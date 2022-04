La Clase, la banda de rock que tenía músicos como fans, se reúne en el Rock Fest

Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Nada llega en el momento incorrecto. Estas pueden ser algunas de las premisas que tengan ahora en su vocabulario los integrantes de la banda costarricense La Clase, esa que a inicios de la década de los años 90 tenía como fans a los músicos de otras bandas. Hoy, 25 años después de su último toque vuelven al escenario (con una presentación en el Rock Fest, en Parque Viva el 14 de mayo) y también llegan por primera vez a un estudio para grabar sus canciones, esas que encantaron a los roqueros de la época por su estilo underground y nada convencional.

Cuando alcanzaron su punto máximo en Costa Rica ya el rock tenía una presencia muy fuerte e importante, pero su propuesta era diferente. La Clase, formada en ese momento por Rodrigo Bermúdez, Henry D’Aras, Édgar Cañas, Marco Quesada y Jorge Castillo, se negó a cantar canciones de amor, temas que por los años 90 estaban en lo más y mejor gracias al Chiqui Chiqui y a grupos pop foráneos como Timbiriche.

Henry D'Arias, Égar Cañas, Rodrigo Bermúdez y Chalo Trejos forman la reunión de La Clase para este 2022. (Cortesía)

[ ¡Vuelve el Rock Fest! La fiesta de música nacional más grande de la historia será en mayo del 2022 ]

Sus conciertos eran llenazos, sus canciones se las sabía el público por escucharlas en vivo ya que nunca se publicó un disco o un casette de temas como Varsovia, Mujer gorila o La danza de los sables. Eran otros tiempos, buenos tiempos para la música nacional, aunque el apoyo de disqueras era muy difícil.

La reunión de La Clase se había empezado a forjar previo a la pandemia, pero la emergencia de salud puso una pausa al reencuentro, mas no les quitó a los músicos el ímpetu para volver a tocar juntos. “Volvernos a ver fue algo muy simpático por muchas razones. Por un lado estamos 30 años más viejillos, por otro lado fue sorpresivo ver que nos acordábamos de las piezas como si nunca las hubiéramos dejado de tocar, nos montamos en ellas y las tocamos casi sin pifias”, recordó entre risas el guitarrista Édgar Cañas.

La primera idea de volverse a juntar fue precisamente para registrar sus obras, para que aquellas canciones que el público se aprendió en los chivos, tuvieran un espacio más allá de la memoria y las voces de los fans.

Lamentablemente en el transcurso de la pandemia el músico Jorge Castillo falleció por una complicación en su corazón. Sin embargo, pudo grabar cuatro de las piezas. En su lugar entró el reconocido bajista nacional Chalo Trejos, quien tomó las riendas y siguió con el trabajo de grabar las canciones con el grupo.

[ Rock Fest 2022: 10 regresos imperdibles de bandas clásicas de rock tico ]

Dos de esas grabaciones ya están disponibles en Spotify, se trata de Vampiro y Encuentro en Varsovia. Además, los ensayos también están enfocados en su concierto para el Rock Fest que será el 14 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola de Parque Viva,en La Guácima de Alajuela.

Rock Fest presentará una alineación de más de 30 bandas costarricenses en un evento con 12 horas de música criolla. Como gran sorpresa, la última agrupación en sumarse al line up es La Clase.

Un pendiente que cierra el ciclo

El grupo nació, como pasa muchas veces, por la pasión de varios amigos por la música, más por hacer obras originales.

“Estábamos muy influenciados por toda la onda de bandas del underground británico y un poco por los grupos de rock que sonaban en ese tiempo en Costa Rica que tenían sonidos más dirigidos al rock clásico norteamericano”, explicó Cañas.

“En esa época, y creo que no ha cambiado mucho, la música popular era lo romántico, las canciones de amor, muy meloso y cursi. Nosotros queríamos una propuesta muchísimo más diferente para que la gente no tuviera que llegar a escuchar ‘te amo’ o ‘me dejaste’, no, nosotros queríamos contar algo diferente, temas locales y con sentido social”, agregó.

50 al Norte labró su leyenda a inicios de la década de 1990, ellos serán parte de la edición del 25 aniversario del Rock Fest. Foto: Cortesía. (Cortesía Rock Fest)

La recepción fue muy buena, en medio del auge de las baladas, el pop y lo tropical. La música costarricense vivía una fuerte influencia del rock argentino, mexicano y español que llegaba de parte de grandes bandas de la época; así que la propuesta diferente de La Clase llamó la atención.

“Los lugares donde tocábamos se llenaban, quedaba gente afuera. Había un gran movimiento, nosotros tocábamos dos o tres veces por semana, éramos muy activos. En lo musical trabajamos mucho con acordes más en tonalidades menores, con texturas y sensaciones un poco más oscuras muy distintas a lo que existía en el rock pop”, contó Cañas.

Sobre las canciones que no pudieron grabar, el grupo no se arrepiente de no haberlo hecho, sino más bien aprovechan la oportunidad del reencuentro para hacerlo casi tres décadas después.

“Vamos a documentar lo que habíamos hecho, pero también vamos a grabar un par de temas que no habíamos tocado en vivo, así que será como si fueran nuevas canciones. La idea es hacer la producción, presentarla en vivo y si todo camina bien y nos dan más ganas, sí entraremos en un nuevo proceso creativo; si no al menos presentamos algo que merecía la pena dejarlo documentado”.

Sobre el espectáculo en el Rock Fest, La Clase lo toma como un volver a los viejos tiempos y reencontrarse con grandes amigos con los que compartieron escena y chivos.

Nou Red es una de las bandas debutantes en el Rock Fest 2022. (Mayela López)

[ Rock Fest 2022: 10 regresos imperdibles de bandas clásicas de rock tico ]

“Es algo interesante volver a juntarnos con esos colegas con los que nos veíamos antes. Nosotros íbamos a ver a 50 al Norte, por ejemplo, también compartimos escenario con Gandhi, Pato Barraza y otras bandas de nuestra generación. Es una bonita oportunidad para nosotros y para el público de vernos de nuevo con nuestros amigos”, concluyó el músico.

Rock Fest

El Rock Fest será el 14 de mayo en Parque Viva, todavía quedan entradas a la venta en el sitio www.eticket.cr, los precios van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).

Los artistas que participarán en esta edición de 25 aniversario del evento son 50 Al Norte, Adaptados, Adrenal, Akasha, Alphabetics, Bufonic, Billy The Kid, Pedro Capmany y Café con Leche, Deznuke, El Guato, El Parque, Endemia, Gandhi, Inconsciente Colectivo, Insano, Kadeho, La Versión Extendida de las Cosas, Ladrona, Los Waldners y Mentados.

Además también participarán Federico Miranda/Baula Project, Mekatelyu, Mimayato, The Movement In Codes, Nakury & Barzo, Nou Red, Pazword, Rebelde Groove (Henry D’Arias), Santos & Zurdo, The Great Wilderness, Tropa 56 y Xpunkha.