“Trabajo esta mercancía con un grupo de mexicanos que tienen algunas licencias de merchandising de varios grupos. Las primeras veces que vine a Costa Rica, lo hice por tierra, así que todo me resultaba más complicado, pero ahora viajo en avión y se me facilita un poco más. Ya la gente que viene a este tipo de conciertos reconoce mis camisetas y vienen hasta este punto a buscarme y comprar, así que si es necesario que me quede toda la noche previa al concierto, lo hago, porque necesito recuperar la inversión”, afirmó Sosa, quien también confesó que en esta oportunidad no ingresará al show, sino que lo hará hasta el 28 de noviembre, cuando viaje a México.