Interpol (la banda) viene a Costa Rica: ¿por qué es importante su concierto en el 2024?

No fueron pocos los que se extrañaron cuando apareció la noticia de que Interpol, una aclamada banda neoyorquina de rock alternativo, vendría a dar un concierto en Costa Rica. Si uno busca en Google simplemente “Interpol” lo que se topará son imágenes de un centro de operaciones de vigilancia internacional y un cártel de los más buscados en el planeta.

Por supuesto, la Interpol es la organización policíaca más grande del planeta, pero la banda Interpol refiere a otros conceptos.

¿De qué se trata, a qué sabe y por qué es importante (y emocionante) que Interpol venga a tocar a Costa Rica? Acá le contamos algunas de las razones por las cuales entusiasmarse en estos meses previos a su espectáculo, pactado para el 24 de mayo en Parque Viva.

Esta es una de las fotos del tour de Interpol cuando promocionó el disco 'El Pintor', del 2014. De seguro tocarán algunos temas de ese álbum en Costa Rica. Foto: Matador Records (Stefan Brending)

¿Qué es Interpol?

Interpol es, en su esencia, una agrupación de rock. Está conformada por vocalista, guitarrista, bajista y baterista, como la mayoría de bandas de este género.

El grupo nació en 1997 en los circuitos más independientes de la escena musical de Nueva York y fue hasta una presentación que compartió con las bandas The National y The Strokes que capturó la atención de un mayor público.

En el 2002, lanzó su disco debut Turn On the Bright Lights, un título imprescindible para cualquier melómano. La calidad de aquella producción lo catapultó a la escena internacional y llevó a giras por Europa y América. Desde entonces, es un referente del género.

La alineación original de la banda comenzó con Paul Banks (vocalista), Daniel Kessler (guitarra y segundas voces), Carlos Dengler (bajo) y Greg Drudy (batería), aunque Drudy la dejaría en el 2000, siendo reemplazado por Sam Fogarino. Posteriormente, el bajista Dengler se fue en el 2010 antes del cuarto álbum, llevando a Banks, el vocalista, a asumir el bajo y convirtiendo a Interpol en un trío.

Daniel Kessler, Carlos Dengler, Sam Fogarino y Paul Banks catapultaron a la fama a Interpol, una banda de referencia del rock desde hace veinte años. Dengler abandonó las filas del grupo en la década pasada. Foto: Matador Records

¿A qué sabe Interpol?

El sonido distintivo de Interpol se ha situado en la intersección del indie rock y el post-punk, dos subgéneros del rock que se componen principalmente de sonidos melancólicos y mucha presencia de guitarras eléctricas.

En el caso de Interpol, su propuesta tiene toda una estética oscura, con letras introspectivas que van desde el amor y el desamor hasta la alienación, ansiedad y las complejidades de las relaciones humanas.

Interpol también ha evocado la esencia oscura y reflexiva del post-punk, amalgamando guitarras tensas y melódicas, líricas intensas y una vibra melancólica que resuena en cada acorde.

El indie rock, por su parte, abarca una amplia gama de sonidos y estilos, caracterizándose por su independencia creativa y su enfoque no convencional. Interpol ha sabido amalgamar este espíritu independiente con su propuesta artística distintiva, influenciada por bandas icónicas como Joy Division y The Chameleons, además de empaparse con la forma de escribir letras de grupos de culto al estilo de Radiohead y Pixies.

Su capacidad para fusionar estos géneros y ofrecer un sonido distintivo ha contribuido significativamente a su impacto en la música alternativa contemporánea.

Paul Banks tocando durante el Festival Paleo en Suiza, donde asistieron 50 mil espectadores en julio pasado. (SALVATORE DI NOLFI/EPA-EFE/Shutterstock/SALVATORE DI NOLFI/EPA-EFE/Shutterstock)

¿Cómo iniciarse en Interpol?

Posiblemente, la mejor manera de entrar en la música de Interpol es, como se pueda imaginar, desde su comienzo.

Su disco debut, Turn On the Bright Lights (2002), fue un estallido en popularidad. La crítica lo vitoreó como un trabajo maestro, escalando posiciones en las listas de revistas especializadas como NME, Rolling Stone y Pitchfork.

La energía oscura del álbum, con mucha melancolía y reflexión en sus letras, fusionada con estridentes riffs de guitarra, fue una bocanada de aire fresco para los amantes del rock que buscaban “algo más” en el comienzo del siglo.

¿Canciones recomendables de este álbum? Para este redactor, el disco es muy redondo, pero los temas Untitled, Obstacle 1, Hands Away y Stella was a diver and she was always down son imprescindibles.

Esta producción no solo les hizo un espacio en la escena, sino que construyeó una fortaleza sonora que aún resuena, pues estas canciones siempre ingresan en los setlists de sus conciertos.

De hecho, Interpol planeó la gira 2024 para celebrar el legado de este disco y del que le siguió, Antics (2004), en el que aparecen dos de sus canciones más conocidas: Evil (posiblemente la más popular de su repertorio) y C’mere.

Después, los neoyorquinos lanzaron Our Love To Admire (2007) e Interpol (2010), discos con buenas piezas, pero que no alcanzaron el impacto de sus antecesores. Después del disco homónimo, los músicos se tomaron una pausa de un par de años y regresaron con El Pintor, álbum cuyo título es un anagrama del nombre de la banda (”El Pintor” tiene las mismas letras que la palabras “Interpol”, pero acomodadas en otro orden).

Este es, a criterio personal de este redactor, su segundo mejor disco. Canciones como All the Rage Back Home, Same Town, New Story, My Desire, My Blue Supreme y Tidal Wave revivieron al grupo para una nueva generación de fanáticos que no habían topado con sus lanzamientos de comienzo de siglo.

En el 2018 produjeron el disco Marauder, donde destaca la frenética pieza The Rover (una de las mejores en su trayectoria); y su último álbum fue The Other Side of Make-Believe, el cual cuenta con buenos temas como Toni, Into the Night y Renegade Hearts.

Interpol se ha mantenido activo en la escena rock en los útlimos 20 años sin pausas, tanto haciendo discos como giras. Actualmente está compuesto por Daniel Kessler, Paul Banks y Sam Fogarino (en orden usual). Foto: WikiCommons (Stefan Brending)

¿Por qué es importante ver a Interpol en Costa Rica?

Puede ser una obviedad habiendo comentado todo esto, pero el hecho de que Interpol venga a Costa Rica es una tremenda rareza, en el mejor sentido de la palabra. Es una banda de la escena indie rock, la cual no suele ser tan referenciada dentro de nuestra cartelera de conciertos, a diferencia de mercados como el norteamericano y sudamericano. De hecho, será la primera vez que los neoyorquinos tocarán en América Central.

Interpol ha estado en la mayoría de los festivales importantes del orbe; una banda de rock que sigue manteniéndose vigente y produciendo calidad hasta hoy (no solo vive de la renta de sus temas de los años 2000).

Además, sus músicos están en un estado de madurez en el que combinan experiencia en escenarios y habilidad artística. Paul Banks, por ejemplo, canta mejor que nunca a sus 45 años.

¿Cómo ver a Interpol en Costa Rica?

El concierto tendrá lugar el 24 de mayo en el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva.

En el sitio web de Interpol se encuentra habilitada la venta de tiquetes para otros conciertos de su gira, pero aún no para Costa Rica. Move Concerts, empresa a cargo de la producción del espectáculo, informó que próximamente compartirá detalles sobre la venta de entradas, tanto fecha de salida, tiquetera y precios.