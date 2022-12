¿Listos para la música del 2023? Shakira, Sam Smith, Depeche Mode y más nos esperan

La vida entre audífonos y música es gloriosa. Cada año nuevo aparece el chance de sorprendernos con los lanzamientos de muchos de nuestros artistas preferidos, con los que podemos analizar cómo han evolucionado, qué intereses tienen y cuáles colaboraciones podrían fascinarnos para nuestras jornadas musicales.

Aunque muchos grupos prefieren esperar el transcurso del año para anunciar sus nuevas producciones, sí que hay algunos nombres de los cuales podemos confirmar lanzamientos para este 2023.

A continuación, hacemos un compendio sobre qué esperar para este calendario musical que apenas comienza.

Sam Smith - Gloria Copiado!

El último álbum de Smith fue 'Love Goes', lanzado en el 2020. Foto: IG

La convocatoria que tiene Sam Smith es gigantesca y, tras anunciar su próximo disco, las redes sociales han estallado de expectativa. Mientras se espera su nueva producción, titulada Gloria, Smith ha adelantado los sabores del disco con el sencillo Unholy, el cual grabó junto a Kim Petras.

De acuerdo con una publicación que hizo Smith en Instagram, su nuevo material “se trata de un disco personal que habla sobre mis momentos más oscuros”. Ya falta poco para acabar la espera.

Paramore - This is Why Copiado!

Paramore, la banda que recogió la angustia adolescente de la generación millenial, ha sabido resignificarse con el paso del tiempo e ir madurando en sus sonidos y sus letras.

Con el auge que tuvo Paramore para comienzos de la década del 2010, Williams se convirtió en un ícono del emo pop. Foto: Lindsey Byrnes

La banda regresó a giras internacionales este 2022 y ha anunciado su nueva producción, de la cual adelantó los sencillos This is Why y The News, eléctricas y energizantes baladas rock siempre marcadas por la inconfundible voz de Hayley Williams.

El álbum saldrá el 10 de febrero del 2023.

Gorillaz - Cracker Island Copiado!

Las inconfundibles animaciones que acompañan la identidad del grupo 'Gorillaz'. Foto: Archivo

Una de las grandes bandas de trip hop y rock alternativo volverá a escena con giras internacionales y un disco en camino. La expectativa no es menor, pues la producción vendrá con colaboraciones de alto calibre con artistas como Bad Bunny, Tame Impala y Stevie Nicks. La fecha pactada para su lanzamiento es el 24 de febrero.

Depeche Mode - Momento Mori Copiado!

Andrew Fletcher, Dave Gahan y Martin Gore conforman la legendaria banda Depeche Mode. Foto: AFP

Aún se desconoce el día exacto, pero la banda británica Depeche Mode ha anunciado su pomposo regreso para marzo del 2023. Será el decimoquinto disco de los ingleses y el primero tras tres años de silencio.

Además será un álbum muy sentido pues es el primer disco que lanzarán después del fallecimiento de uno de sus míticos integrantes, Andrew Fletcher. Por el momento se puede calmar la espera con el sencillo Ghosts Again.

The Cure - Songs Of A Lost World Copiado!

Robert Smith continúa a la cabeza de The Cure. Foto: AFP

Aunque muchos esperábamos que The Cure nos sorprendiera con nuevo disco en el 2022, no fue así. La banda postergó su nueva producción para el primer semestre del 2023, en una fecha por definir.

La espera es larga pues la agrupación lleva más de una década sin lanzar nueva música. Fue en el 2008 cuando la banda publicó 4:13 Dream y, desde entonces, solo ha estado el anhelo de volverlos a escuchar.

Shakira - Sin título Copiado!

Ozuna y Shakira colaboraron para uno de los temas incluidos en el próximo disco. Foto: TW (Tomada de Twitter)

Tras el drama ocasionado por su ruptura con Gerard Piqué, Shakira lanzará su nueva producción en un pico de popularidad. Eso sí: aún no tiene título oficial ni fecha, pero la colombiana ha prometido que lo lanzará en algún punto del 2023.

En esta nueva producción, por supuesto, se incluiría su tema Te Felicito con Rauw Alejandro, así como la canción Monotonía que grabó con Ozuna, ambos temas con dardos para su expareja. Hay una gran expectativa por saber si habrá más indirectas hacia el español en el resto de canciones.

Selena Gomez - Sin título Copiado!

Selena Gomez durante una sesión fotográfica del Festival de Cannes 2019, donde presentó la película 'The Dead Don't Die'. Foto: AFP (CHRISTOPHE SIMON/AFP)

Aunque lidiar con el lupus la ha alejado de la escena artística, Selena Gómez intenta volver a estar en lo más alto de la conversación cultural. Así lo hizo el año anterior con su última producción titulada Revelación, la cual fue lanzada el 12 de marzo del 2021, pero que fue solamente un EP de 7 canciones en inglés y español.

Gomez ha dicho que este 2023 sí dará un álbum completo, el cual será “muy personal y que contará historias de romances que nadie conocía”, según expresó en Instagram.

Lana del Rey (Posibilidad) Copiado!

Lana del Rey en un fotograma del videoclip 'Mariners Aparment Complex'. Foto: Captura del video. (Lana del Rey se muestra muy psicodélica en su nueva canción Mariners Aparment Complex. Foto: Captura del video.)

Medios como Variety, Rolling Stone y Pitchfork han asegurado que Lana del Rey planea sacar álbum en el 2023, a pesar del lamentable suceso que le sucedió hace poco. Una persona le robó de su auto un bolso lleno de discos duros con materiales propios, pero ese triste evento no la hace desistir. Todo apunta a que este año habrá nueva música de esta reina de la melancolía.

Rihanna (Posibilidad) Copiado!

Rihanna reapareció este año como parte de los artistas que aportaron a la banda sonora de 'Wakanda Forever'. Foto: GDA

Los fans le han gritado a Rihanna que vuelva con música nueva y todo parece apuntar a que así será.

Rihanna lleva más de seis años sin sacar un álbum (el último fue el disco Anti), pero tras anunciar que ella actuará en el medio tiempo del Super Bowl 2023 los rumores sobre una nueva producción suya no se detienen. Rihanna aún no lo ha confirmado, pero no queda más que confiar y creer en que escuchar algo nuevo de la cantante será posible.