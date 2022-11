¿Va a comprar un televisor para ver el Mundial Catar 2022? Tenga en cuenta estos consejos

Estamos a menos de un mes de la Copa Mundial de Catar 2022, el evento deportivo que mueve sensaciones en los ticos como ninguno otro, en especial con la participación del combinado patrio.

Desde que Costa Rica le ganó el repechaje a Nueva Zelanda el pasado junio, más de uno empezó a hacer planes para comprar una buena pantalla de televisión y gozar “en grande” la máxima fiesta futbolera.

No es para menos, pero antes de desembolsar sus ahorros o aguinaldo precipitadamente, puede que haya algunos detalles que deba tener en cuenta a la hora de elegir su nueva adquisición tecnológica. A continuación, le ofrecemos una lista de consejos (y advertencias) para cuando llegue a la tienda y se enamore de su próximo televisor.

Motorola reveló su celular de pantalla ‘enrollable’ que se extiende

Dados los horarios de los juegos de la Copa del Mundo Catar 2022, la mayoría de los partidos será vista por los ticos en sus casas. De ahí que contar con un televisor en plenitud de condiciones sea hoy indispensable para muchas personas. Foto: Shutterstock.

Primero, algunos consejos generales Copiado!

No es algo que sea culpa de los dependientes de una tienda, por supuesto, pero hay que cuidarse de los artilugios que uno se puede topar a la hora de comprar. Por ejemplo, en los centros comerciales, las pantallas suelen estar configuradas en un “modo demo”, el cual exagera el brillo y el contraste para ofrecer resoluciones sorprendentes que, posiblemente, no mantendrán cuando usted lo use en su casa.

Uno siempre conoce a alguien que compra un tele y se lleva la decepción de ponerlo en su sala y toparse con una resolución distinta. Habitualmente se debe a esta razón, por lo cual no es bueno “comprar en caliente”, sino examinar diferentes opciones.

Un tip: puede que no sea habitual, pero una práctica saludable es que usted lleve un USB con algún video que conozca de antemano (puede ser un concierto, un episodio de una serie de televisión o lo que sea). Pídale al dependiente conectar el USB al tele que le interese y solo así podrá validar la calidad de la pantalla.

Otro consejo para contrarrestar estos efectos: póngale cuidado a la resolución.

La resolución de la pantalla de un televisor está definida por el número de píxeles que componen la imagen; a más cantidad de ellas, habrá imágenes más nítidas en las que apreciaremos todo con mayor detalle.

El número estándar de resolución actual es 1920 x 1080, mejor conocido como Full HD, pero cada vez es más habitual encontrar Ultra HD o 4K, que tienen cuatro veces más pixeles que las pantallas HD.

La recomendación es obvia: si está a su alcance, procure comprar una pantalla 4K que le servirá de maravilla si además quiere utilizarla para videojuegos, más allá de ver los partidos. Además, al ser 4K, le ofrece una experiencia más inmersiva.

El partido de la Sele en... una estación de bomberos

Joel Campbell anotó el gol que clasificó a La Sele al Mundial de Catar. Lo hizo contra Nueva Zelanda en el partido de repechaje, en junio anterior. Foto: AFP (MUSTAFA ABUMUNES/AFP)

Ojo a dónde lo colocará Copiado!

Conocer a qué distancia hay que poner la TV es vital para sacarle el máximo potencial a la imagen y, aún más importante, cuidar la salud de sus ojos.

Desde pequeños nos dicen que no debemos sentarnos muy cerca de la televisión, pero lo cierto es que hay distancias aconsejables según dónde coloquemos la pantalla y su respectivo sillón. El espacio ideal dependerá del tamaño y la resolución de la pantalla, así que vaya por una cinta métrica y mida el espacio en que desea colocar su tele.

Si la televisión es demasiado grande y la colocamos muy cerca del sofá, podremos llegar a sentir que la imagen se pixela, algo que se resolverá alejándola un poco. En caso de que no pueda alejar la pantalla hasta que la imagen se vuelva nítida, lo ideal sería colocar una televisión más pequeña en esa estancia.

La distancia entre el televisor y el sofá es vital para cuidar su vista y asegurarse la mejor resolución de imagen. Foto: Sony.

Por otro lado, si el televisor es demasiado grande y lo coloca muy cerca del sillón, usted terminará forzando el cuello para ver la imagen completa. Además, la vista se deteriorará.

Con ayuda del ingeniero Jorge Luis González, especialista en tecnología, trazamos una lista que le puede servir para guiarse.

La distancia mínima para ver un televisor de 35 pulgadas Full HD es de 1.75 metros.

Una TV de 45 pulgadas Full HD debe ir a una distancia mínima de 2.04 metros del sofá; si hablamos de una TV 45 pulgadas 4K el espacio mínimo se reduce a 1.80 metros.

La distancia mínima para colocar una televisión de 55 pulgadas Full HD es de 2.44 metros entre la TV y el sofá; y de 1,98 metros si hablamos de una TV 55 pulgadas 4K.

Los televisores de 65 pulgadas Full HD deben tener una distancia mínima de 2.9 metros del sofá. Las pantallas de 65 pulgadas 4K pueden situarse a una distancia mínima de 2.25 metros

Si hacer estos números le provoca dolor de cabeza, González le tiene una solución más sencilla: puede utilizar una calculadora digital que le dirá, según el televisor, cuál es la distancia recomendada. Puede consultarlo en el sitio: stari.co/tv-monitor-viewing-distance-calculator.

La comodidad importa Copiado!

Más allá de la resolución, hay detalles a considerar relacionados con la comodidad que usted pueda tener con la pantalla.

Un consejo sería echarle un vistazo a la parte de atrás de la pantalla y asegurarse de cuántas entradas HDMI tiene el televisor.

Hay que tener paciencia para decidir el televisor adecuado y así asegurarse un gran mes de jornadas futbolísticas. Foto: Jose Cordero (Jose Cordero)

Parece mentira, pero lo cierto es que algunos fabricantes reducen costos y ofrecen menos entradas. Lo ideal sería contar con cuatro puertos HDMI y optar, en caso que sea posible, por el nuevo formato HDMI 2.1, el cual ya está más en tendencia en este 2022.

¿Por qué es importante tener más de un HDMI? Porque tal vez usted quiera conectar su PlayStation, su Nintendo Switch, una barra de sonido, un Chromecast o un Roku, por lo que sería fácil acaparar todos los puertos rápidamente. Es mejor verificar.

En fin: puede parecer demasiada información, pero estos datos le podrían asegurar una inversión que valga la pena. De igual forma, si topa con un buen vendedor, puede cerciorarse que todos estos detalles sean validados para que su desembolso valga absolutamente la pena.

Ahora sí, ¡que tenga un feliz Mundial!