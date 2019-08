“Estoy muy emocionado. Debo empezar deseando feliz día a las Madres, aunque también estamos aquí para dar tributo al amor en general. Ayer perdí conexión, no pude ensayar, y hoy no pude hacer prueba de sonido. El chaparrón no nos dejó. Por eso es que quiero agradecerles que hayan acudido a pesar de que cae el agua. Sé que la situación no es tan cómoda. En mis conciertos siempre he dado todo el esfuerzo, canto a todo pulmón, pero hoy será más que especial. Dios los bendiga, Costa Rica”, dijo al público.