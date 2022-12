Videojuegos del 2022: PlayStation aplastó a Nintendo y los shooters dieron su propia batalla campal

Las conversaciones sobre el gaming ya se equiparan a las de los grandes formatos culturales, como la música, el cine y la televisión.

Los videojuegos crecen y ya son parte de las sobremesas cuando corresponde resumir lo acontecido en un año. En este 2022, por ejemplo, la atención se puso ante dos preguntas especiales: ¿quién tiene la corona de los juegos de disparos? ¿Y quién gana la lucha mediática entre PlayStation y Nintendo?

'Elden Ring' es una espectacular fantasía medieval que ha arrasado con todos los premios este año. Foto: From Software

Hablemos de disparos Copiado!

La discusión sobre cuál es el mejor shooter (juego de disparos) es eterna. Fortnite se esforzó este año en pulir su mecánica de batalla campal, donde gana el último que quede en pie entre 100 jugadores.

En estos doce meses, Fortnite buscó mantenerse en lo más alto de popularidad con todo tipo de estrategias, especialmente al integrar mecánicas de otros juegos.

Por ejemplo, en Fortnite incluyeron los lanzaredes tradicionales de los juegos de Spider-Man, los potenciadores de habilidades de DOOM, los disparos de pintura de Splatoon, así como referencias a hitos de animé como agregar los Kame-Has de Dragon Ball Super y los Smashs de Boku No Hero: Academia.

Fortnite se subió a la carroza del animé gracias al lanzamiento del filme 'Dragon Ball Super: Super Hero'. Foto: Epic Games

Aún así, Valorant fue el otro título de disparos que puso competencia. Este juego en primera persona trata de dos equipos que deben defender o atacar una zona del mapa de forma colaborativa. Su ascenso en popularidad fue notorio, siempre apareciendo entre lo más jugado en la plataforma de transmisiones Twitch.

'Valorant' es un juego de disparos en primera persona. Foto: Riot Games

Similar mecánica tiene Overwatch 2, secuela que este año se liberó de forma gratuita y logró atrapar a nuevos jugadores que nunca se habían atrevido a comprar el primer título.

A pesar de un lanzamiento con problemas para emparejar jugadores, Overwatch 2 se ha puesto en tendencia por su fascinante catálogo de héroes que, en grupos de 5 jugadores, luchan por atacar o defender una zona.

D.Va es una de las heroínas más populares de 'Overwatch', que este año tuvo su secuela y se convirtió en un juego gratuito. Foto: Activision-Blizzard

Tampoco se puede dejar de lado el lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare II, último lanzamiento de esta legendaria franquicia que emula la guerra. Su popularidad ha sido notoria al punto que agregó un kit de armas y atuendos de Lionel Messi, después de que el futbolista argentino se coronara en la Copa del Mundo de la FIFA.

Misiones por controlar la amenaza de guerra mundial componen el esqueleto de la campaña en el más reciente 'Call of Duty'. Foto: Infinity Ward.

Todos estos juegos gozaron de millones de jugadores alrededor del mundo en las distintas consolas, fuese en PlayStation, Nintendo Switch, XBOX o PC.

Gran año para PlayStation Copiado!

Los títulos exclusivos de PlayStation, sin lugar a dudas, lideraron el mundo del gaming del 2022.

Por supuesto, el mejor juego del año (respaldado por el codiciado premio Game of the Year de la ceremonia de los Game Awards) fue Elden Ring.

'Elden Ring' presenta criaturas espectaculares en un mundo abierto lleno de magia y combates a muerte. Foto: From Software

Esta es una aventura de fantasía medieval escrita por George R.R. Martin —el creador del universo de Game of Thrones— y desarrollada por From Software, prestigiosa empresa de juegos de culto, como la saga Demon Souls, Bloodborne y Sekiro:Shadows Die Twice.

Elden Ring es fascinante al ofrecer un universo propio con el sabor épico de títulos como El Señor de los Anillos, con la capacidad de luchar en un mundo abierto de peligros y hechicería en el que se puede compartir en línea con amigos.

Abajo de este título aparecen otras dos grandes experiencias del 2022. Primero Horizon Forbidden West, la secuela de Horizon Zero Dawn, una aventura en un futuro posapocalíptico donde la humanidad volvió a sus instintos más primitivos.

Aloy emprendió un nuevo viaje como parte de la lucha por su supervivencia en 'Horizon Forbidden West'. Foto: Guerrilla Games

El segundo juego destacado es God of War: Ragnarok, título que dio fin a la legendaria franquicia encarnada por el guerrero Kratos. Ambos juegos dejaron satisfechos a sus respectivas audiencias.

'God of War: Ragnarok' presenta al guerrero Kratos inmerso en la mitología nórdica. Foto: Santa Monica Studios

También destacó The Last of Us Parte I, una reedición del primer título de la franquicia pensado exclusivamente para PlayStation 5 y que adicionó escenas, armas y atuendos para contar la legendaria historia de Ellie, una muchacha inmune a un virus que ha destrozado a la humanidad. Otro título destacable es Stray, que cuenta las idas y venidas de un gato callejero.

Ellie aprende a defenderse ante un mundo apocalíptico en 'The Last of Us: Parte I'. Foto: Naughty Dog

Decepciones de Nintendo Copiado!

Si hubiese que destacar títulos exclusivos para la consola Nintendo Switch convendría hablar de Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3 y Kirby and the Forgotten Land, esta última siendo una colorida y entretenida aventura en plataforma del querido amigo rosado. La historia reflexiona sobre la destrucción del ambiente y, como es habitual en la franquicia, sobre la amistad.

Splatoon 3, un juego colaborativo de disparos de pintura, llegó tras muchos años de espera y acabó siendo una gran decepción, ya que su modo en línea prácticamente no sirve. Solo uno de cada diez emparejamientos funciona y acabó siendo una experiencia frustrante.

Con batallas colaborativas de cuatro personas, 'Splatoon' tuvo su tercer juego, con ciertas deficiencias. Foto: Nintendo

Pokemon Unite, el juego de estrategia de la popular franquicia japonesa, cumplió un año de existencia con una dinámica divertida, pero opacada porque sus actualizaciones no se producen fuera del juego, por lo que normalmente hay que esperar unos cinco minutos para empezar una partida, lo cual entorpece y quita ánimos a los jugadores.

La inclusión de motos fue una de las novedades de 'Pokemón: Escarlata' y 'Pokemón:Violeta''. Foto: Nintendo

Esta misma franquicia también lanzó los Pokemón Escarlata y Violeta y Pokemón: Leyendas Arceus, títulos criticados en medios especializados como IGN por su poca innovación en cuanto a jugabilidad, así como en complacer a los fans con deseos de implementar voces para los personajes (todos interactúan a través de cuadros de textos).

Este año no hubo ningún Super Mario, pero sí extensiones de pistas de Mario Kart 8 (que podían ser jugadas gratuitamente en línea) y Mario Strikers, una versión futbolera del fontanero y sus compinches que no logró estallar en popularidad.

A la luz de una supuesta nueva consola, así como la espera del nuevo título de La Leyenda de Zelda, se espera que en el 2023 los ánimos mejoren en torno a la consola japonesa. Ya veremos.