Coldplay en Costa Rica: un escenario de bambú y baterías de carros BMW para generar energía

Que Costa Rica fuera elegida por Coldplay para ser la sede inaugural de su gira mundial Music of the Spheres no fue cosa del azar. Para dar el banderazo de salida de un tour internacional que está enfocado en ser amigable 100% con el medioambiente, el grupo puso su mirada en nuestro país por la forma en que maneja los temas relacionados con el ambiente y el uso de energías limpias.

Este fin de semana (viernes 18 y sábado 19 de marzo) los británicos arrancarán su recorrido internacional con dos presentaciones en el Estadio Nacional, en La Sabana. De Costa Rica pasarán a República Dominicana para luego continuar con su aventura en México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica, Reino Unido, Brasil, Colombia, Perú y Chile.

La mañana de este lunes 14 de marzo, trabajadores de la producción de los 'shows' de Coldplay realizaban el montaje en el Estadio Nacional, en La Sabana. (Rafael Pacheco Granados)

“Siempre que esté disponible utilizaremos la red eléctrica de fuentes 100% renovables. (Es por eso que comenzamos la gira en Costa Rica, donde el 99% de la energía eléctrica es renovable”, explicó la banda en su sitio web.

Costa Rica marcará un hito para la historia del grupo y para sus fans, no solo por la envergadura de Coldplay en la música, sino por que el montaje del espectáculo la banda lo ha planeado durante más de dos años. Aquí pondrán a prueba todos los compromisos que adquirieron de cara a la gira, cuya meta es reducir la huella de carbono.

El pasado 28 de febrero llegó al país la nave Puerto Limón Express V 205S, proveniente de Amberes, Bélgica. En ella venían 31 contenedores de Hapag-Lloyd, transportando el escenario que la agrupación ya construye en La Sabana. En esa estructura, que el viernes espera sorprender a los ticos, está el secreto para darle una mano a la Tierra.

Paneles solares

Entre las acciones medioambientales que aplicará Coldplay en su tour internacional destaca el uso de energías renovables, gracias a instalaciones de paneles solares en el suelo del estadio, en los vestíbulos exteriores y en el escenario.

Además, implementarán una batería móvil recargable que fabricó la empresa BMW, a partir de 40 baterías recicladas de carros eléctricos de la compañía. Estas formarán un acumulador de energía con capacidad suficiente para cubrir las necesidades de cada concierto.

En el interior del Estadio Nacional los trabajos de montaje para el concierto de Coldplay ya van avanzados. Esta estructura negra, que tiene forma de esfera, podría ser una pantalla al lado del escenario. (Rafael Pacheco Granados)

Las baterías se podrán recargar usando diferentes fuentes; por ejemplo de aceite reciclado de cocina y de la energía que puedan generar los fans gracias a la implementación de un piso y bicicletas cinéticas que generarán poder a partir del movimiento.

Con esto, el grupo pretende reducir hasta en un 50% de las emisiones de carbono con respecto a su pasada gira.

Otros aspectos con los que contará el montaje, según la web de Coldplay, es la construcción del escenario con materiales livianos, bajos en carbono y reutilizables, entre ellos el bambú y el acero reciclado, que se pueden reutilizar al final de la gira.

En temas de audio, luces y video, el show utilizará equipos ultraeficientes como pantallas LED de bajo consumo, láseres y sistemas de iluminación especiales. Además, se contará con un equipo de sonido que utiliza hasta un 50% menos de consumo en comparación a su pasado tour, lo que además reducirá el ruido ambiental provocado durante los conciertos en las afueras de los venues.

En las afueras del Estadio Nacional, donde tocará Coldplay este fin de semana, se colocaron mantas de color negro para evitar que se vea el proceso de montaje del escenario. (Rafael Pacheco Granados)

Sobre los efectos especiales que se usarán en el show, Coldplay promete que el confeti que se usará en las presentaciones es 100% biodegradable y que para expulsarlo se usará una cantidad reducida de gas comprimido. En el caso de la pirotecnia esta tiene menos carga explosiva y nuevas fórmulas que reducen o eliminan en gran medida los productos químicos nocivos.

Por último, los tubos y soportes de los fuegos artificiales son biodegradables o reciclables.

Este es el octavo tour mundial que realizará Coldplay, en él promocionarán su noveno disco de estudio titulado Music of the Spheres, que marca el regreso de la banda después de la pandemia.