Filarmónica anunció sus conciertos para el 2024: tocarán desde Taylor Swift a música 100% tica

La Orquesta Filarmónica de Costa Rica, bajo la dirección del maestro Marvin Araya, anunció los conciertos de su temporada 2024. En la lista de espectáculos hay una amplia variedad de géneros y artistas, entre ellos el pop de la estadounidense Taylor Swift.

Música sin fronteras es el título de esta agenda de recitales, en los que la Filarmónica mostrará una vez más su versatilidad artística.

Dentro de la programación destaca que, en uno de sus espectáculos, los de la Filarmónica estarán acompañados por bandas costarricenses, quienes ejecutarán obras hechas en territorio tico.

En sus más de 20 años de trayectoria, la Orquesta Filarmónica de Costa Rica ha demostrado calidad y versatilidad musical. Este 2024 su agenda de conciertos está cargada de diferentes géneros y artistas. Foto: Archivo.

Esta es la agenda 2024 de la Orquesta Filarmónica

Además del pop de Taylor Swift, el repertorio 2024 de la Filarmónica está conformado por música regional mexicana, rock, Hip-hop, balada romántica y música latina.

Los días 17 y 18 de febrero, por ejemplo, será el show de música regional mexicana, en el teatro Melico Salazar.

El siguiente recital será en homenaje a Gustavo Cerati, los días 9 y 10 de marzo, también en el Melico.

El rock progresivo de la banda canadiense Rush tendrá su tributo el 25 y 26 de mayo, en el mismo teatro josefino.

Por su parte, el turno para escuchar a la Filarmónica interpretar música costarricense, de bandas como Magpie Jay, The Saint Cecilia y Voodoo, será el 1.° y 2 de junio, también en el Melico.

Los fans de Taylor Swift serán complacidos el 31 de agosto y 1.° de setiembre. Este evento se efectuará en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños.

El género urbano también tendrá su representación con el espectáculo Hip-hop Filarmónico, en el Auditorio Nacional, el 21 y 22 de setiembre.

Por su parte, el Glam Rock llegará con toda su potencia los días 12 y 13 de octubre, también en el Auditorio Nacional.

What’s my Age?, con música de grupos como Blink 182, Fall Out Boy, Paramore y 30 Seconds to Mars será el 2 y 3 de noviembre. El recinto, otra vez, será el Auditorio Nacional.

Por supuesto que la balada romántica y los géneros latinos no se podían quedar por fuera de la agenda, así que los seguidores de Luis Miguel gozarán con dos shows los días 30 de noviembre y 1. ° de diciembre. Para los bailadores también se efectuará el show Somos latinos, el 17 y 18 de diciembre. Ambos eventos serán en el Auditorio Nacional.

Para información de la venta de las entradas y los precios puede ingresar a la página orquestafilarmonica.com.