidos.

De hecho, luego de estas primeras clases fue que Araya eligió el repertorio de éxitos de Swift que presentará en las cuatro funciones en el Melico Salazar (accedió a abrir una nueva función el 26 de mayo dada la cantidad de público que se quedó sin boleto).

Eso sí, las clases aún no terminan.

Marvin Araya afirma que no quiere defraudar al público de Taylor Swift y más bien aspira a que el próximo show de la Orquesta Filarmónica sea inolvidable. (Orquesta Filarmónica)

“Sigo en el proceso, ya he tenido cuatro clases y después tengo otra clase más con la profe, donde me muestra los acetatos, me pone las diferentes versiones, me explicó cuáles había regrabado, porqué los nombres, porqué el color y yo lo que hacía era que apuntaba y grababa videos y bueno, aquí seguimos aprendiendo pues queremos demostrarle a los fans que realmente es importante. Aunque sí, tengo que reconocer que este ha implicado un movimiento muy grande de personal”, dice.

Y es que cada una de las funciones contará con sorpresas tanto dentro como fuera del teatro. Araya prefiere no revelarlas para que los seguidores de Taylor vivan una verdadera experiencia al estilo de la Filarmónica, afirma que el público se va a sorprender.

Voces para Taylor Swift

Marvin Araya comenta que una de las tareas más difíciles fue elegir a las voces que interpretarán los temas de Taylor Swift en el Melico.

Taylor Swift es hoy, sin ninguna duda, la cantante más popular del planeta.

“Yo tengo que cuidar mucho la calidad, eso es muy importante y no solo basta con ser fan de Taylor Swift o que se sepa las canciones, sino que lo haga muy bien. Entonces nos dimos a la tarea de buscar gente que cantara bien las piezas”, explica.

Al final no encontró una ni dos cantantes, sino cuatro artistas que se repartirán el espectáculo de aproximadamente dos horas. Se trata de “cantantes muy consolidadas” y “muchachas muy talentosas”.

Una de ellas es Priscilla Díaz, exparticipante de Nace una estrella y quien actualmente está haciendo su carrera en Miami, Florida. Otra de las intérpretes es Sharon Abarca, quien ya tiene experiencia cantando con la Orquesta Filarmónica.

La tercera es Mila Navarro, quien vendrá desde Holanda para cantar en este show. Por último está Jimena Bermúdez, una adolescente de 14 años que audicionó y sorprendió al director de la orquesta.

Para Araya, las voces se apegan al estilo de Swift, el cual admira por ser tan “especial”.

Taylor es una artista que es muy honesta con la producción y la emotividad, el carisma y la sencillez de su interpretación. No es un derroche de voz o de virtuosismo, es más de sensibilidad y emotividad y creo que se acerca más al corazón de quien la escucha, porque uno siente la voz muy natural, muy simple, muy sencilla porque es una voz divina”, dice.

Taylor Swift en el teatro

Aunque los boletos para este show de la Orquesta Filarmónica se agotaron rápidamente, recientemente se abrió otra fecha (domingo 26 de mayo, a las 8 p. m.). Araya confiesa que no se arrepiente de haber elegido el teatro para este concierto, aunque bien pudo haber optado por otros recintos con mayor capacidad.

Los famosos brazaletes de la amistad que caracterizan a los fanáticos de Taylor Swift estarán presentes en el show de la Orquesta Filarmónica. (Orquesta Filarmónica)

“Yo necesito que las condiciones sean de primer nivel para que usted aprecie lo que vamos a hacer. Por ejemplo, si lo hacemos en el estadio, el sonido se diluye, hay viento, hay distorsión, hay distracción, hay una lejanía. Sí, puede ser más negocio, pero yo estoy buscando hacer un concierto memorable y prefiero tenerlo con 850 personas cómodamente sentadas, que no se preocupen si llueve, si hay viento o si hace calor y no tienes que ver al director chiquitito, ni escuchar eco”, explica.

Al final, Marvin Araya solo espera que a los fans les guste el show y que alguno de los videos que el público inevitablemente subirá a redes sociales llegue hasta los ojos de la estrella pop. Para él ese sería un sueño y no pierde la esperanza de que ocurra.

