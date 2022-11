Dua Lipa no estará en el Mundial de Qatar: ‘Iré cuando se respeten derechos humanos’

La cantante británica Dua Lipa expresó este 13 de noviembre que no participará de la inauguración del Mundial Qatar 2022.

”Iré a Qatar cuando se respeten derechos humanos”, expresó a través de una historia de Instagram. De paso, negó de manera rotunda los rumores sobre un posible show suyo en el espectáculo de apertura.

“No estaré actuando ni he estado nunca involucrada en ninguna negociación para actuar”, aseguró la artista, desmintiendo algunos rumores que habían circulado sobre una posible actuación de la artista en la ceremonia de inauguración del torneo. “Estaré animando a Inglaterra desde lejos”, finalizó.

Dua Lipa, a sus 26 años, es una de las máximas estrellas del planeta. Ella no estará en el Mundial de Qatar. Foto: Twitter

Las denuncias por la ‘falta de libertad’ en tierras cataríes han sido la tónica en cuanto a las críticas en contra de ese país como organizador de este evento planetario.

Qatar soporta una resistencia global por la política de derechos humanos, en especial en el trato destinado a las mujeres, trabajadores migrantes de la construcción y los miembros de la comunidad LGBTIQ+.

La homosexualidad masculina es ilegal, con multas y castigos de hasta tres años de prisión e incluso los musulmanes cataríes pueden ser condenados a muerte bajo la sharia (la ley islámica) por tener relaciones sexuales extramatrimoniales más allá de su orientación sexual.

Un fan argentino posa en Doha en la previa del mundial que se realizará en Catar. Foto: AFP (GIUSEPPE CACACE/AFP)

En octubre, un informe de Human Rigths Watch denunció la brutalidad policial sistemática contra la comunidad LGBTIQ+ y documentó al menos seis casos de apremios ilegales entre 2019 y 2022, el último en setiembre de este año, entre otras violaciones a los derechos humanos.

El legendario artista Rod Stewart también se ha suscrito a la postura de Dua Lipa. El cantante de Rhythm of My Heart ha revelado que rechazó casi un millón de libras esterlinas para actuar como parte de la Copa del Mundo de Qatar porque “eso no está bien”.

Además, el presentador británico Joe Lycett ha instado al exfutbolista David Beckham a poner fin a su asociación con la próxima Copa del Mundo.

Rod Stewart, a sus 77 años, se ha mostrado como activista de derechos humanos. Foto: Andy Buchanan (ANDY BUCHANAN/AFP)

Lycett criticó a Beckham por su acuerdo de patrocinio de 10 millones de libras esterlinas con el país anfitrión e incluso el propio Lycett se ofreció a donar de su propio dinero a organizaciones benéficas homosexuales si Beckham terminaba el patrocinio antes de que comenzara el torneo.

Shakira, Black Eyed Peas y el grupo musical BTS son los que sí confirmaron su presencia para el show inaugural. La cantante colombiana tendrá su cuarta presentación en la inauguración del Mundial, luego de haberlo hecho en las copas de Alemania 2006, Sudáfria 2010 y Brasil 2014.

