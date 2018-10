No puedo decir lo mismo de la ejecución del pianista Benjamin Pasternack del 2º Concierto de Chopin, la cual no me conmovió en lo más mínimo. A pesar de su notable técnica y magnífico sonido, pulcro y delicado en el segundo movimiento y brillante en el tercero, su aproximación a la obra me pareció limitada al cumplimiento eficiente de la tarea pero sin ningún goce creativo perceptible.