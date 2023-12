Luis Miguel en Costa Rica: se habilitan 100 entradas más para su concierto

El viernes 22 de diciembre, la productora ONE anunció la disponibilidad de 100 nuevas entradas distribuidas en distintas localidades para el concierto de Luis Miguel en Costa Rica, en el 2024.

Tras una gran respuesta del público tico y con casi la totalidad de las localidades prácticamente agotadas, la organización del evento asegura que estos son los últimos tiquetes que se habilitarán para el show.

Esta foto de Luis Miguel fue tomada en Chile cuando el azteca se presentó allí como parte de su gira 2023-2024., en setiembre pasado. (JAVIER TORRES/AFP)

Las entradas valen ¢29.500 en Gradería Sur; mientras que en Gramilla valdrán ¢34.500; en Sombra ¢39.500; en Platea VIP ¢54.500; y en Balcón VIP el costo de los boletos será de ¢65.500.

Además, las entradas en el sector Oro numerado costarán ¢49.500; en Platinum numerado ¢69.500; en Diamante numerado ¢125.500; y, finalmente, en la zona La incondicional, los boletos costarán ¢150.000.

Los boletos para el evento se pueden conseguir en eticket.cr.

El encuentro con el intérprete de éxitos como Cuando Calienta el Sol está programado para el próximo 8 de febrero en el Estadio Nacional de Costa Rica.

“Estas entradas son realmente especiales, ya que pertenecen a una reserva que había solicitado el artista y que, por temas de él, nos pidió que las liberáramos posteriormente. Es una cantidad limitada y será la última oportunidad para adquirir entradas”, explicó Juan Carlos Campos, director general de ONE.

Saliendo del estadio, Luis Miguel saludó a los fans desde el carro que lo transportaba, en su último concierto que dio en Costa Rica. (Jeffrey Zamora)

Es importante tener en cuenta que el ingreso de menores de edad se permite a partir de los 12 años y únicamente si están acompañados por un adulto.

La producción de ONE también ha especificado las zonas restringidas para menores, subrayando que áreas como La Incondicional, Oro Numerado, Diamante, Platinum y Gramilla son exclusivas para mayores de edad.

En contraposición, se ha confirmado que las localidades habilitadas para el ingreso de menores, siempre y cuando estén acompañados por un adulto, son Sombra, Balcón, Platea y Gradería.

A volver a cantar con El Sol de México

Luis Miguel en las afueras del Estadio Nacional saludando a sus seguidores

La última vez que Luis Miguel se presentó en concierto en Costa Rica fue en marzo del 2019, en el Estadio Nacional.

Para esa ocasión, El Sol de México llegó al país con la gira ¡México por siempre!. La velada, según consta en la crónica de La Nación de esa noche, estuvo cargada por los éxitos de la carrera del azteca, quien demostró su calidad vocal a pesar de algunos altos y bajos en el espectáculo.

En esa jornada musical, Luis Miguel se presentó ante más de 33.000 personas, que abarrotaron el Estadio Nacional para abrazar al ídolo de la música romántica en español.

En la recordada velada sonaron grandes canciones de su repertorio como Si te vas, Tú solo tú, Amor, amor, amor, Devuélveme el amor y Suave. También se escucharon Amante del amor, Más allá de todo, Fría como el viento, Tengo todo excepto a tí, Palabra de honor, No me puedes dejar así, La Incondicional, Separados y Directo al corazón.

Al final del concierto de ese marzo del 2019, Luis Miguel aprovechó para saludar a sus seguidores a la salida del estadio. Como pocas veces se había visto, el artista hizo detener el carro en el que iba para asomarse por una de las puertas. De inmediato interactuó con decenas de personas que lo esperaban al cierre de su show.

En su vida artística, Luis Miguel ha publicado más de 30 discos, destacando títulos como Romances, Palabra de honor, Aries, México en la piel, Cómplices y ¡México por siempre!

Además, fue el único cantante de habla hispana que pudo cantar junto a Frank Sinatra. Lo hizo con la icónica canción Come fly with me, en el último concierto que el legendario cantante estadounidense realizó cuando cumplió 80 años. Esa versión fue incluida en el álbum Sinatra: Duets II.

En el 2019, meses antes de que visitara por última vez a Costa Rica con sus canciones, Luis Miguel estableció un récord en plataformas digitales: colocó en el top 200 de Spotify un total de 30 temas de su catálogo.