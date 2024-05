Cráneo y Lasser llegan a Costa Rica con su rap lo-fi y un concierto para brillar con nueva música

Lo de Cráneo y Lasser es una combinación poco común. En su música, los artistas españoles fusionan la pasión y la intensidad del rap en español con los sonidos relajados de la música hecha en formato lo-fi (bajas revoluciones).

¿Rap tranquilo y orgánico? Sí, es posible con ellos, y así lo demostrarán en Costa Rica con el concierto que darán en el Mercado La California, donde presentarán a sus fans ticos el disco Diablos y Bermudas, su más reciente producción de estudio.

La cita está pactada para el domingo 26 de mayo y los españoles prometieron hacer todo lo posible para que su público la pase bien durante el show. En entrevista virtual con La Nación, Cráneo y Lasser hablaron sobre su reciente álbum y de lo que será su tercera visita a nuestro país.

“La verdad estamos con muchas ganas de pasar por Costa Rica otra vez, en esta ocasión con nuevo show, con música nueva, pues siempre es muy motivador cuando haces una gira tener nuevas canciones que cantar”, explicó Cráneo.

En este caso, Cráneo y Lasser innovan con Diablos y Bermudas, un disco bastante largo que les permitió darle al show un “nuevo empaque y una estética muy personal”.

Cráneo y Lasser produjeron junto a DJ GXNZX su disco 'Diablos y Bermudas', álbum que presentarán en concierto en Costa Rica. Foto: Cortesía.

Sobre la relación con nuestro país, los españoles afirmaron que se sienten muy agradecidos por la buena recepción que han tenido en suelo tico, lo que los motiva a querer regresar. Lasser recordó que la primera vez que estuvieron en Costa Rica fue una locura, pues no sabían que en el país había tanto público siguiendo sus producciones.

“Me acuerdo que en ese concierto me reía, porque todo el mundo estaba a fuego, fue una locura. Después, en el festival (Picnic 2023), estuvo muy bien, porque los eventos de ese tipo sirven para que mucha gente que no te conoce te vea. Ahora esperamos que las personas tengan la misma energía, porque nosotros vamos con muchísimas ganas”, afirmó.

El dúo, que se conoció en un parquecito mientras patinaban con sus amigos, vendrá en esta ocasión acompañado por el productor y DJ GXNZX, quien trabajó mano a mano con ellos en el nuevo disco. Cráneo y Lasser llevan trabajando juntos 10 años, aunque también tienen sus proyectos en solitario. Sin embargo, juntos son una fuerza imparable.

Lasser afirmó que ambos se sienten muy orgullosos por lo que han logrado en esta década de caminar juntos. Afirma que mira para atrás y le parece “una brutalidad” ver todo lo que han logrado desde que eran unos chiquillos que patinaban, hacían música y cumplían sueños. “Hay un background bastante chulo, ya si mañana desaparecemos creo que queda algo bonito en el tiempo y eso da orgullo”, manifestó el artista.

Cráneo y Lasser, dos mentes maestras

Una de las características principales de Cráneo y Lasser es que para ellos la música es algo orgánico, que nació y crece en sus corazones de manera sencilla, sin pretenciones. Por esta razón es que el dúo encaja a la perfección en el estado “chill”, donde la tranquilidad es clave y existen muchas ganas solo de pasarla bien.

-Su música los refleja, son ustedes y creo que por eso es que tienen tanto éxito ¿Cómo es el proceso creativo juntos? ¿Por qué creen que se complementan tan bien?

-Cráneo: Este disco (Diablos y bermudas) sí que lo hemos hecho compartiendo más tiempo en estudio. Antes ha sido un poco más como de cada uno en un rinconcito, escribiendo su movida, y luego coordinamos que los beats y la estética vayan un poco por la misma línea. Pero este disco sí que lo hemos hecho un poco más coordinado, compartiendo ideas, ayudándonos a terminar algunas frases y cómo decirlas al desarrollar las letras. La toma de decisiones ha hecho que quede más compacto.

-Diablos y Bermudas es muy vivencial, son cosas que han pasado juntos...

-Lasser: Nace a raíz de la gira de 2022, en la que se nos ocurrió la idea de hacer algo inspirado en Latinoamérica, en los trips de las diferentes estaciones que al final tiene un tour. Eso es un poco lo que contamos en el álbum.

-Contaron además con el apoyo de GXNZX, cuya incorporación fue algo muy particular porque lo llamaron para una gira y se quedó con ustedes para desarrollar el disco.

-Cráneo: Sí, fue súper random. La incorporación de GXNZX fue una sorpresa para todos. A dos semanas de empezar la gira en el 2022 no teníamos DJ. Lo llamamos y le dijimos: “No te conozco en persona, pero me han dicho que eres muy majo, ¿qué te parece si te vienes con nosotros de gira cinco meses?”. Se quedó con la mirada al infinito y aceptó. No lo pensó ni 10 minutos.

-Su estilo se sale de parámetros, el lo-fi con el rap es una locura. ¿Cómo trabajar eso y no dejarse llevar por las corrientes y defender lo suyo?

-Lasser: Es también por lo que nos gusta, porque al final yo escucho mucho rock, escuchamos reggae, más rap. A la hora de hacer música eso se refleja.

-Cráneo: Yo escucho música más mainstream como trap o americanas, escucho de todo, de hecho cada vez escucho menos rap lo-fi, porque es algo que tengo ahí un poco quemado.

-¿Y en el disco qué querían reflejar?

-Cráneo: Es como un “back in the days”, tirarle un poquito a las raíces. Este disco es con GXNZX, pero hemos mantenido la esencia de nuestras letras y un poco esa búsqueda de lo psicodélico y la vibra bastante low profile. Es un álbum como Cráneo y Lasser a la antigua, no queríamos salirnos tampoco mucho del plato del sonido, pero sí hay pinceladas a otros estilos. No sé ni cómo llamaría a las canciones, porque es como estar en un submarino en el espacio, no sé, cosas muy raras, con frecuencias muy raras. Y GXNZX que está un poco loco.

-Las letras y el mensaje son intimistas, introspectivos y personales, y eso creo conecta mucho con el público...

-Lasser: Tiene éxito porque va hacia la clave de ser cercano, que no haya sido un problema desnudarnos, en el sentido de que nos pasa algo y lo contamos, porque al final la música es una vía de escape, es una forma de expresión y creo que la gente así lo ha leído.

-Cráneo: Al final es algo común. Todos los seres humanos tenemos miedos e inseguridades, a todos nos pasan cosas y tenemos temas que superar. Eso es algo que nos conecta, y si de alguna manera tú estás encontrando hablar sobre algo interno, seguro que muchas personas van a estar en esa situación y cuando escuchan la música ahí es donde se crea esa conexión. Está esa púa que se te clava y que hace que se te quede la canción bien dentro.

Los españoles Cráneo y Lasser se conocieron en un parque en España, mientras ambos patinaban con sus amigos. Desde hace 10 años unieron sus talentos para producir música. (arturogomezob.visual@gmail.com)

Detalles sobre el concierto de Cráneo y Lasser en Costa Rica

El show de Cráneo y Lasser será el domingo 26 de mayo, en el Mercado La California, en San José.

Las entradas están disponibles en el sitio www.starticket.cr. Los precios van desde los $40 hasta los $100 (esta última con Meet & Greet) según la fase de venta en la que se encuentre.

Las puertas del recinto abrirán a partir de las 6 p. m. Este es un evento exclusivo para mayores de edad.