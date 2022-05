Rock Fest 2022: Vea aquí el horario de las bandas en las tres tarimas

Los motores están calientes, el Rock Fest está listo con tres tarimas y más de 30 artistas nacionales que se reunirán a festejar la música hecha en Costa Rica.

Este sábado 14 de mayo, en Parque Viva, las bandas y artistas que participarán en el gran evento son 50 Al Norte, Sin Paredes, Adaptados, Adrenal, Akasha, Alphabetics, Bufonic, Billy The Kid, Pedro Capmany y Café con Leche, Deznuke, El Guato, El Parque, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, Kadeho, La Versión Extendida de las Cosas, Ladrona, Los Waldners y Mentados.

Además, participarán Federico Miranda/Baula Project, Mekatelyu, Mimayato, The Movement In Codes, Nakury & Barzo, Nou Red, Pazword, Rebelde Groove (Henry D’Arias), Santos & Zurdo, The Great Wilderness, Tropa 56 y Xpunkha

El Rock Fest, en su edición del 25 aniversario, presentará una amplia lista de agrupaciones costarricenses en Parque Viva. (Eloy Mora)

Todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr, los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).

Horarios

Tarima Bansbach (Anfiteatro Coca-Cola):

10:00 a. m.: Pazword + Malí.

10:40 a. m.: Nou Red.

11:20 a. m.: La Clase.

12 m. d: Ladrona.

12:30 p. m.: Xpunkha.

1:15 p. m.: Deznuke.

2 p. m.: Insano.

2:45 p. m.: Adaptados.

3:30 p. m.. Billy The Kid.

4:15 p. m.: The Movement in Codes.

5 p. m.: Akasha.

5:45 p. m.: El Guato.

6:30 p. m.: Kadeho.

7:15 p. m.: Gandhi.

8 p. m.: Café con Leche + Pedro Capmany.

8:45 p. m.: El Parque.

9:30 p. m.: 50 al Norte.

Mapa de distribución de las tarimas del Rock Fest. (Cortesía)

Tarima Pilsen (Centro de eventos Printea)