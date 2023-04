Cazzu y su novio Christian Nodal confirman que serán papás

La cantante argentina Cazzu y su novio Christian Nodal confirmaron que pronto serán papás.

La noticia se da a conocer un mes después de que comenzaran las especulaciones sobre su embarazo.

Cazzu reveló la noticia en pleno cierre de su gira “Nena trampa tour” en el Movistar Arena de Argentina. Al estilo de Rihanna, la cantante urbana se quitó un abrigo blanco y enseñó su baby bump.

Cazzu y Nodal se convertirán en padres primerizos, recordemos que su polémica relación se anunció en noviembre pasado durante los Latin Grammy, aunque nunca pudieron escapar de las cámaras de los paparazzis.

Anteriormente, una revista de circulación nacional señaló que la pareja estaba esperando a que el bebé cumpliera los tres meses de gestación para anunciarlo.

Por eso, la intérprete de “Nada” provocó la euforia de los asistentes, quienes inmediatamente guardaron el recuerdo y lo subieron a redes sociales. Como es de esperar, surgieron reacciones en los internautas.

“Hoy no duermo”, “Rihanna siempre marcando el camino hasta para los anuncios”, “!Embaraza de Nodal!”, “Aw me da mucha ternura”, “Es hermosa” , “Será una gran mamá no hay duda de eso”, “No te la puedo creer”, fueron algunos de los comentarios.

Christian Nodal junto a Cazzu, una gran artista de hip-hop de Argentina. Ambos se convertirán en padres primerizos. Foto: El Universal

¿Cómo iniciaron los rumores del embarazo de Cazzu? Copiado!

En la premiación a lo mejor de la música latina, las sospechas acerca de que la cantante argentina estaba embarazada se desataron debido a que se dijo que Cazzu lucía con una leve elevación en el vientre.

Sin embargo, fue desde meses atrás que sus fans le repetían constantemente la pregunta de que si estaba esperando un bebé, ya que en varias de sus presentaciones se acariciaba el vientre, pero su respuesta siempre fue evasiva.

Medios reportaron que los tortolitos se encuentran más felices que nunca y que, de hecho, fue el propio Nodal quien se encargó de propagar la noticia entre los familiares y las amistades más cercanas de la pareja, expresando que sabían de la llegada de su primer hijo a finales de enero, motivo por el cual están en la espera que transcurran las primeras 12 semanas de embarazo, pues están son cruciales durante la etapa de gestación.

Con colaboración de Mariana Lebrija.

