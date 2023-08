¡Luis Miguel cantará en Costa Rica! ‘El Sol’ anunció que regresa en concierto

Esta noticia sí que la estaban esperando los seguidores de Luis Miguel en Costa Rica. De forma oficial, ‘El Sol’ de México volverá a cantar en suelo tico.

A inicios del año, cuando Luis Miguel anunció las fechas para su Tour 2023, los ticos se decepcionaron al enterarse que nuestro país no estaba incluido en su próxima gira internacional. Sin embargo, este lunes 7 de agosto, el mexicano usó sus redes sociales para darle a sus fans costarricenses la buena nueva.

De las 65 fechas confirmadas del 'Tour 2023' de Luis Miguel, 61 ya son 'sold out' en diferentes países. (luismigueloficial.com)

La cita está confirmada para el 8 de febrero del 2024.

Todavía no hay en el país ninguna productora que se haya adjudicado el montaje del espectáculo. Tampoco han trascendido los precios de entradas ni la fecha de la venta de las mismas.

La última vez que Luis Miguel se presentó en concierto en Costa Rica fue en marzo del 2019, en el Estadio Nacional.

Para esa ocasión, El Sol de México llegó al país con la gira ¡México por siempre!. La velada, según consta en la crónica de La Nación de esa noche, estuvo cargada por los éxitos de la carrera del azteca, quien demostró su calidad vocal a pesar de algunos altos y bajos en el espectáculo.

En esa jornada musical, Luis Miguel se presentó ante más de 33.000 personas, que abarrotaron el Estadio Nacional para abrazar al ídolo de la música romántica en español.

En la recordada velada sonaron grandes canciones de su repertorio como Si te vas, Tú solo tú, Amor, amor, amor, Devuélveme el amor y Suave. También se escucharon Amante del amor, Más allá de todo, Fría como el viento, Tengo todo excepto a tí, Palabra de honor, No me puedes dejar así, La Incondicional, Separados y Directo al corazón.

Esa noche Luis Miguel fue pícaro, divertido y hasta galán; mostró un buen semblante y parecía de muy buen humor. Sin duda, en la recordada presentación Luis Miguel se lució, aunque los ticos no sabían qué esperar del cantante, porque en los espectáculos previos a su show en La Sabana, como en Panamá, hubo quejas por el mal comportamiento del mexicano.

Al final del concierto de ese marzo del 2019, Luis Miguel aprovechó para saludar a sus seguidores a la salida del estadio. Como pocas veces se había visto, el artista hizo detener el carro en el que iba para asomarse por una de las puertas. De inmediato interactuó con decenas de personas que lo esperaban al cierre de su show.

Éxitos y el Tour 2023

El 19 de abril de 2023, día de su cumpleaños, Luis Miguel anunció las fechas de su Tour 2023.

La última vez que El Sol de México brilló en Costa Rica fue en la noche del 21 de marzo del 2019, en el Estadio Nacional. (Jeffrey Zamora)

El artista confirmó que visitaría escenarios de Chile, Argentina, México y Estados Unidos. Desde agosto y hasta diciembre, Luis Miguel cantará un total de 65 conciertos, hasta la fecha se han vendido en su totalidad las entradas para 61 de los espectáculos.

Estos números de ventas confirman el éxito que disfruta el cantante a más de 40 años de haber iniciado su carrera.

Aunque en los últimos años no haya publicado música nueva, son miles y miles de personas quienes quieren escuchar a Luis Miguel interpretando éxitos como Por debajo de la mesa o La bikina.

(Video) Luis Miguel - Tú solo tú | En vivo desde el Estadio Nacional

Otras cifras lo respaldan.

En su vida artística, Luis Miguel ha publicado más de 30 discos, destacando títulos como Romances, Palabra de honor, Aries, México en la piel, Cómplices y ¡México por siempre!

Además, fue el único cantante de habla hispana que pudo cantar junto a Frank Sinatra. Lo hizo con la icónica canción Come fly with me, en el último concierto que el legendario cantante estadounidense realizó cuando cumplió 80 años. Esa versión fue incluida en el álbum Sinatra: Duets II.

En el 2019, meses antes de que visitara por última vez a Costa Rica con sus canciones, Luis Miguel estableció un récord en plataformas digitales: colocó en el top 200 de Spotify un total de 30 temas de su catálogo.

A la salida de su último concierto en Costa Rica, Luis Miguel se asomó por su camioneta y aprovechó para saludar a sus seguidores. (Jeffrey Zamora)

En el 2022, el cantante anunció que en esa misma plataforma, 266 de sus canciones superaron 1 millón de reproducciones cada una. Se trata del primer artista latinoamericano en alcanzar este hito.

Actualmente supera los 18.779.000 oyentes mensuales en Spotify. Sus canciones más escuchadas son Ahora te puedes marchar, La incondicional, La media vuelta, Hasta que me olvides y La chica del bikini azul.