Coldplay en Costa Rica: en esto se fijó la banda para iniciar aquí su gira mundial

La banda británica Coldplay, encabezada por el vocalista Chris Martín, enloqueció a miles de fans quienes corearon sus canciones en el primer concierto de la gira mundial 'Music Of The Spheres'. (Rafael Pacheco Granados)

“Gracias Costa Rica por liderar el mundo en (temas de) energías limpias y por brindarnos el lugar perfecto para comenzar nuestra gira mundial”. Este tuit de Coldplay al terminar la tarde del sábado 19 de marzo resume el motivo principal para que la banda inglesa escogiera al país como el primero entre los 13 de su gira internacional Music of the Spheres.

En octubre del 2021, Coldplay dijo que arrancaría su gira aquí porque les simpatizaba que el país también tuviera un compromiso claro con la inclusión, y destacó la relevancia que los costarricenses dan a la salud y a la educación de sus ciudadanos.

Este es el octavo tour mundial en el cual Coldplay promocionará su noveno disco de estudio, que marca su regreso después de los dos primeros años de la pandemia. Un tour enfocado en ser amigable 100% con el medioambiente, como lo testifican los miles de asistentes durante las dos funciones realizadas aquí el 18 y 19 de marzo.

[ Coldplay en Costa Rica: un escenario de bambú y baterías de carros BMW para generar energía ]

De Costa Rica la banda pasará a República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Brasil, Colombia, Perú y Chile.

“¡Empezó #MusicOfTheSpheresWorldTour! @coldplay abrió su tour mundial en Costa Rica gracias a nuestra red eléctrica renovable, generación de energía limpia en un 99,9%. Nobody said it was easy. Nadie dijo que sería fácil”, dijo el mandatario Carlos Alvarado Quesada en su cuenta de Twitter, el viernes 18, día del primer concierto.

Tres elementos a destacar de su paso, de los muchos que probablemente quedarán grabados en la memoria:

Estos dos conciertos marcan un hito mundial en este tipo de eventos al ser 100% amigables con el ambiente en toda su producción: el show se alimentó con energía completamente renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas cuya energía se almacenó en la primera batería móvil recargable.

Según la producción, el espectáculo dio trabajo a más de un millar de personas, quienes participaron en los diferentes montajes.

Por cada uno de los boletos que se vendió se plantará un árbol.

[ Coldplay iniciará en Costa Rica su gira mundial ‘Music of the Spheres’, en marzo del 2022 ]

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos”, declaró la banda liderada por Chris Martin en un comunicado de prensa difundido por Warner Music antes de la gira.

Esta fue su primera vez en Costa Rica, y miles esperan que no sea la última.