¿Conoce a Malí? Esta es la artista debutante que barrió en los Premio ACAM 2021

La cantautora costarricense Malí deslumbró en la 15. ° edición de los premios Acam a lo mejor de la música nacional. Ella recibió los reconocimientos a artista revelación, mejor disco pop y mejor disco del año por su álbum Believe, producción que estrenó en el 2020.

Este es el disco debut de Malí y está compuesto 10 piezas originales con influencias de soul, pop y soft rock. La temática de la producción viaja por el cambio climático, la violencia y la lucha por cumplir los sueños que justamente es lo que la artista está logrando con este álbum.

La cantautora costarricense Mali debutó en la música nacional con su disco 'Believe' en el 2020. El álbum le valió tres premios Acam a lo mejor de la música tica. (Instagram)

“No me lo esperaba (los premios), realmente estoy demasiado feliz porque siempre he sido muy enfática en luchar por mis sueños no importa cuántas veces uno se caiga. Estos reconocimientos refuerzan lo importante que es luchar sin descanso por lo que creés y amás”, dijo emocionada.

Malí, de 38 años, ha vivido rodeada de música desde muy pequeña cuando empezó a cantar en coros como el Ángelus. Sin embargo, la artista estudió nutrición, carrera que desempeñó hasta hace aproximadamente cinco años cuando tomó la decisión de dedicarse de lleno a la música.

“Me sentía muy frustrada porque no era lo mío, así que dejé la nutrición para hacer lo que realmente quería. Fue un proceso de explorar, de buscar qué era lo que me gustaba más, de encontrar el sonido adecuado para mi voz y empezar a escribir”, recordó la compositora, cuyo nombre real es Gina Chaverri.

Además de su faceta como solista, Malí es también la cantante de la Orquesta de Jazz del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN), agrupación que en el 2019 ganó la competencia universitaria del Next Generation Jazz Festival, un reconocido e importante encuentro que se lleva a cabo en California, Estados Unidos. La banda también fue parte del prestigioso Festival de Jazz de Monterrey ese mismo año.

La intérprete estudió canto lírico y actualmente cursa composición y producción en el Berklee College of Music.

“Lo más importante de mi historia es que uno realmente tiene que entender qué es lo que de verdad quiere en la vida y luchar para que eso llegue. En un punto de mi vida estuve muy frustrada por no hacer lo que quería y me di cuenta de que la vida es muy corta para dedicarle tiempo a algo que no es tu esencia”, agregó.

Tras triunfar en estos galardones, que fueron entregados el domingo 28 de noviembre por medio de una transmisión virtual, Malí seguirá su camino en la música con nuevas producciones. La autora presentará un concierto el 17 de diciembre en London Room, en Paseo Colón, para interpretar las canciones de Believe y también para estrenar algunos de los nuevos temas en los que está trabajando.

Más ganadores

A diferencia de años anteriores en que eran determinados por un jurado, los premios Acam este 2021 contaron con la votación de todos los miembros de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Con esto, los galardones son el reconocimiento de los músicos a los músicos.

En la ceremonia se rindió homenaje a Ana Isabel Vargas y Adrián Goizueta con el premio Reca Mora por sus vidas dedicadas a la música.

La gala se transmitió por medio de la página de Facebook de Acam y para aquellos que no pudieron verla el domingo, el video está disponible en línea. En la celebración se presentaron Tato Quesada, Canina, Luis Muñoz, Malí junto a Gandhi y también se hicieron los tributos para Goizueta y Vargas.

'Boicot:Victoria', disco de Gandhi, se coronó como mejor álbum rock del año en los premios Acam. Foto: Luis Alvarado.

Estos son los ganadores de los premios Acam 2021:

Felipe Pérez: Productor del año.

Luis Muñoz: Arreglista del año.

Mario Miranda: Ingeniero del año.

Malí: Artista revelación.

Tato Quesada y Raque con el tema Oír tu voz: Canción del año.

Believe (Malí): Disco del año.

Pianotopía (Edgar Brenes Soto): Categoría clásica contemporánea.

El Diario del Dr. Chapuí (Mimayato): Categoría electroacústica.

Oriente (Jose Solano): Categoría electrónica.

Turmoil (Fractal Sun): Categoría hard rock metal.

Juan Apóstol el más amado (Paul Rubinstein): Categoría música incidental.

Cantemos en casa (We Could Be Music): Categoría infantil.

Corazones al mar (Federico Miranda Baula Project): Categoría instrumental.

Partitatura (Eduardo Montero): Categoría jazz.

El primer camino (Isla Tambor): Categoría nueva canción.

Believe (Malí): Categoría pop.

Cantalurgio (Vendaval): Categoría punk/ska.

O (Nakury & Barzo): Categoría rap y Hip-hop.

Kween (Stephie Davis): Categoría reggae roots.

Por ti (Andrea Aguilar ): Categoría religiosa.

Boicot:Victoria (Gandhi): Categoría rock.

Colina (V.Lander): Categoría Rock alternativo / indie.

Eternal Migration (Giant Sleeper): Categoría rock progresivo.

100 Years of Calypso (Walter Ferguson y varios artistas) : Categoría tradicional folclórica.

Música latina para ensamble de trombones (Leonel Rodríguez): Categoría tropical.