“Hoy en la mañana cuando me desperté y empezamos a darnos cuenta de que no se iba a poder hacer el concierto, de que era una imprudencia y no sabía como quitarme la tristeza; es raro cancelar un concierto y me puse a escribir desde la cama, muy temprano desde la mañana, unos versos. (...) No hay nada mejor que ver a un amigo, darle un beso, darle la mano. Cuando veníamos en el avión nos enviaron un mensaje las productoras que decían que no nos saludarían de abrazo o beso y ahí me di cuenta de cuánto cambiarían nuestros hábitos estas semanas”, explicó el compositor.