Rosalía, Björk, Bad Bunny, The Smile... Estos son los mejores discos del 2022

Aunque no sea pan comido resumir el cine, la televisión, los videojuegos, la literatura y otras disciplinas que conforman un año, con la música siempre hay un reto mayor: registrar todos los lanzamientos de una temporada resulta una tarea imposible ante la amplia oferta que nos llega desde distintas latitudes.

A sabiendas de las dificultades del ejercicio, aún así seleccionamos algunos de los álbumes más destacados del 2022 que llegaron a nosotros. También reflexionamos sobre buenos títulos que tal vez pasaron desapercibidos por el gran radar de las plataformas de streaming, televisión, radio, etc.

Habiendo consignado estos detalles, brindamos una larga lista de artistas parar explorar o acompañar estos días finales del año. Provecho.

Los grandes nombres en inglés Copiado!

El baterista Tom Skinner se unió a Jonny Greenwood y Thom Yorke, guitarrista y vocalista de Radiohead respectivamente, para formar la banda The Smile. Foto: IG

Posiblemente la forma más fácil de repasar el año es con los grandes nombres, esos que siempre encabezan festivales de música en todo el planeta. Beyoncé tuvo el habitual apoyo mediático con Renaissance, álbum que si bien se pavimentó con su tradicional R&B‎ fue aplaudido por pisar un terreno más electrónico y de baile.

Aunque méritos tiene, su propuesta pareciera darle seguimiento al fenómeno que hizo Dua Lipa en el 2020 con Future Nostalgia: un pop para tirarse a la calle a bailar. También The Weeknd, con Dawn FM, intentó algo similar este año.

Tal vez en este sentido haya sido más jugoso lo que hizo Charli XCX con Crash, artista acostumbrada a romper el molde del pop con sonidos estruendosos.

Harry Styles fue otro de los que sonó muchísimo con Harry’s House, álbum con más presencia de guitarras evocativas a los setenta y ochenta; igual sucedió con Taylor Swift y Midnights, un disco híbrido entre su faceta folk y la más pop.

Con 'Bad Habits', Steve Lacy dio uno de los mejores temas del 2022. Foto: IG

Florence and the Machine y The Brockhampton tuvieron un año particular: los primeros volvieron de una pausa de cuatro años y los segundos presentaron su disco de despedida. Aún así, ninguno pareció fascinar demasiado a la crítica ni a sus fans.

Otros artistas más roqueros como Arctic Monkeys con The Car y Father John Misty con Chloë and the Next 20th Century lanzaron producciones que se ubicaron en un punto medio: nada despreciable, pero lejos de sus momentos más inspirados.

Conviene destacar a Willow, la hija menor del clan de Will Smith, con Coping Mechanism, una carta de amor al emo y a las guitarras estridentes que potenció lo que Olivia Rodrigo cultivó el año pasado con Sour.

A sus 57 años, Bjork se mantiene como una de las mentes más revolucionarias de la escena internacional. Foto: IG

Otras producciones valiosas: Weyes Blood con And In The Darkness, Hearts Aglow, Steve Lacy con Gemini Rights, Black Country, New Road con Ants From Up There, Kendrick Lamar con Mr. Morale & the Big Steppers, The Smile con A light for attracting attention, Big Thief con Dragon New Warm Mountain I Believe in You, Vince Staples con Ramona Park Broke My Heart, FKA Twigs con Caprisongs, Björk con Fossora, Omar Apollo con Ivory y SZA con SOS.

.Letras en nuestro idioma Copiado!

Rosalía tuvo todo un reto por delante al presentar su segundo disco inmersa en la fama mundial. (Cortesía Sony Music)

Es muy fácil diagnosticar las dos grandes producciones que encabezaron el espectro musical en español del 2022. Siempre calificada de vanguardista, Rosalía presentó en febrero Motomami, su esperado segundo álbum y que se lanzó, ahora sí, con todas las luces de la fama.

Tras su excelente y de alguna manera infravalorado disco debut El Mal Querer (2018), la española quiso ir más allá de mezclar el flamenco con el hip-hop. Su producción exploró bachatas, el pop experimental, el reguetón y otras disciplinas, algunas con mejor rédito que otras.

Bad Bunny llegó a nuestro país como parte de la promoción de su disco 'Un Verano Sin Ti'. (JOHN DURAN)

Aún así, su explosión sonora se vio opacada por Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, disco requetecomentado por la inventiva fresca del puertorriqueño para poner a bailar al mundo. Aunque para quien escribe estas líneas no supera lo que hizo con X100PRE (2018), su nueva producción está entre lo más alto de su creatividad.

¿Quién más destacó? Natalia Lafourcade con Todas las flores, Silvana Estrada con Marchita, Julieta Venegas con Mi historia, Mora con Microdosis, Jesse Baéz con Amor en Español, Isabella Lovestory con Amor Hardcore, Jorge Drexler con Tinta y Tiempo y Porter con La historia sin fin.

Julieta Venegas presentó un sentido disco titulado 'Mi historia', que habla sobre hacer las paces con el pasado. Foto: Cortesía David Maung

Una lista de reconocimientos Copiado!

Habiendo reconocido la imposibilidad de escuchar todo lo que se produce en un año, a continuación una lista de las diez mejores producciones musicales del 2022, según el criterio de quien escribe estas líneas.

10. Hikaru Utada - Bad Mode Copiado!

El j-pop (el pop en japonés) está teniendo una segunda vida y una leyenda como Utada, quien comenzó su carrera desde 1998, es infaltable. Disco bailable con un gran maridaje entre letras emotivas y un performance sereno.

9. Black Country, New Road - Ants From Up There Copiado!

Esta agrupación inglesa se vende como una banda de rock, pero es más que eso. Su disco es una maravillosa sinfonía de soul-funk con tintes psicodélicos.

8. SZA - SOS Copiado!

SZA no teme tomar el apelativo de artista de hip-hop confesional. Con gran sinceridad, habla sobre la fragilidad del amor y del proceso de autoconocerse como persona, probando terrenos nuevos como el pop-punk.

7. Isabella Lovestory - Amor Hardcore Copiado!

Dentro del gran espectro del reguetón, lastimosamente Lovestory no suele recibir el reconocimiento que merece. Recordando que el género pertenece a la calle, la hondureña ofrece una inolvidable experiencia de perreo-pop.

6. Alex G - God Save The Animals Copiado!

El folk alucinógeno de Alex G es imperdible. Con solo 29 años, el estadounidense explora baladas que sorprenden con incursiones lofi y electrónicas.

5. Bad Bunny - Un Verano Sin Ti Copiado!

Quien se haya enfiestado en el 2022 sabe que cualquier tema de Bad Bunny puede convertir un salón cualquiera en la mejor discoteca. Un compilado de creatividad y potencia en torno al género que marca al planeta.

4. FKA Twigs - Caprisongs Copiado!

Con coqueteos a géneros africanos, FKA Twigs se supera a sí misma con un disco de espíritu de laboratorio: juega con su voz de soul y prueba a combinarla con hipnóticos afrobeats.

3. Björk - Fossora Copiado!

No hay forma de evitar que una de las compositoras activas más revolucionarias del planeta siempre se haga un lugar en las listas, en este caso llevando más allá su ya reconocida habilidad para arreglos orquestales.

2. Steve Lacy - Gemini Rights Copiado!

Desde sus primeros adelantos, se sabía que Lacy marcaría el año con su indie mezclado con hip-hop. Bad Habits perfectamente podría ser la mejor canción del 2022, por ejemplo.

1. The Smile - A light for attracting attention Copiado!

Thom Yorke y Jonny Greenwood, las mentes detrás de Radiohead, se unieron con el percusionista Tom Skinner para sorprender con un abrasivo y ácido disco de rock que contempla sonoridades del jazz y del trip-hop. Un logro mayor.