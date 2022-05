Kendrick Lamar y Thom Yorke lanzaron los que posiblemente serán los álbumes del año

El viernes 13 de mayo no fue un día de mala suerte, para nada. Muchos melómanos tenían marcados en sus calendarios esta fecha porque significaba el regreso de Kendrick Lamar, el gran artista de hip-hop de nuestra generación, tras un lustro sin renovar su discografía.

Similar sucedió con los fanáticos de Radiohead, pues las dos mentes maestras del grupo -Thom Yorke y Jonny Greenwood-, lanzaron su nuevo trabajo bajo el nombre The Smile, después de seis años de no producir juntos (el último disco de la banda, A Moon Shaped Pool, fue liberado en el 2016).

A continuación comentamos ambos títulos, que sin dudas serán parte esencial cuando corresponda repasar lo más destacado del año en la música, en diciembre próximo.

Thom Yorke y Kendrick Lamar protagonizan dos de los lanzamientos musicales más esperados en lo que va del año. Foto: TW

El gran rapero de Compton

Lamar ha ofrecido algunas de las obras más reflexivas y poéticas en los últimos años, no solo desde el género del hip-hop. Con 34 años, ha sabido tocar terrenos complejos con honestidad incuestionable, como la relación con Dios, la salud mental, la raza, la política y la fama.

En el 2018, tras ganar el Premio Pulitzer en la rama de composición por su álbum DAMN, era entendible cuestionarse si ya había tocado techo. Después de DAMN colaboró con la banda sonora de Pantera Negra, hizo una gira mundial y después calló por cuatro años.

Kendrick Lamar recibió el premio Pulitzer en el 2018, marcando un hito. Foto: Archivo - Bebeto Matthews. (Bebeto Matthews/AP)

No fue hasta hace un mes que Lamar lanzó el sencillo The Heart Part 5, con un video donde se pone en el lugar de figuras públicas de la comunidad afro que se han visto cuestionadas recientemente, como Kanye West y Will Smith.

Ahora, con el lanzamiento oficial del álbum Mr. Morale & the Big Steppers, encontramos a un Kendrick que se explaya sobre temas como la terapia, la cultura de la cancelación, la relación con su padre, vivir en el estrellato y los vaivenes de los romances.

El disco, que cuenta con colaboraciones de Blxst, Amanda Reifer, Sampha, Taylor Paige, Summer Walker, Ghostface Killah y Kodak Black, sin dudas entrara entre lo más destacado del año. Los dardos de Lamar, sin importar el tema del que decida hablar, siempre pegan al centro del tablero.

Un nuevo proyecto

Desde hace meses, Thom Yorke y Jonny Greenwood (compinches de toda la vida del grupo Radiohead) venían dando pistas sobre un nuevo proyecto juntos. Finalmente, dieron a conocer The Smile, una agrupación en alianza con Tom Skinner, baterista de Sons of Kemet.

The Smile se mira como una suerte de spinoff de Radiohead; una serie de ideas que, si bien no dejan de sonar a las texturas propias del grupo británico, ofrecen un aire de libertad que posiblemente Yorke y Greenwood no hubieran podido gozar si hubiesen lanzado estas piezas desde la reputación que tiene su banda. En otras palabras: la expectativa que genera Radiohead como un todo no es la misma que un proyecto aislado de dos miembros, por lo que hay más chance para experimentar y no ser devorado por fanáticos de hueso colorado.

Tom Skinner, Jonny Greenwood y Thom Yorke (estos dos últimos de Radiohead) componen The Smile. Foto: Captura de pantalla de IG

El álbum, titulado A Light for Attracting Attention, contempla armonías muy propias de la era Amnesiac de Radiohead, combinado con destacados arreglos de cuerdas que delatan la mano de Greenwood, quien los últimos años se ha dedicado al oficio de bandas sonoras de filmes como El Poder del Perro, Spencer, entre otras producciones que se han caracterizado por violines y chelos.

Desde las letras, es claro que el disco reflexiona sobre lo difícil que es consignar una filosofía zen a causa de los horrores de la vida moderna. En la canción You Will Never Work In Television Again la voz de Yorke se pone agresiva como en pocas ocasiones (recuerda mucho al ambiente violento que retrató Radiohead en el disco Hail To The Thief) para retratar justo esa frustración. Lo mismo sucede en la canción The Speech Bubbles, que aborda un pesimismo por la sociedad pero al ritmo de una suave balada.

Algunos se atreven a decir que la producción de Lamar entrará en lo mejor de la década; otros que The Smile es uno de los proyectos paralelos a Radiohead que más funciona. Lo cierto es que las dosis de buena música están al servicio desde cualquier plataforma de streaming, para llenar a las audiencias de letras y sonidos que no dejan a nadie indiferente. Solo queda escuchar y pensar.