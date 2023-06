Luis Miguel: ¿Por qué El Sol sigue brillando con luz propia? Los números confirman su éxito

Luis Miguel nació con estrella. Acuerpado por la visión de su padre Luisito Rey, siendo apenas un pequeño niño, El Sol de México irrumpió en los escenarios haciendo gala de un talento vocal inigualable, uno que simplemente brillaba como el oro.

Desde ese momento han pasado décadas de una fructífera carrera, la cual se ha cimentado en su voz, en su imagen y por supuesto en sus canciones, que han conquistado a miles alrededor del mundo.

Los números no mienten. Luis Miguel hace alarde de éxitos en las listas de reproducciones, sold outs en sus conciertos, récords derribados y, por supuesto, fans por donde quiera que se mire.

Luis Miguel en cifras Desde que inició su carrera a los 12 años El Sol de México ha conquistado premios y grandes cifras de reproducciones ||

Hace 30 años, el 22 de junio de 1993, el artista estrenó el álbum Aries. Tenía apenas 23 años y ya en su trayectoria había grandes logros. De ese disco se desprenden, por ejemplo, temas importantes para su carrera como Hasta que me olvides y Suave, piezas que lograron posiciones de privilegio en la lista de la revista Billboard.

En esta nota haremos un repaso por los números que respaldan a Luis Miguel, quien está pronto a comenzar una gira llamada Tour 2023 y que lo llevará a cantar a importantes ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos. Lamentablemente este año sus fans ticos se quedarán sin la oportunidad de escuchar en vivo a Luismi, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad?

El hijo de Luisito Rey y Marcela Basteri, nació el 19 de abril de 1970. Luis Miguel, como bien es sabido, fue descubierto artísticamente por su padre, quien era cantante, compositor y músico español.

Rey tuvo el tino de dejar de lado su propia carrera para dedicarse a impulsar la de su hijo. Se dice que el debut del niño fue en mayo de 1981, gracias a una presentación que realizó en la boda de la hija de José López Portillo, presidente mexicano de ese momento.

Luis Miguel en datos y canciones

Poco tiempo después, por su talento y lo bien que le fue en esa boda, fue contactado por la disquera EMI para firmar un contrato. Con apenas 12 años, Luis Miguel grabó su primer disco de estudio: 1+1=2 enamorados.

En dicha producción, Luis Miguel interpretó canciones de corte juvenil que fueron escritas por autores como Juan Gabriel, Rubén Amado y, por supuesto, Luisito Rey. El disco logró certificarse con más de 800.000 copias vendidas. Así inició, oficialmente, la carrera de El Sol de México.

En el camino Luis Miguel ha publicado más de 30 discos, destacando títulos como Romances, Palabra de honor, Aries, México en la piel, Cómplices y ¡México por siempre!

Además, fue el único cantante de habla hispana que pudo cantar junto a Frank Sinatra. Lo hizo con la icónica canción Come fly with me en el último concierto que el legendario cantante estadounidense realizó cuando cumplió 80 años. Esa versión fue incluida en el álbum Sinatra: Duets II.

En el 2019, meses antes de que visitara por última vez a Costa Rica con sus canciones, Luis Miguel estableció un récord en plataformas digitales: colocó en el top 200 de Spotify un total de 30 canciones de su catálogo.

En el 2022, el cantante anunció que en esa misma plataforma 266 de sus canciones superaron 1 millón de reproducciones cada una. Se trata del primer artista latinoamericano en alcanzar este hito. Esto, incluso, sin sacar música nueva desde el 2017, año en que publicó su último disco ¡México por siempre!.

Ese mismo año sumó 223 presentaciones en el Auditorio Nacional, el foro más importante de México.

Actualmente supera los 18.779.000 oyentes mensuales en Spotify. Sus canciones más escuchadas son Ahora te puedes marchar, La incondicional, La media vuelta, Hasta que me olvides y La chica del bikini azul. Ahora te puedes marchar recoge más de 550 millones de reproducciones.

Luis Miguel ha prestado su voz para interpretar varios géneros. El mariachi se le da muy bien. (luismigueloficial.com)

Adicionalmente, ha logrado colocar 15 canciones en la posición número uno de lo mejor de Billobard: Tengo todo excepto a ti y La media vuelta, son algunas de ellas. En total, son 58 piezas de Luis Miguel que han figurado en la lista Hot Latin Songs.

Pero hablando de temas relacionados con conciertos, la revista Billboard recopiló unos datos muy interesantes de Luis Miguel.

“Antes de que Bad Bunny rompiera los récords de taquilla, el cantante de Ahora te puedes marchar era el acto de gira latino con mayor recaudación. La gira México por siempre de Luis Miguel (con la que vino a Costa Rica por última vez), recaudó $101.4 millones y vendió 965.000 boletos en 116 funciones. Fue la gira latina más taquillera en la historia de Boxscore hasta el año pasado, cuando Bad Bunny y Daddy Yankee lo superaron”, explicó la publicación especializada.

Pero hay más datos actuales: de las 65 fechas confirmadas para su Tour 2023 (que lo llevará a Argentina, Chile, Estados Unidos y México), 61 se vendieron en su totalidad (hasta el día de redacción de esta nota). Incluso, con las presentaciones que tendrá en Chile, logró batir el récord que tenía Romeo Santos de ser el artista con más espectáculos seguidos en el Movistar Arena, el mexicano tendrá ahí 10 conciertos.

Luis Miguel ha ganado seis premios Grammy anglosajones. De hecho, es uno de los artistas más jóvenes en recibir este galardón, pues en 1985 fue premiado en la categoría mejor actuación mexicana-americana por Me gustas tal como eres, con Sheena Easton.

Los Latin Grammy también han reconocido su trabajo con seis gramófonos, entre ellos a mejor álbum del año en dos ocasiones.

Para sumar todavía algo más a la lista, Luis Miguel posee su propia estrella en el Paseo de la fama en Hollywood. El reconocimiento le fue entregado en 1996.

Con sus álbumes ha conseguido las certificaciones de 143 discos de platino, 13 de oro y 5 de diamante, explicando así el éxito de sus ventas.

Estos números reafirman que El Sol sigue brillando, que su carrera es sólida y que todavía puede darle más a la música latina.