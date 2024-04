Crítica de música: Anthrax y Overkill; sudor y distorsión

Las camisetas negras se fueron evaporando en el intenso tumulto. El sudor se hizo más penetrante conforme el doble bombo retozaba ágilmente y las púas hacían crujir los acordes en las guitarras.

En una noche de doble entusiasmo, el miércoles 17 de abril el thrash metal provocó aquella escena desde temprano y hasta el final de la velada: un moshpit candente y la potencia rítmica incesante.

Overkill y Anthrax fueron los oferentes de lujo de este encuentro musical, para el que Pepper Club se quedó corto en ventilación.

La voz aguda y burbujeante de Bobby “Blitz” Elsworth demostró mantenerse en su nivel premium. Con esta herramienta como principal diferenciador, Overkill repasó un setlist donde sobresalieron elementos del thrash de antaño. A la vez, también sonaron algunas recientes composiciones con mucha adrenalina.

Como si fuera un premio para la audiencia, para este tour latinoamericano se sumó a la alineación el bajista David Ellefson (ex Megadeth), y su participación fue significativa, tanto por su presencia escénica como por el peso de los graves que repartió a lo largo de todo el repertorio.

Sumo halagos para los solos de guitarra de Dave Linsk y la simpatía con la que se sintió la banda entera.

El icónico Scott Ian fue enérgico durante todo el concierto. Foto: Ernesto Santamaría.

El quinteto hizo un gran trabajo del que destaco la fuerza demoledora de Electric Rattlesnake y Horrorscope (así con doble “r”). Fueron catalizadores tanto de nostalgia metalera como de corridas hacia el mosh.

Para la segunda parte, Anthrax, que era el indiscutible plato fuerte de esta ocasión, hizo lo que quiso. Los estadounidenses principalmente eligieron canciones de inicios de los ochenta e inicios de los noventa, que mostraron su carácter tan iracundo como distendido.

Siendo esta mi primera vez viendo a la banda en concierto, diría que, en vivo, la potencia de sus piezas cobra otro tono con más vitalidad y furia. A esto se le suma, por supuesto, la convicción con la que los músicos se echan a la audiencia al bolsillo. La masa coreó temas como Antisocial o Keep it in the Familia como ejercicios catárticos.

Como banda protagonista de la noche, Anthrax atiborró el Club Pepper. FOTO: Ernesto Santamaría.

Madhouse y Efilnikufesin (N.F.L.) se escucharon como si fueran himnos, mientras que para In the End —si bien no tuvo la mejor recepción al ser el tema más reciente que tocaron— la audiencia no pudo ignorar su fortaleza compositiva.

Indians fue la cereza en el pastel. La pieza tiene al menos tres cambios rítmicos, dándole varios momentos explosivos. Es una canción liberadora, en todo sentido, desde que reclama con enojo el desplazamiento de los nativos americanos y se prestaba para lo que más hizo la audiencia el pasado miércoles: sudar gracias a las distorsiones.

EL CONCIERTO Copiado!

Artistas: Overkill y Anthrax

Fecha: 17 de abril

Lugar: Pepper Club

Organización: Black Line Production