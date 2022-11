Grammys 2023: Harry Styles, Kendrick Lamar y Adele lideran las nominaciones

Cargados de nominaciones, artistas como Kendrick Lamar, Harry Styles, Adele y Beyoncé lideran una fuerte contienda para conquistar la mayor cantidad de gramófonos en los destacados Premios Grammy.

Este martes 15 de noviembre, The Recording Academy anunció los candidatos a la edición número 65 de esta competición. La ceremonia de entrega se llevará a cabo el 5 de febrero de 2023 en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California.

Harry Styles es un actor y músico británico que saltó a la fama por el grupo One Direction. Foto: Captura (Captura de video Coachella)

Kendrick Lamar, desde el hip-hop, es uno de los compositores más reputados, ganador incluso del Premio Pulitzer. Foto: Bebeto Matthews (Bebeto Matthews/AP)

Adele en uno de sus conciertos en el Hyde Park,de Londres. Foto: Instagram

La popularidad de Lizzo la llevó a grabar un reality televisivo llamado 'Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls'. Foto: Prime Video

Para este año, se consideraron las postulaciones de grabaciones lanzadas desde el 1.° de octubre del 2021 hasta el 30 de setiembre del 2022. A continuación, la lista completa de nominados.

Álbum del año:

Voyage de ABBA

30 de Adele

Un Verano sin Ti de Bad Bunny

Renaissance de Beyoncé

Good Monring Gorgeous de Mary J Blige

In these silent days de Brandi Carlile

Music of the Spheres de Coldplay

Mr. Morale and the Big Steppers de Kendrick Lamar

Special de Lizzo

Harry’s House de Harry Styles

Canción del año

Abcdefu de Gayle

About Damn Time de Lizzo

All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film) de Taylor Swift

As It Was de Harry Styles

Bad Habit de Steve Lacy

Break My Soul de Beyoncé.

Easy on Me de Adele

God Did de DJ Khaled con Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy.

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

Just Like That de Bonnie Raitt

Grabación del año

Shut me Down de ABBA

Easy on Me de Adele

Break my Soul de Beyoncé

Good Morning Gorgeous de Mary J. Blige

You and Me on the Rock de Brandi Carlile

Woman de Doja Cat

Bad Habit de Steve Lacy

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

About Damn Time de Lizzo

As it Was de Harry Styles

Interpretación de pop en solitario

Easy on Me de Adele

Moscow Mule de Bad Bunny

Woman de Doja Cat

Bad Habit de Steve Lacy

About Damn Time de Lizzo

As It Was de Harry Styles

Interpretación de pop en grupo

Don’t Shut Me Down de Abba

Bam Bam de Camila Cabello featuring Ed Sheeran

My Universe de Coldplay y BTS

I Like You (A Happier Song) de Post Malone y Doja Cat

Unholy de Sam Smith y Kim Petras

Album de pop tradicional

Higher de Michael Bublé

When Christmas Comes Around… de Kelly Clarkson

I Dream of Christmas (Extended) de Norah Jones

Evergreen de Pentatonix

Thank You de Diana Ross

Álbum pop

Voyage de Abba

30 de Adele

Music of the Spheres de Coldplay

Special de Lizzo

Harry’s House de Harry Styles

Grabación de dance-electrónica

Break My Soul de Beyoncé

Rosewood de Bonobo

Don’t Forget My Love de Diplo y Miguel

I’m Good (Blue) de David Guetta y Bebe Rexha

Intimidated de Kaytranada y H.E.R.

On My Knees de Rüfüs du Sol

Album de dance-electrónica

Renaissance de Beyoncé

Fragments de Bonobo

Diplo de Diplo

The Last Goodbye de Odesza

Surrender de Rüfüs du Sol

Interpretación de rap

God Did de DJ Khaled con Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend and Fridayy “Vegas,” Doja Cat

Pushin P de Gunna, Future y Young Thug

F.N.F. (Let’s Go) de Hitkidd y Glorilla

The Heart Part 5 de Kendrick Lamar

Album de rap

God Did de DJ Khaled

I Never Liked You de Future

Come Home the Kids Miss You de Jack Harlow

Mr. Morale & the Big Steppers de Kendrick Lamar

It’s Almost Dry de Pusha T

Album de Latin Pop

Aguilera de Christina Aguilera

Pasieros de Rubén Blades

De adentro pa afuera de Camilo

Viajante de Fonseca

Dharma de Sebastián Yatra

Álbum de música urbana

Trap cake vol 2 de Rauw Alejandro

Un verano sin ti de Bad Bunny

Legendaddy de Daddy

La 167 de Farruko

The Love and Sex Tape de Maluma

Álbum de rock latino

El alimento de Cimafunk

Tinta y tiempo de Jorge Drexler

1940 Carmen de Mon Laferte

Alegoria de Gaby Morena

Los años salvajes de Fito Paez

Motomami de Rosalía

Álbum de regional mexicano

Abeja reina de Chiquis

Un canto por México - El musical de Natalia Lafuorucade

La reunión de Los tigres del norte

Ep # 1: Forajido de Cristian Nodal

Qué ganas de verte de Marco Antonio Solis

Álbum de rock

Dropout Boogie de The Black Keys

The boy Named if de Elvis Costello

Lucifer on the Sofa de Spoon

Patient Number 9 de Ozzy Osbourne

Crawl! de Idles

Mejor soundtrack de videojuego

Aliens Fireteam Elite

Assasin creed Valhalla: Dawn of Ragnarok

Call of duty: Vanguard

Marvels: Guardians of the Galaxy

Old World

Artista nuevo

Anitta

Omar Apollo

Domi Jd Beck

Muni Long

Samara Joy

Måneskin

Wet Lag