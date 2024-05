Interpol en Costa Rica: Todo lo que debe saber antes de su concierto

Para marcar su debut en Centroamérica, la emblemática banda neoyorquina Interpol ofrecerá su primer concierto en Costa Rica este viernes 24 de mayo. En un espectáculo pactado para celebrarse en Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, sus fanáticos tienen garantizada una cita con el indie-rock.

La agrupación, liderada por Paul Banks, dará un show en suelo tico como parte de su gira conmemorativa, la cual celebra los aniversarios de sus aclamados discos Turn On the Bright Lights (2002) y Antics (2004).

Daniel Kessler, Carlos Dengler, Sam Fogarino y Paul Banks integraron la formación original de Interpol, una banda de referencia del rock desde hace veinte años. Foto: Matador Records

Detalles sobre el concierto de Interpol en Costa Rica

El concierto inaugural de Interpol en Costa Rica dará inicio a las 7 p. m., en el escenario del Anfiteatro Coca-Cola. Las puertas del recinto se abrirán a las 4 p. m. y, una vez dentro, los espectadores deben dirigirse a las boleterías A y B para escanear sus boletos. En el Centro de Eventos también tendrán a su disposición una variedad de food trucks con diversas opciones gastronómicas.

En cuanto al estacionamiento, los vehículos particulares deben ingresar por el acceso 2, mientras que los conductores que solo dejan y recogen a las personas deben utilizar el acceso 3. Además, los autobuses privados y las busetas deben ingresar por el acceso 4.

La tarifa del parqueo en Parque Viva es de ¢6.000 para automóviles y ¢3.000 para motocicletas. Ambas pueden pagarse en efectivo, tarjeta de crédito y débito o el dispositivo Compass.

Antes de la actuación de Interpol, donde sonarán los éxitos de sus queridas producciones Turn On the Bright Lights y Antics, la banda costarricense The Saint Cecilia será la encargada de calentar el ambiente. Estos teloneros también fueron seleccionados para abrir el concierto de Red Hot Chilli Peppers, que se realizó }el 31 de octubre de 2023, en el Estadio Nacional.

Interpol se ha mantenido activo en la escena rock en los últimos 20 años, haciendo discos como giras. Actualmente está compuesto por Daniel Kessler, Paul Banks y Sam Fogarino (en orden usual). Foto: WikiCommons (Stefan Brending)

Si usted aún no ha comprado entradas para este espectáculo, todavía tiene la oportunidad de adquirir los boletos en la localidad de Golden Box de Pie por un precio de ¢47.700, incluidos cargos y servicios. Estos tiquetes se encuentran a la venta en el sitio web de Eticket.cr.

Después de su presentación en Costa Rica, Interpol llevará su espectáculo a Medellín, Lima, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro y, finalmente, a Sao Paulo de Brasil.

Interpol, una banda de prestigio

Desde su formación en 1997, en Nueva York, esta agrupación conformada por un vocalista, guitarrista, bajista y baterista se ha posicionado como un referente esencial en la escena musical, fusionando los subgéneros del indie rock y el post-punk.

Con un estilo que incluye sonidos melancólicos y una fuerte presencia de guitarras eléctricas, la banda ofrece una estética oscura y letras introspectivas, que abordan temas como el amor, el desamor, la alienación, la ansiedad y las complejidades de las relaciones humanas.

La destacada trayectoria de Interpol ha sido elogiada por la crítica y ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo apariciones en las listas de “mejores álbumes” y “mejores artistas” de publicaciones especializadas como Rolling Stone, Pitchfork, Billboard y Alternative Press.

La alineación original de la banda comenzó con Paul Banks (vocalista), Daniel Kessler (guitarra y segundas voces), Carlos Dengler (bajo) y Greg Drudy (batería). Sin embargo, Drudy dejó la banda en 2000 y fue reemplazado por Sam Fogarino.

El otro movimiento entre los integrantes se produjo en 2010, cuando el bajista Dengler se alejó del grupo y Banks, el vocalista, asumió el bajo. De tal manera, el trío actual conformado por Banks, Kessler y Fogarino será el encargado de presentarse en Costa Rica.