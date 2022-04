Rock Fest 2022: 10 regresos imperdibles de bandas clásicas de rock tico

Para tener el contexto correcto de lo que significa la sorpresiva oportunidad de ver a 50 al Norte en vivo en el 2022, hay que tomar en cuenta que la última vez que la mítica banda jefeada por Bernal Villegas se presentó sobre un escenario, Rooper Alvarado y Nelson Hoffman eran nuestros “influencers”; el reggaetón no existía; la música se pasaba de mano en casetes y la popularidad de las canciones en las estaciones de radio la decidía la insistencia con que los jóvenes llamaban por teléfono a pedir “una complacencia” o “me la pone para grabar”.

Ahora sí, digámoslo como se debe: perderse el regreso de 50 al Norte en la edición 2022 del Rock Fest sería un sacrilegio roquero.

“Cincuenta″ es solo una de tantas agrupaciones indispensables del rock costarricense que escogieron la venidera edición del festival —a celebrarse el próximo sábado 14 de mayo en Parque Viva— para hacer su acto de reaparición. Estos regresos, que bien podrían ser algo de una única ocasión o bien dar pie para segundos (o terceros) aires, se pueden dividir en dos categorías: por un lado las resurrecciones de grupos que tienen muchos años de haberse declarados disueltos y por el otro bandas que si bien se han mantenido activas, en el Rock Fest se lucirán reuniendo a sus alineaciones clásicas, esas con las que vivieron sus mayores glorias.

Este 20 de abril, en el marco del Día del Rock Nacional (sí, la celebración es oficial y existe desde el 2013), hagamos un repaso de algunas de las bandas veteranas del rock criollo que volverán a matar el chivo en el Rock Fest de este año, como parte de una cartelera de más de 30 agrupaciones costarricenses que participarán de la nueva edición de la franquicia roquera, que justo este 2022 cumple 25 años.

50 al Norte

Historial en el Rock Fest: Este será su debut.

50 al Norte labró su leyenda a inicios de la década de 1990. (Cortesía Rock Fest)

Por mucho la reunión más deslumbrante del cartel del Rock Fest 2022. 50 al Norte es una de las bandas fundamentales no solo del rock criollo, sino del cancionero original costarricense de todos los tiempos.

Si bien la agrupación tuvo una vida corta a inicios de los años 90, su legado es enorme. Su único álbum, Religiones (1992), es una pieza de colección (de hecho fue uno de los primeros CD lanzados por un grupo tico), y fue desde “50″ que Bernal Villegas lanzó dos de sus temas más emblemáticos: Dime qué puedo hacer sin ti y No importa.

Para su reunión, Villegas (voz y guitarra) volverá a tocar al lado de sus excompañeros Carlomagno Araya (batería) y Gonzalo de Trejo (bajo), ambos también con tremendo historial en el medio local e internacional.

Curiosamente, 50 al Norte se contará entre los “debutantes” del Rock Fest 2022, pues cuando la franquicia de conciertos de rock tico creada por Ernesto Adduci empezó a andar, en 1996, el grupo de Bernal ya era historia. Y bueno, ya como una anotación personal de parte de quien aquí escribe, sería un detallazo para muchos de sus fans de antaño que en el Parque Viva también se dé el regreso de Llamada clandestina, uno de los primeros éxitos del grupo y que, sin embargo, el mismo Villegas mandó al congelador hace décadas.

Kadeho (KDHO)

Historial en el Rock Fest: Estuvo en las ediciones 2000, 2001 y 2002.

Los cuatro Kadeho se juntarán de nuevo para tocar en un Rock Fest. (Jose Cordero)

De lo casos más y mejor recordados de rock pop local bien logrado, Kadeho tuvo un debut impresionante en el 2001, cuando su disco En tierra sukia lo puso en los primeros lugares de las listas de popularidad, con temas que hoy son considerados clásicos del rock tico como Sola, Duerme en mi piel y Trejo.

Tras un segundo álbum igual de exitoso, el grupo se separó en el 2005 y desde entonces ha tenido reapariciones esporádicas, pero rara vez con la formación original que todos les conocimos.

Afortunadamente, los cuatro muchachos que echaron a andar su sueño más de 20 años atrás, en las playas porteñas, volverán a juntarse en el Rock Fest del 2022, por lo que Kadeho tocará en La Guácima como el cuarteto clásico de Jorge Mechas Zumbado (voz y guitarra), Roberto Brenes (guitarra), Juan Carlos Brenes (bajo) y Mario Miranda (batería).

El Parque

Historial en el Rock Fest: Fue parte del cartel de 1997.

El Parque -Luis Arenas, Fico Dörries e Inti Picado- fue una fuerza dominante en el rock centroamericano de los años 90. (JorgeNavarro jdnavarrot@gma)

Mucha agua ha pasado debajo de los puentes de El Parque desde aquellos años en que fue LA banda más popular de rock costarricense. Federico Fico Dorries (bajo y batería), Inti Picado (guitarra) y Luis Arenas (voz y guitarra) tocaron juntos la gloria e igual tuvieron desencuentros dolorosos, pero al final la vida sigue y los de Juana Escobar y Entre sangre y arena continúan reencontrándose de tanto en tanto con felices consecuencias para todos nosotros.

Tras buen rato de no tocar juntos, Inti, Luis y Fico volverán como banda en el Rock Fest, festival en el que previamente solo registran una presentación (casi tocaron en el concierto original, de 1996, pero ese es cuento para otro día). Por todas las razones, su reencuentro apunta a ser memorable (aunque es probable que ya no incluya pollos como los del Melico de 1997).

Café con Leche + Pedro Capmany

Historial en el Rock Fest: Con Jose Capmany al frente, la banda tocó en las ediciones de 1996, 1997 y 1998. Capmany, como solista, se presentó en los festivales del 2000 y 2001 y su hijo, Pedro, hizo lo propio en el 2003 y 2013.

Pedro Capmany se ha presentado ya en otras ocasiones con los excompañeros de su padre Jose, pero esta es la primera vez que lo harán en un Rock Fest bajo el nombre Café con Leche.

Aducci ha sido enfático en lo indispensable que resultó Jose Capmany para que el Rock Fest echara a andar. Cuando el festival se efectuó por primera vez, en 1996, Jose ya era una figura trascendental del medio local y varias de las bandas que esa vez actuaron lo hicieron por su recomendación. Luego, su inconfundible música —fuese con Café con Leche o en su acto solista— formó parte de todas las ediciones del Fest previas a su trágica muerte, en el 2001.

Desde entonces, sus excompañeros de Café con Leche de tanto en tanto se han vuelto a juntar sobre el escenario, ahora con Pedro Capmany asumiendo el rol de frontman que antes tuvo su padre. Es con esta formación que CCL regresa oficialmente, más de 20 años después a un Rock Fest, con Pedro flanqueado por tres de los compañeros de armas de Jose, unos monstruos de sus respectivos instrumentos y roqueros incombustibles de 1000 chivos: Carlos Calilo Pardo (bajo); Carlos Domínguez (guitarra), y Javier Chaves (batería).

Inconsciente Colectivo

Historial en el Rock Fest: 1996, 2000, 2001 y 2003. Pato Barraza, con su proyecto 3.0, también estuvo en el del 2013.

Pato Barraza es de los músicos con más presencia en el Rock Fest: es parte del festival desde su primera edición, en 1996. (Pablo Montiel)

De las agrupaciones con más presencia histórica en el Rock Fest, Inconsciente Colectivo vio su etapa de mayor estabilidad a partir de 1997, cuando a su líder, voz, guitarrista y único miembro permanente, Patricio Pato Barraza, se le unieron Rafa Ugarte en la batería y Eduardo Carmona en el bajo. Fue ese el trío que grabó los álbumes Pastillas antidepresivas, religiones y demás para el alma, Inconscierto y Data.

En el 2004 la banda se separa y Pato continúa como solista. Sin embargo, con el regreso del Rock Fest también se dará el retorno de Inconsciente en su formación de trío, justo para celebrar los 30 años (¡30!) de Frágil.

La Clase

Historial en el Rock Fest: El grupo más antiguo del cartel 2022 será a la vez debutante en la cita.

La Clase fue un nombre de peso en la escena de rock original de los años 90. Su regreso será en el Rock Fest. (Cortesía Rock Fest)

Con La Clase paso algo curioso: no es un grupo que tuviésemos tan presente como para extrañarlo profundamente pero ahora que surge la posibilidad de verlo en vivo, pues bienvenida sea.

El nombre de esta agrupación resultará familiar solo para verdaderos estudiosos del rock nacional o bien para aquellos que vivían la música local de inicios de los años 90, que fue el período en el que el grupo de rock alternativo brilló con su repertorio original, del cual destacó el tema Besando el aire. Conformada por Rodrigo Piga Bermúdez, Henry D’Arias, Edgar Cañas, Marco Quesada y Jorge Castillo (q.e.p.d.), la banda se convirtió con los años en un referente de culto, mientras que sus integrantes se dedicaron a otros intereses (Henry pasó a ser uno de los vocalistas más versátiles del país, con agrupaciones como Índigo y Trival.

Desde el 2019, La Clase puso fin a su larga inactividad y los músicos empezaron a grabar pero la lamentable muerte del bajista Castillo pausó los planes. Ahora, con el Rock Fest como escenario, la banda regresa a la música en vivo, con el connotado Chalo de Trejo en el bajo.

Mekatelyu

Historial en el Rock Fest: 2000 y 2001.

Johnnyman y Gabo (derecha) han sido los dos integrantes emblemáticos de Mekatelyu desde los inicios de la banda. (Carla Orozco Odio)

Cuando Bob Marley hablaba de “Roots, Rock, Reggae”, de fijo que se refería a lo que Mekatelyu genera donde sea que su música fluya.

Una de las bandas insignia de la escena underground de los años 90 y que luego saltaría al gusto de una audiencia masiva, Mekatelyu desde ya promete un show de alta intensidad en el Rock Fest 2022, donde el grupo llegará jefeado por sus dos integrantes históricos: Gabriel Gabo Dávila (bajo y coros) y el cantante y clarinetista Johnny Johnnyman Akent. Si bien hubo períodos en que cada uno anduvo su propio camino, el público los verá en el Anfiteatro Coca-Cola como los conoció: en yunta y jalando parejo.

Insano

Historial en el Rock Fest: 2001, 2002, 2003 y 2013.

William Magee al frente de Insano, en el Rock Fest del 2013. (JorgeNavarro jdnavarrot@gma)

Esta banda de metal llegó para quedarse al Rock Fest, pues desde que debutó en la edición del 2001 se ha mantenido inamovible en la nómina del festival. Ernesto Aducci le tiene una fe enorme a la agrupación, la cual le ha respondido con creces con algunas de las presentaciones más elaboradas e impactantes que ha visto el encuentro roquero.

Si bien Insano hace años dejó de ser un grupo activo, a sus integrantes le pasa lo mismo que a los buenos excompañeros del colegio: apenas se encuentran reconectan de inmediato. Por esto, de nuevo el Fest verá feliz la amalgama única producto de poner en una misma tarima a William Magee (voz), Ricardo Hernández (guitarra) y Rodrigo Chaverri (batería). ¡Agárrense!

Bufonic

Historial en el Rock Fest: El 2022 será su debut.

Carlos Montero, la imperdible voz de Bufonic.

La extensa historia de Bufonic ha estado marcada por periodos de actividad-creatividad constante así como por largas etapas de silencio, en los que la banda entra en un letargo que casi nos hace creer que había desaparecido. Sin embargo, el punk rock no ha logrado librase (por dicha) de uno de sus mejores exponentes en Costa Rica y, el 2022, finalmente verá a la agrupación (con cambios en su alineación) ser parte del Rock Fest.

Su show es altamente recomendado por quien aquí escribe.

Pazword

Historial en el Rock Fest: 1998.

Pazword es sin duda una de las sorpresas en la alineación del nuevo Rock Fest. (Cortesía Rock Fest)

La inclusión de Pazword en el Rock Fest 2022 es un guiño de Adduci para él mismo, por así decirlo, pues quizás el mayor mérito histórico de esta agrupación es haber sido la chispa que prendió la mecha del ya longevo festival roquero.

Cuento largo hecho corto: Adduci, publicista de profesión, conoce en los años 90 al bajista Danny Morales, de la banda The Facts, y juntos empiezan a darle forma a un festival de rock costarricense que en 1996 vive su primera edición en Casa Matute... el resto es historia. Morales, con The Facts, toca en el primer Rock Fest y vuelve a hacerlo en 1998, ya como parte de la agrupación Pazword, siendo Adduci el principal promotor de ambos grupos.

Después de eso, Pazword no hizo mucho más hasta este 2022, cuando Adduci vuelve a abrirle la puerta de su espectáculo. En esta ocasión, la agrupación se presentará con Marco Arguello, Jimmy Foulkes, Danny Morales y Edgar Varela, con Malí como cantante invitada.

Y otros tantos veteranos...

El Rock Fest 2022 traerá de vuelta a casa a otras bandas indispensables de sus anteriores ediciones y que, en mayor o menor medida, se han mantenido activas en la escena roquera. Sin duda que entre estas la más emblemática es Gandhi, que con excepción de la edición inaugural ha sido parte de todas las versiones del festival y que llega a este en plenitud de condiciones, vigencia y relevancia, con una discografía extensa y atrevida, y luciendo a sus mismos cuatro integrantes, lo cual es una rareza en el medio musical.

En el apartado de agrupaciones con apariciones múltiples en el Fest que repetirán cartel en Parque Viva también están actos incombustibles como Tropa 56, El Guato, Mentados, Deznuke, Xpunkha, Akasha, The Movement in Codes, The Great Wilderness y Alphabetics.

Además, el festival presentará por primera vez a bandas ya con más de una década de trayectoria pero que antes no habían sido parte del Fest, como Adaptados, Adrenal, Billy The Kid (en su concierto de despedida), La Versión Extendida de las Cosas, Los Waldners y Santos & Zurdo, así como nombres más recientes, al estilo de Ladrona, Baula Project, Mimayato, Nakury & Barzo y Nou Red.

El Rock Fest se celebrará el 14 de mayo en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, y se extenderá por 12 horas. El espectáculo está pactado para dar inicio a las 10 a. m. y las entradas están a la venta en el sitio www.eticket.cr, con precios que van de los ¢15.000 hasta los ¢26.000 (niños menores de 12 años entran gratis).