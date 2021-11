Los músicos y educadores Adrián Goizueta y Ana Isabel Vargas serán reconocidos con el premio Reca Mora a su trayectoria musical por parte de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM). El premio se otorga a los compositores costarricenses mayores de 60 años cuya obra haya trascendido a nivel nacional o internacional, además de que su vida artística y personal debe ser un ejemplo positivo para las otras generaciones.

El homenaje a Goizueta y Vargas se llevará a cabo este domingo 28 de noviembre en el marco de la entrega de los Premios ACAM 2021 a lo mejor de la música costarricense. El evento será transmitido de manera virtual por segundo año consecutivo, confirmó Massimo Hernández, de H2O, la productora a cargo del montaje. La transmisión será a partir de las 6 p. m. por medio de la página de Facebook de ACAM.

Tanto Goizueta como Vargas han destacado a lo largo de su trayectoria como músicos y compositores, pero también se han desenvuelto en la educación musical, una faceta que a ambos los llena de orgullo. Los dos artistas reciben con orgullo este reconocimiento a su trabajo.

Vargas, pianista, compositora y escritora ha dedicado su vida a dos aristas muy diferentes entre sí, la música infantil y la académica. La vena artística le viene de familia, ella es nieta del compositor José Joaquín Vargas Calvo (el autor de la música del himno a la bandera) e hija de Carlos Enrique Vargas, primer músico en el país en recibir el Premio Nacional de Cultura Magón.

“Estoy muy honrada con este premio, porque la Junta Directiva de ACAM pusiera la atención en una mujer y educadora musical. Recibo este premio en nombre de las mujeres profesionales de la música y también a nombre de los educadores de la música porque creo que los educadores no solo nos debemos a enseñar sino a ser siempre músicos”, dijo Vargas.

De acuerdo con un perfil de la compositora que publicó la Universidad de Costa Rica, en su carrera ha publicado más de 445 obras musicales entre canciones para niños, dramas musicales, piezas para piano solo, para piano a cuatro manos, música de cámara y de banda. Además es la autora de 35 libros y discos compactos para la educación musical.

“Nunca he trabajado porque me reconozcan nada, sino por amor a la música y a la educación. Si puedo ser un ejemplo para otros educadores musicales y mujeres, eso me llena de satisfacción porque en realidad todo lo que he compuesto lo hago para enriquecer el repertorio de la música costarricense, especialmente la creada por mujeres”, agregó la compositora.

En la familia de Vargas la música sigue siendo un aspecto fundamental. Su esposo Isidro Pardo también es músico y educador musical, sus hijos Arturo y Juan Carlos son artistas destacados en la escena nacional y sus hijas Irene y Ana Lucía también practican la música.

Por su parte Adrián Goizueta ha dedicado la mayor parte de su vida a componer canciones en nuestro país desde que siendo un joven de 21 años llegó a suelo tico. Este costarricense nacido en Argentina ha liderado durante varias décadas el Grupo Experimental, agrupación que ha servido como escuela para una gran cantidad de músicos nacionales.

Adrián Goizueta y Ana Isabel Vargas, además de músicos y compositores son educadores. Ellos recibirán el premio Reca Mora por parte de ACAM. (Facebook/Cortesía)

“He tomado este reconocimiento con muchísimo cariño y satisfacción, su significado es muy grande para un músico porque es un homenaje de parte de los colegas y eso tiene una gran importancia. En el fondo lo que representa para mí es un nuevo aliciente para seguir adelante con lo que quiero hacer”, expresó Goizueta.

La relación de Adrián con Costa Rica data de muchos años. El artista es compartido entre Argentina y nuestro país, aunque él afirma que es más de este lado que del otro. El músico llegó a Costa Rica cuando tenía 21 años, víctima del exilio tras huir de su país en 1977 por causa del régimen militar de Jorge Rafael Videla

“Mi vida estuvo dedicada y lo seguirá estando a la música, pero también a sembrar en los demás la semilla de la música desde las aulas universitarias y en mi proyecto del Grupo Experimental”, dijo.

Los galardones

El año pasado la ceremonia de premiación se realizó por primera vez de manera virtual debido a la pandemia y este 2021, en su edición número 15, se repetirá el formato. Para bien de la organización esta manera de transmitir los premios convocó a una buena cantidad de audiencia que se acercó más a las obras musicales de artistas costarricenses contempladas en los premios.

Así las cosas, este domingo 28 de noviembre la gala presentará a los premiados en las categorías clásica contemporánea, electroacústica, electrónica, hard rock / metal, incidental, infantil, instrumental, jazz, nueva canción, pop, punk / ska, rap / hip hop, reggae roots, religiosa, rock, rock alternativo / indie, rock progresivo, tradicional / folclórica y tropical. Además entregarán los premios especiales del año a ingeniero, productor, álbum y canción.

Y, por supuesto, la música es la gran protagonista, así que en los Premios ACAM se presentarán números artísticos a cargo de Tato Quesada, Canina, Malí junto a Gandhi y desde California participará el multi laureado jazzista costarricense Luis Muñoz. También se contará con las interpretaciones de Manuel Matarrita, en homenaje a Ana Isabel Vargas, y de Amanda Quesada, Eduardo Montero, Fernando Víquez y Orlando Ramírez, rindiendo tributo a Adrian Goizueta.