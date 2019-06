“Básicamente el mercado ha cambiado mucho y hay una serie de factores que han influido en que la gente ya no llegue a Jazz Café San Pedro. El parqueo, la oferta musical que tenemos en el área de San Pedro es similar a lo que ofrecíamos nosotros, la competencia ha crecido un montón y hay muchos lugares nuevos sobre todo en el área de La California son factores que nos han venido afectando y ya la cobija no dio para más, no dio para cubrir los gastos”, comentó Sequeira.