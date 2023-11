¡Interpol dará concierto en Costa Rica! La banda tocará en Parque Viva en el 2024

La emblemática banda neoyorquina de rock, Interpol, encabezada por Paul Banks, dará por primera vez un concierto en Costa Rica. El show será parte de su gira 2024.

La presentación tendrá lugar el 24 de mayo en Parque Viva, marcando el debut de la banda en Centroamérica.

El grupo, reconocido por su sonido distintivo y su influencia en la escena indie-rock, iniciará esta gira conmemorativa para celebrar los aniversarios de sus aclamados discos Turn On the Bright Lights y Antics, según anunciaron en sus redes sociales.

Daniel Kessler, Carlos Dengler, Sam Fogarino y Paul Banks integran Interpol, una banda de referencia del rock desde hace veinte años. Foto: Matador Records

Después de su presentación en Costa Rica, la banda llevará su espectáculo a Medellín, Lima, Santiago, Buenos Aires, Río de Janeiro y, finalmente, a Sao Paulo.

En el sitio web de Interpol se encuentran habilitadas las ventas de tiquetes para otros conciertos de su gira, pero aún no para Costa Rica. De hecho, ninguna productora aún se ha acreditado el concierto en nuestro país, aunque en las próximas horas es posible que se brinden detalles al respecto.

Foto del tour de Interpol cuando promocionó el disco 'El Pintor', del 2014. Es muy posible que tocarán algunos temas de ese álbum en Costa Rica. Foto: Matador Records (Stefan Brending)

Interpol ha sido un referente esencial en la escena musical desde su formación en 1997 en Nueva York. Su música ha capturado la atención de audiencias de todo el mundo gracias a su mezcla única de post-punk y new wave. Con su disco Turn On the Bright Lights en 2002, la banda se estableció rápidamente como una fuerza innovadora en el panorama musical.

La trayectoria de Interpol ha sido galardonada con elogios de la crítica y reconocimientos diversos. A lo largo de su carrera, la banda ha cosechado premios y nominaciones, incluyendo apariciones en listas de “mejores álbumes” y “mejores artistas” de varias publicaciones especializadas como Rolling Stone, Pitchfork, Billboard, Alternative Press, entre otros.

Previamente, lo más cercano geográficamente que ha estado Interpol de Costa Rica fue en el Festival Estéreo Picnic en Bogotá, Colombia, en el 2019.

Interpol se une a una larga serie de conciertos internacionales ya programados para el 2024, entre ellos Luis Miguel, Kany García, el Festival Picnic Centroamérica, Miguel Mateos, Don Omar, Karol G, Air Supply y Louis Tomlinson.