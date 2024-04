Olga Tañón en Costa Rica: ‘Son el pueblo de la alegría y el Pura Vida’

Hablar de la puertorriqueña Olga Tañón es hablar de empoderamiento femenino, de la voz de la mujer en la música tropical y de una carrera llena de grandes reconocimientos; pero, sobre todo, es hablar de una mujer valiente y honesta, que demuestra su pasión por el arte al mismo nivel que el amor que siente por su familia.

La mujer de fuego, aquella que nos ha puesto a bailar y a olvidar males de amores desde hace más de 40 años, regresará para ofrecer un concierto en Costa Rica, esta vez muy bien acompañada por su compadre, el salsero boricua Tito Nieves.

En el show también estará presente el colombiano Diego Galé y su Orquesta, garantizando una fiesta bailable en toda su extensión. El espectáculo será el sábado 20 de abril, en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

Antes de su regreso a suelo tico, la puertorriqueña fue enfática en hacerle una petición al público que los acompañe en este concierto: “Vayan con tenis”, esto con el fin de bailar toda la noche sin ningún inconveniente.

Previo al show, la Tañón conversó con La Nación sobre varios temas: las mujeres en la música, su carrera, el show que presentará y además sobre la pérdida de peso que ha vivido en los últimos tiempos.

En el 2022 Olga Tañón, quien dará concierto en Costa Rica, le contó a la revista 'People' sobre la cirugía bariátrica a la que se sometió para perder peso. (Cortesía)

-Hace mucho tiempo que no viene a Costa Rica, ¿cómo se siente de cara a este reencuentro con los ticos? Copiado!

-Estoy feliz. Yo digo que Costa Rica es el pueblo de la alegría y del Pura Vida. Volver a tu país para mí es una chulería.

-¿Qué puede adelantar del concierto que vendrá a presentar? Copiado!

-Es un show con todos los powers y sin miseria. Va a ser con toda la banda, con bailarines, vestuarios y mucha música de antes y de ahora. Si van, que sea con tenis o zapatos cómodos para que al día siguiente no les duelan los pies porque ahí es “a bailar se ha dicho”.

-Viene también con Tito Nieves, ¿qué se puede esperar de estas dos fuerzas imparables que se unen en un escenario? Copiado!

-A mí me encanta. En mi caso y en el de Tito, aunque no tenemos nada preparado, el hecho de encontrarnos y ver nuestros espectáculos es maravilloso. Tito y yo somos compadres, es padrino de mi boda, es familia. Siempre se la pasa muy rico con Tito, y ya sabes, vamos a tener la casa llena de salsa y merengue. De verdad va a ser una noche electrizante.

-La música latina siempre ha servido para expresar diferentes sentimientos bailando. ¿Qué significa eso para usted como artista? Copiado!

-Nosotros como países tropicales y de Latinoamérica estamos llenos de sabor, de cultura. Desde que empiezan a sonar los tambores, las maracas, los cuatro y todos esos instrumentos, se nos llena la vida. De lo que más recuerdo de mi mamá es verla tocando unas ollas en la cocina. Nosotros lo llevamos en la sangre.

Su voz poderosa y su fortaleza como intérprete han hecho de la cantante Olga Tañón un emblema en la música internacional. Ella dará concierto en Costa Rica junto a su colega Tito Nieves. Foto: Archivo.

-¿Qué tan importante es que se defiendan esas raíces? Copiado!

-Son nuestra esencia. Son la bandera del pueblo y de la cultura y si no las defendemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Yo les digo a las nuevas generaciones que escuchen lo que quieran, pero que defiendan sus raíces porque son la generación que al final del día van a ser nuestros gobernantes. Les digo que no dejen que nadie les opaque la cultura, que no dejen que la esencia de nuestro pueblo se muera.

-Los latinos todo lo solucionamos con alegría y, en su obra, está reflejado eso porque hay temas de amores y desamores, ¿por qué usar su música para ayudarnos a sanar corazones? Copiado!

-Eso no lo inventé yo, viene de siglos. La música ha logrado llevar buenos y malos sentimientos. En mi caso tengo Basta ya, que es una bandera de fuerza para mucha gente que tiene que tomar decisiones en la vida. De la misma manera el merengue no lo inventé yo, pero nosotros lo hemos ido copiando con el fin de alegrar las masas y a las generaciones por medio de la música.

-El camino de las mujeres en el arte es de apropiación y usted, con sus 40 años de trayectoria, se ha convertido en una voz y en un ejemplo. ¿Qué significa esto en su vida? Copiado!

-No vine a cantar para ser un ejemplo, pero en mi caso me ha gustado ser bastante transparente. Cuando meto la pata, cuando me lleno de gloria y cuando pasos cosas bonitas las transmito, cuando paso cosas de mujer perfectamente imperfecta, pues también las digo, porque si estás en la palestra pública es importante que la gente sepa que eres una persona que siente y padece, con alegrías y tristezas. Se permite caerse, lo que no se permite es que no te levantes, te tienes que levantar obligado, a fuerza.

El movimiento de mujeres artistas tiene mucha fuerza y usted es pionera en abrir esos caminos... Copiado!

-Me siento contenta de ver a muchas generaciones nuevas que me dicen que su mamá limpiaba la casa bailando con mi música, artistas que me dicen que en sus casas todavía quedan los discos que grabé hace mucho tiempo; es una chulería. Pero sobre, es bonito seguirlas inspirando a hacer cosas lindas y duraderas. En todos los países hay mucho talento y sobre todo mucho talento femenino, porque en el mundo somos más mujeres que hombres.

-Sobre la transparencia con la que ha manejado su vida, en los últimos tiempos ha hablado sobre reinvención, la pérdida de su mamá, la enfermedad de su hija... Copiado!

-Una de las cosas que me enseñaron en mi casa, que no se aprende con dinero o sin dinero, es el poder continuar adelante, independientemente de que pase cualquier cosa. Mi papá decía que lo único que uno tiene seguro en la vida es la muerte, así que no podemos pelearnos con la vida. Yo perdí a mi papá y un año y medio después perdí a mi mamá, pero la realidad es que los siento cada día más cerca, los tengo en un altarcito.

-Su vida personal también vio un cambio físico, una importante pérdida de peso gracias a una cirugía bariátrica y de eso también ha hablado abiertamente... Copiado!

-Estuve bastante gordita como por seis años. No me sentía bien, aunque corría y caminaba. La realidad es que me estaba haciendo daño con la comida porque me encanta, pero llegó un momento en que me lo estaba comiendo todo, pero no era feliz. Esta decisión fue muy personal, no la consulté con nadie. Comencé a pensar en lo que tenía y lo que me hacía falta. Mi hija Gabriela estaba bien de salud, mi matrimonio es maravilloso, amo a un hombre que me ama con locura; lo único con lo que no estaba contenta era con el peso.

”Me acostaba hinchada por la noche y me levantaba hinchada por la mañana. Hablé con médicos, hice mi investigación y cuando lo cuadré todo se lo dije a mi esposo. Él me respondió que me apoyaba en todo lo que quisiera hacer y mis hijos me dijeron que yo era bella siempre, pero yo quería sentirme mejor conmigo misma”.

La última vez que Olga Tañón dio un concierto en Costa Rica fue en la inauguración de Parque Viva, en 2015. (Eyleen Vargas)

-Hay quienes podrían señalar la decisión como algo superficial... Copiado!

-En mi caso estaba prediabética, entonces dije que no quería eso. Ahora, cuando hago este tour, me doy cuenta de que me ha cambiado la vida: vuelvo a bailar como quiero, a vivir como quiero.

Detalles sobre el concierto de Tito Nieves y Olga Tañón

El concierto de Tito Nieves, Olga Tañón y Diego Galé y su Orquesta Galé, comenzará a las 8 p. m.

Las entradas están a la venta en el sitio www.specialticket.net. Los precios y localidades son: ¢16.050 (zona Latina),¢46.883 (preferencial), ¢63.355 (Electrizante), ¢78.561 (Diamante) y ¢99.680 (Mujer de fuego).