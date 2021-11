Freddie Mercury: el reinado, dolores, datos y canciones a 30 años de la muerte del líder de Queen

Leyenda viviente, sí, por todo. En menos de una década Freddie Mercury alcanzó el estatus de rockstar junto a su banda Queen, la que formó en 1970 con el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. La música, el enfoque, el sentido y la voz de Freddie llevaron al grupo al estrellato y al propio cantante a una vida de excesos, dolores y grandes canciones que hoy, a 30 años de su muerte, recordamos.

Nació como Farrokh Bulsara el 5 de setiembre de 1946 en Stone Town, Zanzíbar, una localidad de Tanzania. Su familia practicaba el zoroastrismo (una antigua religión persa) y se dice que las primeras muestras del talento vocal Farrokh las dio cuando cantaba en el Templo Zoroástrico al que asistían.

Freddie Mercury siempre demostró una excesiva seguridad en el escenario. Sin embargo, cuando bajaba de tarima volvía a ser un hombre tímido. Foto: Archivo.

A inicios de la década de 1960 Farrokh y su familia se mudaron al Reino Unido. Poco tiempo después Bulsara tomó el camino de la música e inició así la leyenda de Queen. Repasemos algunos datos curiosos y canciones icónicas de Freddie y Queen.

Juventud: Luego de que se instalaran en Inglaterra, la familia de Mercury comenzó una nueva vida como parte de la clase trabajadora londinense. Él estudió moda y diseño gráfico, pero tuvo que trabajar como mozo de un almacén, en un aeropuerto, vendiendo ropa usada y en otras ocupaciones de ese tipo para ayudar a la economía familiar.

Lo más vendido: El tema Another One Bites the Dust que lanzó Queen en 1980 se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de la banda. Apenas un año después el grupo estrenó el disco Greatest Hits, que fue su álbum más vendido en el Reino Unido.

Estilo: Sus compañeros de grupo definían a Freddie como un hombre generoso, afectuoso y totalmente dedicado a la música. En la parte artística Mercury desde el principio de su carrera mostró su predilección por las actuaciones salidas de la regla por medio de sus interpretaciones sobre el escenario con provocativos vestuarios y sugestivos movimientos.

Curiosamente, aunque Freddie era todo fuego en la tarima, sus personas más cercanas confirman que cuando bajaba del escenario era una persona sumamente tímida.

Su sexualidad: Freddie tuvo una novia a la que amó hasta el final de sus días, Mary Austin. Ellos mantuvieron una relación durante seis años, pero cuando él le confirmó que era bisexual terminaron, aunque quedaron en muy buenos términos porque se amaban. Sus allegados dicen que Mary fue el amor de su vida. Mercury le dedicó canciones como Love of my Life y al morir le heredó gran parte de sus bienes.

En el espacio: Hay un asteroide bautizado en su nombre. El artista fue honrado por la Unión Internacional Astronómica de Pequeños Planetas en 1991, año de su muerte.

Excesos: Se sabe que la vida de Freddie antes de que anunciara que padecía VIH-Sida estuvo llena de excesos. Se recuerda como uno de los momentos más impactantes la fiesta que Queen organizó en el hotel Fairtmont Nueva Orleans en 1978 por el lanzamiento de su disco Jazz. Al encuentro al que asistieron 500 personas se le conoce como la fiesta más excesiva de la historia del rock.

Freddie Mercury durante un concierto en 1982. (Steve Jennings)

Voz única: Científicos investigaron sobre la particular y potente voz del cantante, el estudio reveló que su talento vocal provenía del uso de subarmónicos que provocaban la vibración de sus pliegues ventriculares, esto significa que él podía armonizar con la garganta. También descubrieron que su frecuencia de vibrato era más potente que la de cantantes con preparación clásica.

Músico particular: Le tenía pavor a tocar el piano en vivo, pues le daba miedo equivocarse. Cuentan que Freddie tenía un piano en la cabecera de su cama y que aprendió a tocar acostado y al revés por si le llegaba la inspiración al despertar.

Animales: Era fanático de los gatos, tenía ocho: Delilah, Oscar, Dorothy, Mike, Goliath, Lily, Romeo y Tiffany. Se sabe que cuando salía de gira los llamaba por teléfono mientras alguno de sus asistentes sostenían la bocina en las orejas de los animales para que lo escucharan.

El dúo que nunca fue: Freddie intentó grabar algunas canciones con Michael Jackson, pero el proyecto nunca concluyó porque Jackson insistía en llevar al estudio de grabación a una llama bebé que tenía como mascota.

El dúo que sí fue: Uno de sus mayores sueños era cantar con la soprano española Montserrat Caballé y lo cumplió cuando grabaron juntos un álbum en 1988.

[ ¡Denle el micrófono a Freddie!: a 35 años de Live Aid y el más hermoso caos en la historia del rock and roll ]

VIH: El 23 de noviembre de 1994 Freddie dio a conocer de manera pública su enfermedad. Los rumores de que padecía VIH eran muy fuertes, así que decidió anunciar su padecimiento por medio de un comunicado que decía: “En virtud de la enorme atención que la prensa ha brindado al asunto en las últimas dos semanas, deseo confirmar que he dado positivo de VIH y que por lo tanto padezco de Sida”. Al día siguiente falleció.

Muerte: Mercury murió a causa de una bronconeumonía provocada por el VIH-Sida.

Más música: Antes de que todo el mundo se enterara de su enfermedad, él lo contó a sus compañeros de banda. Todos trabajaron para darle una mejor calidad de vida a Freddie, incluso para complacerlo hasta el final y hacer lo que más amaba: música. Después de la noticia juntos grabaron en Suiza el disco Innuendo, que se publicó en enero de 1991.

En público: La última vez que Freddie apareció en público fue en los Brit Awards, en febrero de 1990. La banda fue galardonada por su aporte a la música inglesa, en esa ocasión los cuatro miembros de Queen subieron al escenario a recoger el premio. Freddie se quedó un poco atrás sosteniendo el galardón. Las últimas palabras que dijo de manera pública fueron “Gracias, buenas noches”.

Cenizas: No se sabe exactamente dónde están las cenizas del cantante, así lo quiso él.