Muere Robbie Robertson, exintegrante de The Band

Robbie Robertson, reconocido guitarrista, compositor, cantante y productor musical, falleció a sus 80 años este miércoles en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos. El artista formó parte del destacado grupo canadiense The Band y estuvo involucrado en proyectos artísticos liderados por Bob Dylan y Martin Scorsese.

Jared Levine, su manager durante más de tres décadas, fue quien comunicó la triste noticia.

“Robbie dejó este mundo rodeado de sus seres queridos, incluyendo a su esposa Janet, su exesposa Dominique y sus hijos Alexandra, Sebastian y Delphine. También le sobreviven sus nietos: Angelica, Donovan, Dominic, Gabriel y Seraphina.

“Cabe destacar que Robertson recientemente completó su decimocuarto proyecto musical cinematográfico en colaboración con su frecuente compañero Martin Scorsese, titulado ‘Killers of the Flower Moon’.

“En lugar de flores, la familia ha solicitado respetuosamente que las contribuciones se dirijan a Six Nations of the Grand River, en apoyo a su próximo centro cultural”, comunicó Levine.

Carrera artística Copiado!

Robertson nació el 5 de julio de 1943 en Toronto, Canadá. Durante las décadas de los sesenta y setenta se destacó como compositor y guitarrista de The Band, alternando su carrera de solista, con su colaboración para producciones de Martin Scorsese.

Entre sus trabajos para Scorsese se destacan producciones musicales en películas como Toro salvaje, The King Of Comedy, El color del dinero, Gangs of New York, Shutter Island, The Departed y Silence.

Se caracterizaba por su voz gastada, un rasgo que le daba un matiz especial a las canciones que interpretaba.

LEA MÁS: Elton John, Paul McCartney y Axl Rose se despiden de Charlie Watts

En un periodo de gran éxito y durante una gira con The Band, Richard Manuel (uno de los miembros de la agrupación) sufrió un accidente que le provocó fracturas en varias vértebras cervicales, lo que resultó en la cancelación de conciertos de la banda.

Fue entonces cuando a Robertson se le ocurrió la idea de hacer un gran concierto de despedida.

Dicha despedida fue llamada “The Last Waltz” (El último vals) y fue documentada y dirigida por Scorsese. El evento se llevó a cabo el Día de Acción de Gracias de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco, con la participación de figuras como Paul Butterfield, Eric Clapton, Neil Diamond, Bob Dylan, entre otros.

El largometraje dirigido por Scorsese se estrenó en 1978. Desde entonces, Robertson alternó su carrera de solista con sus trabajos en la producción musical y en el cine.

Aunque The Band se disolvió, a mediados de los ochenta algunos de sus miembros intentaron reunir al grupo nuevamente; sin embargo, Robertson confiaba tanto en su trabajo como solista que no regresó con sus antiguos compañeros.

En 1987, lanzó su primera producción musical, la cual llevó su nombre, marcando el inicio de una fructífera carrera.

También se dedicó a descubrir talentos, uno de sus descubrimientos más notables es la cantante Nelly Furtado.

Premios y distinciones Copiado!

A lo largo de más de cinco décadas en el mundo del espectáculo, el artista acumuló diversos premios y distinciones. Fue nombrado Oficial de la Orden de Canadá, recibió premios Juno y cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Toronto, Canadá.

Según los biógrafos del guitarrista, Robertson fue convocado por Bob Dylan para trabajar junto a él y para dar el sí puso de condición que convocaran al resto de sus compañeros. Posteriormente, con el impulso que obtuvieron gracias a Dylan, la agrupación pasó a llamarse simplemente The Band.

El catálogo musical de Robertson incluye éxitos musicales como The Weight, The Night They Drove Old Dixie Down, Up on Cripple Creek, Rag Mama Rag, Acadian Driftwood y Broken Arrow.

LEA MÁS: Taylor Hawkins: Estrellas de la música rinden tributo al baterista de Foo Fighters

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.