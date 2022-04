Luis Miguel cumple 52 años: ¿por qué es innegable su legado?

Son pocos los que escapan a los encantos de Luis Miguel. Aún con una carrera teñida de polémicas por sus excesos y adicciones, el público latinoamericano sigue amándolo. El chofer de bus que sacude su cabeza al escuchar La incondicional, el compañero de universidad que va cantando Entrégate de camino a su casa o el vecino que, en sus tardes de domingo, tira por el altavoz Ahora te puedes marchar; Luis Miguel está en todas partes. Su música se convirtió en un objeto omnipresente para los latinos y, cada 19 de abril, cuando llega el día de su cumpleaños, nunca está de más recordar por qué su legado es innegable.

Con su música consagrada como la banda sonora de la vida de más de una generación, repasamos algunos de los mayores récords que ha alcanzado el Sol de México en su ya larga carrera.

En imagen, "El Sol" en febrero del 2018, siempre acompañado de su fanaticada. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/MAR (JUAN CARLOS REYES GARCIA)

Vida de logros

Luis Miguel grabó su primer álbum, titulado El sol, a los 12 años de edad y cuenta con alrededor de 30 producciones discográficas, de las cuales ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo

El cantante ganó su primer Grammy a los 15 años, después de grabar el tema Me gusta tal como eres, junto a la cantante inglesa Sheena Easton. Hasta la fecha ha ganado 12 premios Grammy, seis latinos y 6 estadounidenses, y más de 120 premios internacionales a título personal.

Luismi, por si fuera poco, le dio un nuevo aire al bolero, sobre todo a los éxitos rancheros como La media vuelta, de José Alfredo Jiménez; Solamente una vez, de Agustín Lara; Sabor a mí, de Álvaro Carrillo y El reloj de Roberto Cantoral, entre otros, que con su estilo los catapultó a la fama internacional y alcanzó a las nuevas generaciones.

Además fue el único cantante de habla hispana que pudo cantar junto a Frank Sinatra. Lo hizo con la icónica canción Come fly with me en el último concierto que el legendario cantante estadounidense realizó cuando cumplió 80 años. Esa versión incluida en el álbum Sinatra: Duets II.

Obtuvo su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood cuando tenía 26 años de edad y por si fuera poco la Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés) reconoció las altas ventas de su álbum Romance como el tercer álbum de música más vendido en México y uno de los álbumes en español más vendidos de todos los tiempos.

Luis Miguel ha tendido un impulso en su carrera a partir del lanzamiento de su serie biográfica en el 2018. Foto: Archivo Agencia EL UNIVERSAL/MAR (JUAN CARLOS REYES GARCIA)

También, el mexicano posee el récord de la mayor cantidad de presentaciones consecutivas agotadas en el Auditorio Nacional de México, con un total de 35 conciertos, así como el récord de la mayor cantidad de presentaciones en el Coloso de Reforma, con un total de 259.

Luis Miguel es considerado como uno de los artistas que ha arrasado en la era digital y son las nuevas generaciones quienes lo escuchan más, de acuerdo a plataformas como Spotify. Entre sus playlists se encuentran temas como Ahora te puedes marchar, La incondicional, Culpable o no (Miénteme como siempre) y Hasta que me olvides.

El azteca se posiciona como uno de los artistas que más seguidores tiene en las plataformas digitales. Son 50 millones de oyentes los que ha acumulado el cantante desde la aparición de Spotify y suma 4.9 millones de seguidores alrededor del mundo. México es el país que encabeza el primer lugar de sus seguidores durante el último año, seguido de Estados Unidos, Argentina, Chile y Perú.

Además, al lanzarse Luis Miguel la serie, Netflix reportó una visitación colosal en su plataforma, siendo la producción más vista en su plataforma en el 2018 por el mercado latinoamericano. No es para menos: a todos nos gana la curiosidad por echar todos los vistazos posibles de un ídolo que, aún venido a menos, no deja de fascinarnos.