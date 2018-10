Sabes que ser compositor es algo que a mí me encanta, porque me permite expresar muchas cosas que yo siento y hasta me sorprendo. Muchas de las canciones las escribo como un impulso de algo que siento que tengo que decir y yo exploto en una canción, tanto de amor, como de tristeza, desamor, rabia, de lo que sea que esté viviendo. Siempre he dicho que si alguien quiere conocerme puede hacerlo a través de mis canciones, porque yo siempre he sido muy reservado con mi vida privada como artista, así que no soy de subir fotos con mi familia o con mi novia a las redes sociales. Cuando me preguntan el por qué, solo les digo que escuchen mi música el tema Que lo nuestro se quede nuestro y que lo dice todo (ríe).