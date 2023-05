Karol G: De cantar ‘covers’ en su habitación a compartir escenario con Alicia Keys

La artista colombiana Karol G sigue sorprendiendo a sus fans. Esta vez lo hizo en el Movistar Arena de Colombia al ser la invitada especial de Alicia Keys en su concierto del jueves.

Para la estrella, este es un sueño hecho realidad en su carrera, ya que hace 13 años grababa videos en su casa interpretando canciones de Alicia Keys y los publicaba en YouTube.

LEA MÁS: Karol G lleva a Costa Rica con ella: la Bichota sonríe usando diseño nacional

En el estadio había 14.000 personas presentes cuando Keys la invitó al escenario diciendo: “Damas y caballeros, demos la bienvenida a mi hermana, Karol G”.

Se escuchaba la melodía de Mañana será bonito al fondo. Posteriormente, comenzó a sonar No One, canción que Karol y Alicia entonaron juntas en español e inglés, ambas solicitaron al público que le aplaudiera a la otra.

En las redes sociales, hubo una locura total. La Bichota estaba visiblemente emocionada por cumplir un gran anhelo, y agradeció a Dios por la oportunidad de subir un escalón más en su carrera.

“La vida no para de sorprenderme. Cada día me convenzo más de esos 13 años de creer, de soñar y de trabajar, entre un video y otro. ¡¡VALIERON TODA LA PENA!! ¡Cada lágrima y cada celebración! Cantar canciones de ella en videos para YouTube pudo haber sido lo único que nos conectara, pero Diosito es así de lindo y pues, ahí está. ¡Alicia Keys y Karol G en el mismo escenario!”, escribió la oriunda de Medellín.

Además, no desaprovechó la oportunidad de agradecerle a la estadounidense por invitarla a su show. “Gracias, reina, por este momento y por compartir conmigo una de las canciones más icónicas de tu carrera en mi amado país. Postdata: This Girl is On Fire (Esta chica está en llamas)”, añadió.

Alicia Keys no se quedó atrás en agradecimientos y elogios para Karol G, a quien llamó “hermana” todo el tiempo.

En sus redes sociales, la intérprete de Empire State of Mind describió a la colombiana como mágica y añadió que próximamente habrá “más vibras”, adjunto a eso escribió “te amo Colombia”, luego de su primera presentación en el país sudamericano.

La cantante de Tusa, Carolina Giraldo, ahora conocida como Karol G, continúa cosechando frutos en su carrera profesional. Con una personalidad extrovertida y un mensaje de fuerza femenina constante, no deja de sorprender a sus fans.