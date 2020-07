En Wembley no se escatimó en talento y a lo largo del día hubo presentaciones de la crema y nata del rock y el pop: U2, Dire Straits, Queen, The Who, Sting, Elton John, David Bowie, y con Paul McCartney como plato fuerte de la noche. Fue después del Beatle que el escenario se llenó de gente, y Geldof -organizador y padre de la criatura- entró en hombros de McCartney y Pete Townshend, de The Who.