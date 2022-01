Luis Miguel llega a sus 40 años de carrera, lejos de los escenarios y rodeado de polémicas

En el 2021, Luis Miguel se convirtió en el primer artista latino en alcanzar las cinco billones de reproducciones en Spotify. Un raya más para el tigre mexicano que, en 40 años de carrera artística, ya suma 29 álbumes, más de 100 millones de copias vendidas en todo el mundo y que se ganó su primer Grammy siendo un adolescente de 15 años.

No hay discusión: Luis Miguel ha tenido una carrera más que exitosa. Sus fieles fans se han encargado de que El Sol de México siga brillando con sus inolvidables canciones; clásicos de los años 80 y 90 que hoy lo mantienen como un icono de la música romántica latinoamericana. Temas como La incondicional, La bikina, Hasta que me olvides, Cuando calienta el sol, No sé tú y Será que no me amas sobresalen en esa lista, pues no paran de sonar en la radio y no faltan en las fiestas y karaokes.

Tras varios años en silencio musical, Luis Miguel volvió a la escena con el disco 'México por Siempre', en el 2017. (Warner Music)

Y si bien su nombre se ha consolidado en buena parte por su música (y se vale decir que por su físico), también lo ha hecho por sus interminables polémicas, que una y otra vez acaparan los titulares de los medios internacionales. Sus adicciones, sus problemas económicos, sus líos amorosos y sus pleitos familiares nunca han dejado de pasar desapercibidos. Es una celebridad que ha dado mucho de qué hablar.

Sin embargo, este 2022, Luis Miguel celebra sus 40 años de trayectoria de una manera muy diferente. Lejos de los escenarios, de la música y de los medios, la vida que actualmente lleva El Sol es un enigma. ¿Dónde está actualmente Luis Miguel? ¿Porqué casi no lo vemos? ¿Qué será de su futuro?, es lo que muchos fanáticos se preguntan.

Una nueva oportunidad

En el 2018, con el estreno de Luis Miguel, la serie, Netflix parece haberle dado el empujón que el artista necesitaba: todos hablaban de él, de sus orígenes, de su familia y por supuesto de su música.

Luis Miguel celebra este 2022 cuatro décadas de trayectoria y de ser El Sol de México. (Warner Music)

La trama mostraba ese lado sensible del cantante, labrado desde su niñez, y muchos terminaron identificándose con él. Y de pronto sus éxitos, de hace tres décadas atrás, sonaban con más fuerza, como si se tratara de una nueva canción que estuviera lanzando.

“Las tres temporadas de su serie biográfica en Netflix lo situaron como un mito. Lo esculpieron como un personaje en el que poco importa su carrera actual, subyugada a una serie de leyendas de su vida personal que fueron analizadas con detalle y pasión por miles de fanáticas y fanáticos, desde la propia relación con su padre, hasta su sordera y sus problemas financieros”, dice el medio La Tercera, de Chile.

Pronto, 10 de las 14 canciones del disco que El Sol lanzó en el 2017, México por Siempre, se posicionaron dentro del top 50 en plataformas digitales.

Con el estreno de la serie, de tres temporadas, vino una nueva gira, que lo llevó a abarrotar recintos en diferentes escenarios de Latinoamérica. En redes sociales todos hablaban de él y de su música, y en los medios todos los días había una noticia nueva sobre el cantante. Incluso, más de un ‘enemigo’ y personas que formaron parte del pasado del artista (y que aparecieron en la serie), salieron a desmentirlo por la forma en que se refería a ellos en la producción de Netflix.

“Es verdad: Luis Miguel resucitó en la memoria colectiva, tanto a nivel musical como a través la imagen del artista, herido por su pasado familiar y por su presente rebalsado en fama y celebridad”, añade el medio chileno.

Lo cierto es que Luis Miguel, la serie se encargó de que la carrera de Micky resurgiera y volviera a ser el ícono que era años atrás, cuando presentaba un disco nuevo cada año.

La última vez que Luis Miguel se presentó en Costa Rica fue en el 2019, en el Estadio Nacional. (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

De hecho, en una entrevista con la televisora mexicana TV Azteca, Carlos Bremer -empresario mexicano quien trabaja con el cantante- reveló que esta producción le permitió al cantante saldar todas las deudas de antaño y que supuestamente lo tenían ahogado económicamente.

“Él aprovechó la oportunidad, limpió todos sus errores y hoy por hoy quedó muy bien con todo el mundo. Le cumplió a sus adeudos, a todo mundo y volvió a darnos la emoción de volverlo a tener como el grande que es. Resucitó sus canciones, que es algo que la verdad, cuando hicimos el plan de rescate, no lo teníamos previsto”, aseveró.

Pistas del futuro

De Luis Miguel en los últimos años se sabe poco. Se dice que se mantiene alejado de su hermano Sergio Basteri, que viviría en un hotel en Los Ángeles, Estados Unidos, y que la relación con sus hijos es nula. Adicionalmente, se comenta que está en bancarrota y que las adicciones todavía lo persiguen.

La prensa del espectáculo, además, dice que por temor a contagiarse de covid-19 El Sol se mantendría aislado y que, sentimentalmente, habría encontrado una nueva pareja.

La serie de Netflix, basada en la vida de Luis Miguel, mostró la desesperación del cantante por encontrar a su madre Marcela Basteri.

También, en el 2021, salió a relucir que sufrió una fuerte caída en Acapulco y que terminó internado en el hospital con una fractura en el hombro. Se dijo que su recuperación fue lenta y que, incluso, estuvo a punto de perder el brazo por no ir a sus terapias.

Pero hasta ahora todo lo que se comenta es especulación. Desde hace varios años el cantante no habla con los medios de comunicación, no da pistas en sus redes sociales, no se refiere a su vida actual e ignora todo lo que dicen de él. A sus 51 años, El Sol se ha inclinado por mantener un perfil bajo.

Sin embargo, recientemente, el actor Toño Mauri -amigo cercano de Luis Miguel-, dio a los medios de prensa pistas de la que podría ser la realidad actual del cantante.

En entrevista con el medio mexicano Sale el Sol, lo primero que hizo Mauri fue desmentir lo de su brazo.

“Que yo sepa no. No tengo registrado (que Luis Miguel le haya dicho) ‘tengo un problema en el brazo’. Jamás”, comentó.

Mauri aclaró que no ve a El Sol personalmente desde que inició la pandemia. De todas formas, negó que el cantante tenga problemas económicos, pues asegura que Luis Mi cuenta con un equipo que lo asesora muy bien.

'Luis Miguel, la serie' se estrenó en el 2018, en Netflix.

“Yo no creo (que esté en bancarrota), él tiene un equipo muy interesante y sólido, yo no creo que tenga esa situación. Que yo sepa, en lo personal, él no está en esa situación. Él ha hecho un gran trabajo con todo lo que ha venido a partir de la serie y la gira que tuvo fue una gira muy exitosa”, aeguró Mauri en la entrevista con Sale el Sol.

Por otro lado Mauri -quien estuvo al borde de la muerte tras contagiarse de covid-19-, aseguró que Luis Mi no ha parado de trabajar y que en un futuro cercano sus fans podrían escuchar nueva música del mexicano.

“Lo que sí sé, es que está muy motivado, está buscando canciones... ¡Hombre, es Luis Miguel!, lo que queremos es que salgan más cosas, sobre todo música”, afirmó en esa entrevista, replicada por la revista Quién.

Además, en los últimos días, un paparazzi logró fotografiar al cantante luciendo varios kilos menos y a bordo de un yate, en Miami. Días después circuló una fotografía donde se le ve sonriente y posando con un hombre, dentro de la agencia de autos de lujo Rolls-Royce, en esa ciudad. Al parecer, ambas postales son de este mes de enero.

De esta forma, la realidad del artista sería bastante diferente a la que muchos piensan. De hecho, Toño Mauri añadió en la entrevista con Sale el Sol que el intérprete de La chica del bikini azul ha aprendido de la vida y ha cambiado.

Luis Miguel, de 51 años, actualmente se encuentra alejado de las cámaras y según un amigo cercano está trabajando en nueva música. (OMAR CRUZ)

“Yo creo que, igual que todos, las circunstancias te hacen más sensible, te hace abrir los ojos y a darte cuenta de muchas cosas. Te puedo decir que el Luis Miguel de ahorita no es el de hace 10 años, es otra persona, y es parte de la madurez, parte del aprendizaje que te da la vida. Sí creo que es una persona que ha cambiado mucho, sí, definitivamente sí”, reveló.

Tras las declaraciones de Mauri y con un panorama más amplio acerca de la realidad de Luis Miguel, no sería para nada extraño que El Sol de México sorprenda a sus seguidores con nueva música. Al fin y al cabo, desde hace cinco años, no hay temas nuevos de él sonando en las plataformas de streaming, ni en las radios. Más aún, tomando en cuenta que en este 2022 cumple 40 años de trayectoria, ese sería el mejor regalo para él y sus leales fans.