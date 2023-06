Chayanne sorprende a fanática que lucha contra el cáncer

Una fiel admiradora de Chayanne se llevó una sopresa, luego de que el artista puertorriqueño la invitara a su próxima gira.

Días antes, la fanática, quien está luchando contra el cáncer de colon, le envió un mensaje al cantante a través de un video de TikTok donde le expresó su admiración y deseo de conocerlo. De inmediato, la petición se hizo viral.

“Chayanne, no quiero causarte lástima: tengo cáncer en el colón y me gustaría conocerte antes de que me salgan alas, yo quiero verte, abrazarte y saber a qué hueles, te quiero conocer, yo soy Lady Chayanne”, expresó la admiradora en un video publicado en la cuenta de TikTok de su hija Tania Hernández.

¿Qué respondió Chayanne? Copiado!

Al ver el mensaje, el intérprete de Tiempo de vals le respondió en la caja de comentarios. “Gracias por tu cariño. Personas como tú son las que me inspiran cada día. Vas a ser mi invitada cuando esté de gira”, respondió la cuenta oficial del artista.

Tania le dio la noticia a su mamá de una manera particular, pues llegó a su casa con la respuesta es su teléfono. “Aquí mi mamá. No sabía nada y estábamos tratando de disimular la emoción”, escribió Tania sobre el video que dio a conocer en su cuenta de TikTok.

“¡Cuándo! ¡Cuándo! ¿Cuándo me va a llevar Chayanne? ¡Yo sabía que no me iba a dejar! Te amo, te amo, ahora te amo más Chayanne... Gracias... tardó, pero contestó”, se escucha decir a la mujer entre lágrimas. Ahora solo le queda confirmar la fecha en el que la mujer podrá conocer a su artista favorito.

“Qué lindo gesto de Chayanne y a usted señora hermosa le mando un abrazo”. “Chayanne el mejor!”. “Qué hermoso detalle”. “Qué bonito detalle de Chayanne, no se podía esperar menos de él”. “TREMENDO tu siempre tan humano y tan detallista, la señora seguro disfrutará tu show”, fueron algunos de las decenas de comentarios que se escribieron en el video de la reacción de la mujer.

