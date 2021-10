Premios ACAM 2021: Escuche las obras nominadas a los premios a la música costarricense

La música costarricense ha vivido tiempos complicados por causa de la pandemia, pero la producción no se ha detenido. Es así como la edición 2021 de los Premios ACAM, que se entregan a lo mejor de la música costarricense, celebrará por todo lo alto el empeño, la creatividad y el trabajo arduo de los artistas locales.

La lista de nominados se anunció este martes 5 de octubre, así como el proceso de selección de los ganadores, que como novedad este año incluirá el voto de los más de 3.000 miembros de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica. Además, la experiencia de un destacado panel de jueces se sumará a la elección de los ganadores, ellos son: Carmen Alfaro Méndez, Sonia Bruno Alfaro, Ana María Aguilar Mata, Alberto Ortiz Rodríguez y Alfredo Moreno Estrada.

Este año, para el certamen, se inscribieron más de 250 obras, que fueron publicadas entre enero del 2019 y diciembre del 2020. Al final se seleccionaron solo las mejores propuestas y se distribuyeron en 24 categorías, que van desde la clásica contemporánea hasta el rock.

El 2021 llegó con la virtualidad tanto para la curaduría de las categorías, como para la selección de los ganadores, por lo que el proceso de votación arranca este viernes 8 de octubre de manera virtual. Los miembros de ACAM pueden ingresar al sitio www.premiosacam.com para dar sus votos, mientras que la metodología de trabajo y pasos a seguir se les enviará a los asociados vía correo electrónico.

“De todas las categorías planteadas sólo la sección de Música Urbana se declaró desierta, dado que la cantidad de discos completos puestos a competencia no fueron los suficientes para poder abrir esta categoría. No obstante, a nivel de sencillos, esta categoría, como el resto de categorías, si tendrán un reconocimiento especial para su sencillo más representativo puesto en competencia”, explicó la organización en un comunicado de prensa.

Nominados

Premios ACAM 2021 La variedad musical costarricense está presente en las nominaciones a los Premios ACAM. Nakury, Walter Ferguson, Malí y Gandhi, destacan en los postulados. (Archivo)

Los nominados a ingeniero del año son: Giancarlo Tassara, Alberto Ortiz, Mario Miranda, Manuel Murillo y Alejandro Fernández. En cuanto a productor del año, los aspirantes son: Manuel Murillo, Felipe Pérez, Alejandro Fernández, Alberto Ortiz y Luis Muñoz.

Entre tanto llega la noticia de quiénes serán los ganadores, les presentamos las obras que están disputando los premios (disponibles en plataformas digitales) para que las disfrute, apoye la música costarricense y de paso haga su propia elección.

Álbum del año

Malí, Believe

We Could be Music, Cantemos en casa

Ezna, Transfiguración

Eduardo Montero, Partitatura

V Lander, Colina

Canción del año

Minor Jesús, Rey del universo

Nakury y Barzo, Para mi gente

Canina, Cas con sal

Amanda Rodríguez, Agüita de Mar

Tato Quesada y Raque, Oír tu voz

Clásica contemporánea

Edgar Brenes-Soto - Pianotopía

Alberto Campos Henao, Trilogía para Orquesta y Coro

Dorian Ascoitía, Alegoría de las Sombras

Electroacústica

La Edad del Sol - Electroacoustic Fango

Jose Acuña - Espera

Mimayato - El Diario del Dr. Chapuí

Mauricio Fonseca López - Mientras tanto (Fricciones): Disponible en este enlace de Bandcamp.

EUS -Devenir

Electrónica

Jose Solano - Day Dream

Jose Solano - Oriente

Flower Thief - Mientras Todo Pasa

The Hyperion Circle - Martian Towers

Blackmont Project - BLACKEV

Hard Rock Metal

Fractal Sun - Turmoil

Dekonstructor - Horrid Vistas

Sight of Emptiness - Redemption

Dirty Nogens - Midnight Crime

Incidental

Paul Rubinstein - Juan Apóstol el Más Amado

Luis Diego Solórzano Boza - 30 años Teatro Ubú

Diego Soto Prado - Aves

Infantil

We Could Be Music, Raqe, Brian Calar, Clari Huygens - Cantemos en casa

La Pájara Pinta - El Club de La Pájara Pinta

Natalia Esquivel - Nana de la Luna

Instrumental

Édgar Brenes-Soto - Piano Solo

Carlos Delgado - Prueba Uno

Federico Miranda - Baula Project: Corazones al Mar

Manuel Matarrita - Añoranzas

Jazz

Pablo Campos - Enfoque

Ensamble - Sesión Local

Luis Muñoz - The Infinite Dream

Eduardo Montero - Partitatura

Ismael Hernández - Dulce

Nueva Canción

Amanda Rodríguez - Flor Colmena

Isla Tambor - El Primer Camino

Eduardo Montero - Expiación

Panza’e Perro - Humanimales

Puntos de Luz - Puntos de Luz

Pop

Malí - Believe

Jeudy García - That Time of the Year

ESTEREOFUNN - Soy Yo

Punk-Ska

Vendaval - Cantalurgio

Sr. Paracatín - Caminos & Amores

Chuck Jones - Aperitivo

Rap- Hip Hop

Nakury & Barzo - O

Kingstar - El Ascenso

Nezumi Gab - Fósil

Aviel - Raudo Dócil

Reggae Roots

Stephie Davis - Kween

Madero Negro - Gliricidia

Mike Joseph - Agradecido

Religiosa

Gherman Sánchez - Goza la Vida: Música en este enlace

Andrea Aguilar - Por Ti

Tony Guido - Tengo un Dios

Rock

Gandhi - Boicot Victoria

Maquinista - Cortometraje

Moikano - La intención es lo que cuenta

Voodoo - Gloria

Junno - Entre Seres Violentos

Rock Alternativo-Indie

Ezna - Transfiguración

Magpie Jay - Tragaluz

Katomi One - Lobos

V. Lander - Colina

Siluetas Amarte - Dunas

Rock progresivo

Transluminal - Empty Home

Randall Herrera - Sibaja Orion

Giant Sleeper - Eternal Migration

Tradicional folclórica

Förë Movimiento Afro - Raíces & Encuentros

Walter Ferguson - 100 Years of Calypso

Tierra Nueva - Canta Guanacaste

Oscar Vinicio Benavides Trejos - Octubre Gris

Marimbas Unidas - Suena Marimba

Tropical

Bolerama - Esto es Bolerama

Leonel Rodríguez Cambronero - Música Latina para ensamble de trombones