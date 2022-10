Overwatch 2: el esperado videojuego vuelve y actriz que encarna a Mercy expresa sus emociones

Los ticos topamos con suerte: este 6 de octubre se lanza al mundo entero el videojuego Overwatch 2, la esperadísima secuela que traerá de regreso a todos los héroes creados por la desarrolladora Blizzard.

Para fortuna de los costarricenses, Lucie Pohl vendrá al país el próximo 15 de octubre, justo para la realización de la convención Connecturday. Ella da vida al personaje de Mercy, una sanadora insigne del juego y una de las preferidas del público.

'Overwatch' es un juego colaborativo en línea que tiene a Mercy como protagonista. La actriz alemana, Lucie Pohl que da vida a la heroína, vendrá al país. Foto: Connecturday 2022

Desde el 2016, Overwatch se ha convertido en un título de culto. Se trata de un juego de disparos colaborativo en el que dos equipos de seis integrantes se enfrentan en distintos mapas futuristas alrededor del mundo. Allí, el trabajo de la intérprete ha brillado, pues Mercy es uno de los rostros más conocidos de este título.

Pero además, Pohl ha desarrollado programas de comedia como Hi Hitler! y Cry me a Liver, y ha tenido apariciones en filmes como Animales fantásticos y dónde encontrarlos y Forget about Nick.

Sobre cómo marcó Overwatch su vida como artista y la forma en la que mira los videojuegos como dispositivos culturales, la actriz alemana conversó con Viva, previo a su arribo al país.

Lucie Pohl es una actriz nacida en Hamburgo y tiene 39 años de edad. Se ha dedicado a la comedia y a los videojuegos. Foto: imdb

—Usted es una artista que ha estado en muchos espacios culturales, desde la comedia hasta los videojuegos. ¿Qué es lo que encuentra más satisfactorio de su trabajo?

—Lo que me encanta de mi trabajo es exactamente esta variedad que describes. Aunque las diferentes formas de arte tienen algunas diferencias técnicas, la expresión de la emoción y el objetivo de compartir una historia con la gente sigue siendo el mismo. Llevar a las personas en un viaje a nuevos mundos, ayudarlas a escapar de sus preocupaciones e inspirarlas es lo que más me gusta de mi trabajo y, lo que más me satisface, es ver cómo se desarrolla.

—Overwatch se convirtió en un título de culto. ¿Cuándo te diste cuenta de que el juego se convirtió en un fenómeno global?

—Me di cuenta de que Overwatch era un fenómeno global cuando comencé a ser reconocida por la gente en público y a conocer gente en convenciones. Fue una experiencia surrealista ver el gran impacto que el juego estaba teniendo en la vida de las personas en todo el mundo. Creo que realmente entendí el alcance del juego cuando viajé a Kuwait, en 2017, y vi cómo reaccionaba la gente.

Mercy es un rostro conocido en 'Overwatch'. Su secuela, que saldrá este martes, será gratuita en todo el planeta. Foto: Blizzard

—¿Cómo describirías a los fans de Overwatch?

—Obviamente, los fanáticos de Overwatch son los mejores fanáticos del mundo. Tengo suerte porque los fanáticos que aman a Mercy suelen ser personas muy dulces, cariñosas y empáticas. Desde mi experiencia, la mayoría de los fanáticos de Overwatch son personas comunitarias, apasionadas, inclusivas e inteligentes. Inicialmente, creo que mucha gente se sintió atraída por el juego debido a su diversidad e inclusión, por lo que tenemos muchos fanáticos que tienen una mente muy abierta y aman un mundo donde todos son bienvenidos.

—Overwatch tiene personajes de todas las culturas. ¿Qué importancia crees que tiene el juego en términos de representación?

— Con su enfoque en la representación, creo que Overwatch realmente hizo algo único e innovador en el mundo de los videojuegos. Los desarrolladores y escritores del juego no simbolizaron la diversidad en el juego, no tenían diversidad por el bien de la diversidad, sino porque querían representar el mundo en el que todos vivimos. Aunque es un mundo de fantasía, los personajes son todos tridimensionales, reales en lo que los motiva y en lo que los hace ser quiénes son.

—Hay gran expectativa por Overwatch 2. ¿Con qué emociones asumiste el regreso de tu personaje?

—Creo que hablo por todo el elenco cuando digo que no podemos esperar. Estoy llena de entusiasmo por el nuevo juego y también llena de esperanza de que a la gente le guste tanto como a nosotros nos ha encantado trabajar en este proyecto.

—¿Qué es lo que más te ha asombrado de Overwatch 2?

—Si te lo dijera, tendría que matarte (risas). Creo que lo que más me ha asombrado son las ideas que ha tenido el equipo para desarrollar los personajes, asumir riesgos y abrir nuevos mundos.

—¿Qué significan para usted los videojuegos? ¿Qué reflexión hace usted sobre ver los videojuegos como un arte?

—Los videojuegos se han vuelto muy significativos en mi vida. Antes de involucrarme en Overwatch no me había dado cuenta de lo mucho que los videojuegos “caseros” son para las personas. Ha sido una de las experiencias más increíbles de mi vida, aprender cuánto inspiran algunos videojuegos a la creatividad y la conexión de la comunidad. Creo que, como cualquier otra forma de arte, los videojuegos tienen la capacidad de contar historias y permitir que las personas vean el mundo de manera diferente.

—¿Qué es lo más importante para usted a la hora de transmitir emociones con su trabajo artístico?

—La alegría, sin dudas.

—¿Cuál es su expectativa para Connecturday en Costa Rica?

Mi expectativa para Connecturday en Costa Rica es de pasarla pura vida. Estoy emocionada y más que agradecida de poder conocer a la comunidad en Costa Rica y pasar tiempo en su hermoso país.

El Connecturday llegará este año al Centro de Convenciones, pues históricamente se ha realizado en el Museo de los Niños. Foto: Albert Marín.

Conozca a Mercy en persona Copiado!

Lucie Pohl estará presente los dos días del Connecturday 2022, que se celebrarán el 15 y el 16 de octubre en el Centro de Convenciones en Heredia. Los tiquetes tienen un costo de ₡10.000 para un día y ₡14.000 para ambos días.

Las entradas están disponibles en la plataforma www.eticket.cr. Como dato adicional, niños menores de 6 años y adultos mayores de 65 años entran gratis.