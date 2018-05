-Nosotros como mundo, como pueblos, como ciudades tenemos la vida un poquito difícil, en general a todos nos cuesta trabajo, entonces ¿por qué ir con letras controversiales? Eso no nos gusta. No queremos cantar cosas feas que vayan en contra de la felicidad porque de por sí ya hay problemas y situaciones muy duras en la vida que no encajan con lo que andamos buscando que es un escape a los problemas. Queremos que el público al escuchar una buena cumbia se olviden de todo, que se relaje, tratamos que la gente se olvide un poco de la vida cotidiana. No nos gusta cantarle al desamor porque nos gusta más hacerle un homenaje a las mujeres y al romanticismo.