Interpol conquistó Costa Rica: Por este concierto valió la pena esperar 20 años

“Buenas noches. Gracias por estar aquí. Somos Interpol”, así fue la bienvenida que Paul Banks dio para romper la distancia de más de 20 años que separó a la banda neoyorkina de sus fans ticos. Con una muestra de sencillez, al presentarse sabiendo bien que todos en Parque Viva estaban ahí por ellos, Interpol comenzó el esperado concierto en Costa Rica, uno con el que celebró dos de sus discos más importantes: Turn On the Bright Lights y Antics.

Dos décadas de vida artística no se pueden resumir de manera sencilla, más cuando se trata de la música de una de las bandas más afamadas del rock indie. Dicho esto, queda claro que la tarea que tuvo Interpol la noche del 24 de mayo en Parque Viva no fue nada fácil; sin embargo, el espectáculo dejó un muy buen sabor de boca.

Liderado por Banks, cantante y bajista de la agrupación, Interpol fue entrega total desde el momento en que pisó el escenario del recinto, ubicado en La Guácima de Alajuela. La energía sobre la tarima era intensa, por lo que la algarabía se sintió a flor de piel cuando Banks, Daniel Kessler y Sam Fogarino, acompañados por otros dos músicos en teclados y batería, arribaron a escena.

La espera había sido larga, incluso para aquellos más fiebres de la agrupación, quienes ansiaban con verla tocar en nuestro país desde que debutó en el 2002 con el disco Turn On the Bright Lights. Pero al fin estaban allí, frente a frente con sus ídolos y muy conscientes de su privilegio, pues la banda incluyó a Costa Rica como su único concierto en Centroamérica de la gira.

Antes de empezar, Banks confirmó lo que todos esperaban: primero se iban a dedicar a interpretar las canciones del Antics y, en la segunda parte del show, una selección de piezas de Turn On the Bright Lights. Cuando el vocalista explicó el desarrollo del espectáculo, el público enloqueció y atinó a aprobar el repertorio con gritos y aplausos.

Con un escenario relativamente sencillo, pero con un montaje de luces que apostó al contraluz, los músicos no necesitaron mucha parafernalia para conquistar. A pura energía, a pura música, a puro colmillo, fue como fascinaron al público que se juntó para verlos.

Con el sonido distintivo del indie rock y post punk, los neoyorquinos, muy tranquilos, pero a la vez enérgicos con sus instrumentos, supieron cómo echarse a la bolsa a los costarricenses. Por ejemplo, removieron los recuerdos de quienes con un discman escucharon el disco Antics de inicio a fin, porque así fue como lo interpretaron, en el orden que las canciones sonaban en el álbum original.

Sobria, elegante, intensa y potente, así se sintió Interpol en el concierto que dio la noche de este 24 de mayo en Costa Rica. El escenario elegido fue el Anfiteatro Coca-Cola, de Parque Viva. (Jorge Navarro para La Nación)

Primero fueron Next Exit, Evil (posiblemente su canción más conocida), Narc y Take You on a Cruise, esta última con sonoras palmas del público, en muestra de total apoyo. Los gritos de la audiencia, cada vez que acababa una canción, fueron ensordecedores, y no por casualidad o solo por emoción, sino porque en directo, sobre el escenario, las piezas sonaron mejor que en aquellos viejos audífonos.

Bajo, batería, teclados y guitarras se fundieron en uno solo con la bruma del humo que llenaba la tarima y que se lucía al ritmo de luces de todos los colores. Así, la escena tenía ese tono oscuro, abrazada por los sonidos melancólicos que identifican a la banda.

Minutos antes de que los estadounidenses comenzaran su show, ese ambiente de intensidad se vivió también gracias al espectáculo de The Saint Cecilia, la respondona banda de rock tico. La joven agrupación demostró su poderío y calidad artística con temas como Naked Pandas, Theater of Artaud, Terracotta Walls y Staring at Him.

La presentación de los nacionales, sin duda, fue muy bien recibida por los fans de Interpol. Los músicos ticos dejaron claro que en la actualidad son de las bandas favoritas para abrir a grupos internacionales, tal como lo hizo en el pasado con los Red Hot Chili Peppers y con Laura Pausini.

La calidad y potencia de la banda costarricense The Saint Cecilia quedó demostrada una vez más durante el concierto de Interpol en Costa Rica. Su vocalista Stewart Heigold mantuvo al público con las emociones al tope. (Jorge Navarro para La Nación)

El repaso de la historia musical de Interpol en Costa Rica

“Esta marca la primera vez que llegamos a Costa Rica. Es un sueño que tuvimos durante muchos años. Estamos felices de estar aquí”, dijo Banks en una combinación entre inglés y español.

El recorrido de canciones del Antics siguió con Slow Hands, Not Even Jail, Public Pervert, C’mere, Length of Love y A Time to Be So Small, para completar así todo el repertorio de este disco.

En la foto se aprecia la combinación de los juegos de luces y la bruma que llenó el escenario del primer concierto que dio Interpol en Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nación)

La segunda parte del espectáculo no fue menos absorbente. Ya era el momento para escuchar las obras de Turn On the Bright Lights.

Con una emoción desbordante se escucharon temas como Untitled, Obstacle 1, NYC y PDA. Y volviendo a su desenvolvimiento en escena, la banda se sintió sobria en medio de toda la intensidad del rock. Todo el montaje fue un deleite a los sentidos, como estar inmerso en una clase magistral de música.

Para el cierre del espectáculo tocaron Hands Away, así como Stella Was a Diver and She Was Always Down, The New y Leif Erikson. Y cuando ya parecía que no podía haber más éxtasis, fue el turno de despedirse con Say Hello to the Angels, provocando que el Parque Viva estallara de nuevo.

Tanto en escena como desde el público, la energía se vivió al máximo en el concierto que la banda Interpol dio en Costa Rica este viernes 24 de mayo. (Jorge Navarro para La Nación)

Que Interpol haya dado un concierto en nuestro país es, como bien lo explicó La Nación antes, una total rareza, pero de esas que son necesarias gozarlas al menos una vez en la vida. Esa rareza se volvió música en Parque Viva y así quedará marcada como un hito en la historia de los conciertos en suelo nacional.

Cabe destacar el esfuerzo de Move Concerts por poner a nuestro país en el mapa de este tipo de grupos, pues es posiblemente la productora que más ha ayudado a que bandas como The Killers, Iron Maiden y Metallica (ambas en sus primeros shows en el país), hayan tocado acá.