Rock Fest 2022: Nou Red, Ladrona y otros debuts que no se puede perder en el festival

Todo está listo para que el rock hecho en Costa Rica viva su gran fiesta. Este sábado 14 de mayo, en Parque Viva, la edición del 25 aniversario del Rock Fest festejará por todo lo alto con más de 30 artistas su cumpleaños.

El cartel de artistas del Rock Fest -evento que comenzará a las 10 a. m.-, es muy variado en géneros y también en generaciones. Grandes representantes de la escena nacional como Gandhi, 50 Al Norte, Deznuke, Mentados o Mekatelyu compartirán los dos escenarios disponibles con otras agrupaciones debutantes en el festival.

Ernesto Aducci, productor del Rock Fest y el gestor cultural Fo León, fueron los curadores musicales del festival. Foto: Pablo Cambronero

En el pasado, ya habíamos hecho un rapaso de los reencuentros que no nos podemos perder en el evento, pero ahora, con el aporte del gestor cultural Fo León, hacemos un recuento sobre las bandas debutantes, esas mismas por los que le recomendamos llegar desde temprano al festival.

León, junto a Ernesto Aducci, productor del Rock Fest, fueron los encargados de la curaduría del festival. “Este Rock Fest es muy atractivo gracias a todos los artistas que están en cartel, sabemos que quedaron muchos por fuera, muchos que hubiéramos querido tener. Estamos conscientes que los grupos que se presentarán en el festival no son los únicos del país, perfectamente podríamos hacer otro festival igual de grande y versátil con las bandas que no están porque todo lo que quedó por fuera es importantísimo”, explicó.

El curador comentó que, muchas de las bandas que hacen su primera aparición en el Rock Fest, ya son consolidadas en la escena, pero cuando se hizo el último festival (2013) apenas daban sus primeros pasos y en el camino no hubo otro encuentro igual. Por ese motivo, se presentan por primera vez este 2022.

Dicho lo anterior, reiteramos: si usted va al Rock Fest a escuchar a Inconsciente Colectivo o a El Guato, Fo León le da buenas razones para que desde las 10 a. m. aproveche la música de estos debutantes (que también presentan un gran poder femenino en sus líneas).

Uno a uno

Pazzword + Malí: Si bien Pazzword es una banda contemporánea al nacimiento del Rock Fest, para esta edición su cantante original no pudo estar en la reunión así que la joven cantante Malí tomará el micrófono. La artista ganó los premios Acam 2021 en las categorías artista revelación, mejor disco pop y mejor disco del año por su álbum Believe.

“Los músicos de Pazzword son de niveles técnicos muy altos y Malí también es una artista muy preparada musicalmente. Hay una compatibilidad técnica entre ellos que no siempre se da. Malí es muy versátil y lo que toca Pazzword es un rock más clásico de los años 80 y 90, que para ella es un idioma que habla perfectamente y puede explotar”, dijo León.

Malí. (Instagram)

Nou Red: La banda liderada por Valeria Atkeys y Eli Naranjo se estrena con su pop alternativo en el festival.

“Ambas tienen una formación musical muy meritoria, tienen un gran talento. Su propuesta es arriesgada y con su incorporación quisimos explorar otros rincones de la música joven. En su caso, ellas tienen mucha energía, son probablemente el grupo más FM que tenemos. Es algo que los papás de uno pueden escuchar, su música es moderna, digerible y muy fresca”, comentó el experto.

Nou Red. Foto: Albert Marín.

Ladrona: La banda de punk tiene pocos años en la escena, pero se han destacado en el ambiente under por su fortaleza y por la voz de su cantante Bacteria Chac.

“Son una banda de músicos de varias partes del país. Es increíblemente política, muy feminista, dark, queer; tiene muchos elementos que le dan una rica diversidad para pintar el cuadro general. Están acostumbrados a tocar en una escena punk pequeña o clandestina, pero han viajado a otros países a representar a Costa Rica con sus canciones. Tienen una posición militante con la ternura como un acto de resistencia, son una banda de música pesada impresionante, pero no está disfrazada en algo agresivo o excluyente”, comentó León.

Ladrona. (Albert Marín)

La Versión Extendida de las Cosas: Esta es una de las bandas que dan su primer concierto en el Rock Fest, pero que ya tienen una trayectoria amplia.

“Vienen de una gran escuela del punk melódico de Costa Rica, son herederos de esta corriente que tiene una línea muy delgada entre el punk y algo más accesible, popero”, afirmó el curador.

La Versión Extendida de las Cosas. (JOHN DURAN)

Los Waldners: Sucede algo similar que con ‘La Versión’, no son una banda nueva, pero el público general no los conoce tan bien porque no han tenido festivales como el Rock Fest para verlos.

“Son una banda josefina que tiene que ver con cierta tradición melódica de artistas. Se relacionan mucho con la vulnerabilidad, con las nuevas masculinidades; la transgresión de Los Waldners es una apertura a aceptarnos vulnerables. Sus fans son súper militantes”, agregó Fo.

Los Waldners (Nath Méndez)

Bufonic: La banda histórica del movimiento punk herediano, se está reuniendo después de muchos años de estar separada para este Rock Fest.

“Es su primera vez en este festival, ya que antes se movía en un espacio muy under. Es una banda legendaria que tiene una representación muy fiel del estilo clásico del punk de Heredia, algo más melódico que tuvo una de las movidas con mayor impacto dentro del rock en los años 2000″, aseveró León.

Bufonic (Facebook)

Adrenal: En los anteriores Rock Fest tampoco coincidió en tiempo, pero es una de las bandas claves de la escena del metal costarricense.

“Poseen una gran dedicación. El metal en Costa Rica tiene muy pocos espacios legítimos de exposición para ubicar a bandas como Adrenal. El grupo entra al Rock Fest como un representante de esta escena, la cual necesita mayor reconocimiento. Sus grabaciones y videos son muy ambiciosos y por eso el Rock Fest sirve de plataforma para su obra”.

Adrenal. Foto: Albert Marín.

Fede Miranda con Baula Project y Mimayato de Abel Guier: León explicó que ambos artistas, con sus proyectos alternos a Gandhi, se salen de las estructuras de la propuesta del rock costarricense.

Federico Miranda/Baula Project. Foto: Archivo.

“Ambos son proyectos no tradicionales de canción. Baula es un poco más metido en lo progresivo, en cuestiones más abstractas. Mimayato, por su parte, tiene un acercamiento más a la música neoclásica y más vanguardista en temas de composición de orquesta”, explicó.

“En ambos casos son músicos con mucha visibilidad con Gandhi, pero en el Rock Fest hay una plataforma para explorar y mostrarlos a otro público que tal vez los identifique por su banda, pero que aprenderán sobre sus otras propuestas”.

Mimayato. Foto: Archivo.

Endemia: Otra de las bandas consolidadas que se estrenan en el escenario del Rock Fest.

“Si hubiesen tenido un Rock Fest cada año, serían una banda gigante. Tienen una posición política que tiene militancia, es muy profesional y accesible. Son creativos, detallistas”.

Endemia (Instagram)

Nakury y Barzo: “Nakury debería de ser una estrella, de esas que en la calle no la dejen caminar, así de sencillo”, dijo León.

“Nakury es peligrosa, pegajosa y carismática. Barzo es impresionante, un genio. Su presencia en el hip-hop latinoamericano es innegable, ella tiene capacidad de freestyle, tiene credibilidad y sus credenciales dentro de la escena son grandes”.

Nakury. Foto: Albert Marín.

Billy the Kid: Curiosamente, este grupo debuta en el Rock Fest en su gira de despedida.

“Que no hayan estado antes en un Rock Fest es también una cuestión de épocas. Cuando empezaron estaban en el puro under y pusieron a Costa Rica en el mapa con conciertos en Europa y Sudamérica. Apareció la oportunidad justa de ponerlos en el cartel de artistas para rectificar un traspié y enmendar el error de no tenerlos antes”.

Billy the Kid. (Facebook)

Si Paredes: Es una banda consolidada desde los años 90, que no ha dejado de tocar. Liderados por su guitarrista Alberto Chaves, por primera vez llegan al Rock Fest para presentar el metal cristiano en el encuentro.

“Alberto es una leyenda viviente. Fue guitarrista de Distorsión, pero la trascendencia de Sin Paredes, de haber vendido 14.000 copias de un disco en el género del rock cristiano es algo de reconocer y aplaudir. El rock cristiano tiene una movida impresionante y no es fácil mantenerse. Son una banda grande que pese a estar en una subcultura del género son visibles”, finalizó el curador.

Sin Paredes. (Cortesía)

Horarios y entradas

Si desea asistir al Rock Fest, todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr. Los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).

Tarima Bansbach (Anfiteatro Coca-Cola):

10:00 a. m.: Pazword + Malí.

10:40 a. m.: Nou Red.

11:20 a. m.: La Clase.

12 m. d: Ladrona.

12:30 p. m.: Xpunkha.

1:15 p. m.: Deznuke.

2 p. m.: Insano.

2:45 p. m.: Adaptados.

3:30 p. m.. Billy The Kid.

4:15 p. m.: The Movement in Codes.

5 p. m.: Akasha.

5:45 p. m.: El Guato.

6:30 p. m.: Kadeho.

7:15 p. m.: Gandhi.

8 p. m.: Café con Leche + Pedro Capmany.

8:45 p. m.: El Parque.

9:30 p. m.: 50 al Norte.

Tarima Pilsen (Centro de eventos Printea)

10:10 a. m.: La Versión Extendida de las Cosas.

10:50 a. m.: Bufonic.

11:30 a. m.: Adrenal.

12:15 p.m.: Sin Paredes.

1 p. m.: The Great Wilderness.

1:45 p. m.: Federico Miranda/Baula Project.

2:30 p. m.: Inconsciente Colectivo.

3:15 p. m.: Mimayato.

4 p. m.: Tropa 56.

4:45 p. m.: Mekatelyu.

5:30 p. m.: Santos y Zurdo.

6:15 p. m.: Los Waldners.

7 p. m.: Endemia.

7:45 p. m.: Alphabetics.

8:30 p. m.: Mentados.

9:15 p. m.: Nakury y Barzo.

Tarima Toys (Kids Fest)