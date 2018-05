Uno de los primeros fue con El listón de tu pelo, la cumbia romántica de Los Ángeles Azules llevó por un viaje amoroso a las miles de personas que se reunieron para escucharlos. Más adelante llegaría otro cuando interpretaron Cómo te voy a olvidar. El particular coro que se canta en Costa Rica sorprendió al intérprete del tema que se quedó un poco asustado cuando en el estribillo el público le respondió de manera inesperada. "No le avisé (al cantante) que aquí tienen una manera particular de cantar este tema. ¿Vieron que se quedó callado porque pensó que se había equivocado?", le dijo El Doctor al público.